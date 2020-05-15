«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза

Об этом сообщил секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«11 мая Президент Владимир Путин предложил
пакет беспрецедентных мер поддержки граждан — прежде всего, семей с детьми,
которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно
подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до
6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том
числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — сказал
Андрей Турчак.
Кроме того, в поправках,
предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без
работы в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13503 рублей. Повышенные
выплаты можно будет получить с 1 июня по заявлению на портале Госуслуг.
Секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть
поправки и принять их в конце следующей недели, 21 и 22 мая.
По словам координатора проекта «Крепкая семья»
в Ленинградской области, депутата Законодательного собрания Людмилы Тептиной
новые меры поддержки очень необходимы в это непростое время для каждой семьи, в
которой воспитываются дети.
«Очень важно, что
депутаты «Единой России» оперативно отреагировали и практически сразу внесли на
рассмотрение поправки, которые требуется внести в законодательство. Речь идет
об увеличении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
2 раза - с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться
неработающие граждане, а это, прежде всего, молодые мамы – например, студенты
или выпускники школ и училищ», - подчеркнула Людмила Тептина. - К сожалению,
немало предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность из-за
пандемии коронавирусной инфекции. И в этой ситуации пострадали многие
работники, в том числе и беременные женщины».
Поправки будут
рассмотрены ГосДумой уже на следующей неделе, а значит, повышенные выплаты
можно будет получить с 1 июня. Для этого максимально упрощена процедура подачи
заявления – все можно будет сделать дистанционно через портал Госуслуг.