В Крыму оценили возможность открытия курортного сезона 15 июня

Ежедневный прирост количества инфицированных уже несколько
дней сохраняется на уровне 3,5 %, и Россия наконец уступила угрожающее второе
место по темпам охвата SARS-CoV-2 Бразилии с одновременной демонстрацией
стремительного выздоровления инфицированных.
Крым откроет пляжи в начале лета
Несмотря на то, что международные границы остаются
закрытыми, а туроператоры предлагают огромные скидки на комплексные путевки,
которые можно заказать в несколько кликов в интернет-магазине путешествий onlinetours.ru, появилась обнадеживающая информация, что курорты Крыма
смогут принять первых гостей уже 15 июня. Михаил Развозжаев, временно
исполняющий обязанности губернатора Севастополя, заявил о возможности приема
массовых туристов при условии сохранения благоприятной эпидемиологической
ситуации на полуострове и в регионах, с которыми будет открыто железнодорожное
или авиасообщение.
«Подготовка пляжей к летнему периоду завершится к 15 июня, —
отметил Развозжаев. — Но для обеспечения безопасности работников туристического
кластера и отдыхающих понадобится организация экспресс-тестирования при въезде
в курортные зоны, осуществление термометрии в гостиницах и домах отдыха,
жесткое соблюдение принципов социального дистанцирования и других
профилактических мер, рекомендованных инфекционистами».
Конечно, главным условием открытием летнего курортного сезона-2020
является сохранение стабильной динамики распространения новой коронавирусной
болезни или ее последовательное снижение. Если ситуация с заболеваемостью
ухудшится, все послабления будут сняты как минимум на региональном уровне.
Альтернатива крымским каникулам
Не только в Крыму, но и Краснодарском крае, где сохраняются
стабильные темпы заболеваемости, готовятся к приему немногочисленных гостей.
Местные власти планируют открытие гостиниц, отельных комплексов и санаториев,
предлагающих курортно-оздоровительные услуги, уже с 1 июня. На данный момент в
Сочи, куда можно выгодно заказать пакетный тур по ссылке onlinetours.ru/hotels/russia/sochi, ведутся активные работы по благоустройству территории и
подготовке пляжей, что является положительным сигналом для отдыхающих. Еще одна
хорошая новость заключается в том, что туроператоры TUI и «Пегас-Туристик» с
первых чисел июня запускают собственные чартеры в Сочи, Анапу и Крым сразу из
семи городов России.
Достойную альтернативу национальным курортам обещают
представители TEZ TOUR, открывшие продажу пляжных туров в Турцию, Испанию,
Грецию и на Кипр на вторую половину лета 2020 года. Предложения со скидками в
полцены кажутся очень заманчивыми, но организация таких турне зависит как
минимум от правительств двух стран, а потому является более рисковой по
сравнению с поездками на отечественные курорты.
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