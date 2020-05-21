В Крыму оценили возможность открытия курортного сезона 15 июня

Ежедневный прирост количества инфицированных уже несколько дней сохраняется на уровне 3,5 %, и Россия наконец уступила угрожающее второе место по темпам охвата SARS-CoV-2 Бразилии с одновременной демонстрацией стремительного выздоровления инфицированных.

Крым откроет пляжи в начале лета

Несмотря на то, что международные границы остаются закрытыми, а туроператоры предлагают огромные скидки на комплексные путевки, которые можно заказать в несколько кликов в интернет-магазине путешествий onlinetours.ru, появилась обнадеживающая информация, что курорты Крыма смогут принять первых гостей уже 15 июня. Михаил Развозжаев, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя, заявил о возможности приема массовых туристов при условии сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации на полуострове и в регионах, с которыми будет открыто железнодорожное или авиасообщение.

«Подготовка пляжей к летнему периоду завершится к 15 июня, — отметил Развозжаев. — Но для обеспечения безопасности работников туристического кластера и отдыхающих понадобится организация экспресс-тестирования при въезде в курортные зоны, осуществление термометрии в гостиницах и домах отдыха, жесткое соблюдение принципов социального дистанцирования и других профилактических мер, рекомендованных инфекционистами».

Конечно, главным условием открытием летнего курортного сезона-2020 является сохранение стабильной динамики распространения новой коронавирусной болезни или ее последовательное снижение. Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, все послабления будут сняты как минимум на региональном уровне.

Альтернатива крымским каникулам

Не только в Крыму, но и Краснодарском крае, где сохраняются стабильные темпы заболеваемости, готовятся к приему немногочисленных гостей. Местные власти планируют открытие гостиниц, отельных комплексов и санаториев, предлагающих курортно-оздоровительные услуги, уже с 1 июня. На данный момент в Сочи, куда можно выгодно заказать пакетный тур по ссылке onlinetours.ru/hotels/russia/sochi, ведутся активные работы по благоустройству территории и подготовке пляжей, что является положительным сигналом для отдыхающих. Еще одна хорошая новость заключается в том, что туроператоры TUI и «Пегас-Туристик» с первых чисел июня запускают собственные чартеры в Сочи, Анапу и Крым сразу из семи городов России.

Достойную альтернативу национальным курортам обещают представители TEZ TOUR, открывшие продажу пляжных туров в Турцию, Испанию, Грецию и на Кипр на вторую половину лета 2020 года. Предложения со скидками в полцены кажутся очень заманчивыми, но организация таких турне зависит как минимум от правительств двух стран, а потому является более рисковой по сравнению с поездками на отечественные курорты.





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