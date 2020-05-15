«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза

Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«11 мая Президент Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан — прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в поправках, предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13503 рублей. Повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня по заявлению на портале Госуслуг.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели, 21 и 22 мая.

По словам координатора проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области, депутата Законодательного собрания Людмилы Тептиной новые меры поддержки очень необходимы в это непростое время для каждой семьи, в которой воспитываются дети.

«Очень важно, что депутаты «Единой России» оперативно отреагировали и практически сразу внесли на рассмотрение поправки, которые требуется внести в законодательство. Речь идет об увеличении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2 раза - с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, а это, прежде всего, молодые мамы – например, студенты или выпускники школ и училищ», - подчеркнула Людмила Тептина. - К сожалению, немало предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавирусной инфекции. И в этой ситуации пострадали многие работники, в том числе и беременные женщины».

Поправки будут рассмотрены ГосДумой уже на следующей неделе, а значит, повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня. Для этого максимально упрощена процедура подачи заявления – все можно будет сделать дистанционно через портал Госуслуг.