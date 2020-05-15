Гатчинские футболисты-фронтовики

В годы войны известные спортсмены, выпускники и студенты института физкультуры героически сражались во всех родах войск. Не все из них вернулись с полей сражений. Те же, кто остался в живых, составили спортивную славу Гатчины.

Интересными материалами и личными воспоминаниями о развитии гатчинского футбола поделился ветеран спорта, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров.

В 1935 году в нашей стране на основе физкультурных кружков Промысловой кооперации возникло ДСО «Спартак». В 1937 году за заслуги в развитии физкультуры и спорта в СССР общество «Спартак» награждено орденом Ленина. Так как Промысловая кооперация не относилась к ведомствам и профсоюзам, «Спартак» стали называть «народной командой».

В послевоенные годы из молодых рабочих артели «Гатчинский металлист» (теперь это завод «Буревестник») была создана футбольная команда. Ее тренировал известный спортсмен Автоном Германович Курочкин. Артель «Гатчинский металлист» уделяла особое внимание развитию спорта и имела самый сильный физкультурный коллектив, который также входил в ДСО «Спартак». На районных соревнованиях выступала команда «Гатчинский металлист», а на областных игроки этой команды составляли основу гатчинского «Спартака» или сборной Гатчины. Областная спартаковская сборная команда тренировалась и играла на нескольких стадионах, в том числе и в Гатчине.

В 1946 году «Спартак» принял участие в розыгрыше кубка области и победил во всех трех матчах предварительного этапа. А затем выступил в финальных играх в Выборге.

В первенстве области 1946 года «Спартак» одержал победу в зональном турнире и играл в финале на ленинградском стадионе «Спартак».

Участник Великой Отечественной войны, мастер спорта Алексей Николаевич Барышев был игроком команды, с 1949 года - помощником тренера, окончил институт физкультуры им. Лесгафта. Именно Алексей Николаевич стал инициатором создания в ЛОС ДСО «Спартак» футбольной секции, сборной общества на базе команды «Гатчинский металлист», детской и юношеской команд. Старшим тренером с 1947 года стал Константин Андреевич Егоров.

Директором гатчинского стадиона «Спартак» с 18 августа 1947 года и начальником команды с 1948 года был назначен участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Мачигин. В списке его боевых наград – медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1948 году гатчинский городской «Спартак» дошел до финала кубка области, где уступил выборгской команде Дома офицеров. В первенстве области команда артели «Гатчинский металлист» дошла до полуфинала.

В этом же году областная спартаковская соборная представляла Ленинградскую область в первенстве РСФСР. Команда проводила матчи в Гатчине и Выборге. Спартаковцы заняли первое место в зональном турнире и седьмое в финальном.

В следующем сезоне 1949 года областной «Спартак» уже играл как команда мастеров в четвертой зоне второй группы Чемпионата СССР и занял девятое место. Старшим тренером и начальником этой команды был мастер спорта по футболу Петр Григорьевич Карась. Во время войны он служил шофером зенитно-пулеметного полка.

В конце 1949 года на обеих должностях его сменил мастер спорта СССР Александр Борисович Ширко. В копилке его наград медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В те годы подавляющее большинство игроков команды, игравших в составах 1948 и 1949 годов, были фронтовиками.

Вот неполный список участников войны.

В числе спартаковских футболистов-участников Великой Отечественной войны уроженец поселка Дружная Горка Гатчинского района (тогда Троцкого уезда) Сергей Петрович Мартемьянов. Он награжден медалью «За отвагу».

Защитник команды Павел Яковлевич Петров награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За трудовое отличие».

Участник Великой Отечественной войны, игрок команды Николай Владимирович Шаров воевал на Волховском, 3-м Белорусском фронтах. Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы».

Павел Владимирович Юдин был на фронте в 1942-1943 годах, ранен, награжден орденом Красной Звезды.

Николай Васильевич Кравец награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Борис Владимирович Афанасьев служил на Балтийском флоте, награжден медалью «За отвагу».

Иван Иванович Герасимов - морской пехотинец. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах.

Игрок команды Иван Иванович Гуляев – сержант, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Александр Иванович Кириллов служил старшиной батальона 7-го стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии на Ленинградской и Прибалтийском фронтах.

Капитан гатчинского «Спартака» 1949-1959 годов Николай Михайлович Буднев - участник советско-финляндской войны.

С 1949 года ежегодно стал разыгрываться Кубок ЛОС ДСО «Спартак». В первом розыгрыше футболисты артели «Гатчинский металлист» уступили в финале команде из Сестрорецка. Затем неоднократно выигрывали его – пять раз в 1950-1957 годах.

В розыгрыше Кубка и первенства области 1940-1950-х годов гатчинцы считались достаточно крепкой командой, были одними из лидеров своей зоны. Однако, после успеха 1949 года им долго не удавалось пробиться в финальные игры первенств. Только в 1957 году «Спартак» пробился в пятерку лучших.

Нельзя не вспомнить об успехах «Спартака» в юношеском футболе: победы на первенстве области 1953, 1954, 1956 годов, кубке области 1957 года. Это заслуга тренера Автонома Германовича Курочкина. В 1953 году он окончил специальное футбольное отделение института физкультуры им. Лесгафта и много лет тренировал гатчинских мальчишек.

Теперь эти мальчишки с теплыми чувствами вспоминают своего спортивного наставника. Автоном Курочкин был для них кумиром, авторитетом, благодаря которому они смогли сформироваться как личности и с помощью спорта определить свой жизненный путь.

- В 1955 году мы переехали в двухэтажный деревянный дом (ул. К.Маркса д.31а). Этот дом стоит и сейчас, - рассказывает Юрий Назаров. - Кроме нас в коммунальной квартире проживало еще две семьи. В одной из небольших комнаток жил молодой тренер по футболу и хоккею Автоном Германович Курочкин. Коли рядом тренер, мы – мальчишки, ему с интересом помогали: носили на стадион мячи, зимой – клюшки. Он был для нас образцом и примером для подражания. Во дворе стоял турник – два дерева и между ними труба. Все очень удивлялись, как он подтягивался на одной руке, как висел на турнике, держась за перекладину пальцами ног. Это был фурор! Во дворе было много ребят. Прямо здесь же на травяной площадке все играли в футбол с утра и до позднего вечера. Зимой гоняли на простеньких коньках: по улице Чкалова, на Черном озере, на Филькином. К Автоному Германовичу по разным делам приходили ребята-спортсмены, готовились к поездкам, соревнованиям. Мы всегда были в гуще спортивных событий. Совершенно логично и мы влились в его команду. Сначала была детская команда, потом - юношеская. Лично я в составе юношеской команды по футболу объездил всю Ленинградскую область. Это был 7-8 класс, а потом я стал серьезно заниматься спортивной гимнастикой, акробатикой. Но именно Автоном Германович был моим первым спортивным наставником. Он похоронен на кладбище в Гатчине.

В галерее военной славы Гатчины есть имена футболистов, составлявших гордость других спортивных команд. Одно из них приведено в «Книге памяти и славы профсоюзного спорта Ленинграда», изданной к 70-летию Победы. Наш земляк, мастер спорта СССР, нападающий команд Ленинграда и Москвы, игрок сборной СССР, участник Олимпийских игр 1952 года, а затем тренер клубных команд Александр Александрович Тенягин родился в Гатчине 16 августа 1927 года. Во время войны Александр Александрович стал сыном полка, воспитанником 36-го отдельного противотанкового артиллерийского батальона. Помогал раненым и больным бойцам в военном госпитале, размещенном в Инженерном замке. Александр Александрович один из первых юных жителей награжден медалью «За оборону Ленинграда».