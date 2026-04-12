Гатчинский округ — площадка международного диалога

Вьетнамское информационное агентство — ключевой медиаресурс Вьетнама, официальный печатный орган Социалистической Республики Вьетнам. Основанное 15 сентября 1945 года, агентство освещает важнейшие события как внутри страны, так и за её пределами.

В ходе визита делегация посетила Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., с интересом осмотрела и провела съемки в Приоратском дворце и парке, побывала в Государственном музее‑заповеднике «Гатчина», а также сделала кадры у памятника В.И. Ленину в центре города.

- Гости проявили искренний интерес к истории и культуре Гатчины, а особое уважение к мемориалу стало символом общей памяти о трагических страницах прошлого. В ходе встречи я рассказала корреспондентам о богатом наследии Гатчинского округа, его достопримечательностях, развитии и туристических возможностях. Также затронули тему перспективы межнационального взаимодействия и обмена опытом. Уверена, что этот визит укрепит международный диалог и поможет миру узнать больше о нашем крае. Яркие кадры, снятые журналистами, познакомят жителей Вьетнама и других стран с уникальной атмосферой Гатчины, - рассказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

По информации пресс-службы администрации Гатчинского округа