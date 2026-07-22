Встреча легкоатлетов Союзного государства

В соревнованиях приняли участие сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси в возрастных группах U18 и U20. Ленинградскую область представляли гатчинские спортсмены.

По итогам Первенства России путевки на эту встречу получили Анжелика Вересова (Коммунарская спортивная школа, 100 м

с барьерами, U18), Максим Соколов (Гатчинская спортивная школа № 1, толкание ядра, U18), Андрей Федотов (Гатчинская спорт-школа № 1, прыжок с шестом, U18) и Ксения Черноперова (Гатчинская спортшкола № 1, прыжок в высоту, U20).

Мы поздравляем Анжелику Вересову и Ксению Черноперову с удачными выступлениями в Минске!

В первый день встречи прошел финальный забег на 100 мет-ров с барьерами у девушек до 18 лет. Анжелика Вересова уверенно победила, показав результат 13,75. Спортсменка тренируется под руководством Марины Михайловны Никитиной и Валерия Николаевича Сергачева.

Ксения Черноперова завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту среди юниорок до 20 лет, показав результат 175 см. Она тренируется под руководством Олега Дмитриевича Баканова, Татьяны Юрьевны Константиновой и Вячеслава Олеговича Семенова.

Фото Федерации легкой атлетики Ленинградской области