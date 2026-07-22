В Ленобласти прибавилось фермеров

В этом году программа была посвящена агротуризму. Это уже 13-й поток проекта. За парты сели 42 слушателя из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Среди участников — 5 ветеранов СВО, которые осваивают новую профессию.

«Вы вливаетесь в ряды аграриев региона. Желаю успехов вашим начинаниям — область заинтересована в их реализации и готова оказывать всестороннюю помощь. Ждём вас в комитете со своими бизнес-планами на гранты и субсидии», — поздравил выпускников вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Для развития сельского туризма предусмотрены грант «Агротуризм» в размере до 10 млн рублей и субсидия на развитие сельского туризма — до 20 млн рублей. При этом фермерам доступны более 60 других видов государственной помощи. По итогам 2025 года общая сумма средств, направленных на поддержку фермеров Ленобласти, составила порядка 600 млн рублей.

«Школа фермера» — образовательный проект Россельхозбанка. Обучение для слушателей — бесплатное. Теоретические занятия проходили на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, практические — в ведущих хозяйствах Ленинградской области. За время реализации программы подготовлено 445 специалистов для АПК региона.