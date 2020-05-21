До 1 марта 2021 года - упрощенный порядок регистрации садового дома

До 1 марта 2021 года действует упрощенный порядок регистрации жилого или садового дома, при котором допускается осуществление государственного кадастрового учета жилого или садового дома, созданного на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана. Сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации или декларации. Государственный кадастровый учет жилого или садового дома осуществляются вне зависимости от наличия разработанных правил землепользования и застройки на соответствующей территории.

Кроме того, до 1 марта 2021 года наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции жилого или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции жилого или садового дома также не требуется.

Так как в Ленинградской области существуют территории, предоставленные в соответствии с требованиями земельного законодательства для ведения гражданами садоводства, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки территории, это может повлечь невозможность постановки на государственный кадастровый учет садовых и жилых домов с 1 марта 2021 года, поскольку с указанной даты строительство жилых и садовых домов на таком земельном участке будет допускаться только на земельных участках, подпадающих под действие правил землепользования и застройки.

В этой связи Управление рекомендует воспользоваться еще действующим упрощенным порядком и провести кадастровые работы в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости заблаговременно, поскольку в период, предшествующий вступлению в силу нового закона о ведении гражданами садоводства и огородничества, а именно 1 января 2019 года, установившего зависимость строительства объектов недвижимости на садовых земельных участках от наличия разработанных правил землепользования и застройки на соответствующей территории, наблюдалось значительное увеличение заявлений о государственном кадастровом учете. Кроме того, соответствующее увеличение спроса на кадастровые работы повлекло увеличение стоимости таких работ.