Встреча легкоатлетов Союзного государства
В Минске 18–19 июля на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» прошла Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси в возрастных группах U18 и U20. Ленинградскую область представляли гатчинские спортсмены.
По итогам Первенства России путевки на эту встречу получили Анжелика Вересова (Коммунарская спортивная школа, 100 м
с барьерами, U18), Максим Соколов (Гатчинская спортивная школа № 1, толкание ядра, U18), Андрей Федотов (Гатчинская спорт-школа № 1, прыжок с шестом, U18) и Ксения Черноперова (Гатчинская спортшкола № 1, прыжок в высоту, U20).
Мы поздравляем Анжелику Вересову и Ксению Черноперову с удачными выступлениями в Минске!
В первый день встречи прошел финальный забег на 100 мет-ров с барьерами у девушек до 18 лет. Анжелика Вересова уверенно победила, показав результат 13,75. Спортсменка тренируется под руководством Марины Михайловны Никитиной и Валерия Николаевича Сергачева.
Ксения Черноперова завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту среди юниорок до 20 лет, показав результат 175 см. Она тренируется под руководством Олега Дмитриевича Баканова, Татьяны Юрьевны Константиновой и Вячеслава Олеговича Семенова.
Фото Федерации легкой атлетики Ленинградской области