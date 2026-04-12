Космическая неделя для гатчинских студентов

Космическая неделя для студентов Гатчинского государственного университета стала возможностью продемонстрировать свои знания.

Встреча, посвященная Дню космонавтики, состоялась в библиотеке университета. Студентки второго курса направления «Педагогика» Лиза Ярошевич и Марина Сумерина рассказали о вековом пути космонавтики: от надежд и опытов К. Циолковского - до современных полетов на Луну и Марс, от чертежей и изобретений С. Королева - до съемок фильмов на борту МКС, от запуска первого спутника - до луноходов и марсоходов.

В мероприятии участвовали гатчинцы, внесшие свой вклад в развитие отечественной космонавтики: инженер-испытатель и разработчик радиоаппаратуры для орбитального корабля «Буран» Вячеслав Быков, разработчик и испытатель радиоаппаратуры для многоразовой транспортной космической системы «Энергия» – «Буран» Николай Сова и летчик-испытатель Константин Меченков - сын участника первого отряда космонавтов Михаила Меченкова.

Константин Меченков рассказал о жизненном пути своего отца: как он попал в отряд космонавтов вместе с Юрием Гагариным, как проходили тренировки и медицинские исследования возможностей человеческого организма в условиях максимальных перегрузок. Так сложилась судьба: Михаил Меченков в космос не полетел, но он остался верен профессии, до конца дней не расставался с авиацией и привил любовь к небу своему сыну.

Студенты познакомились с фотографиями из семейного архива, узнали о первых испытаниях центрифуги для космонавтов, о дружбе с «космонавтом № 4» Павлом Поповичем, совершившим вместе с Андрияном Николаевым первый в мире групповой полет в космосе.

Как подчеркнул проректор по науке и внешним связям Алексей Костюков, «90% разговоров о космосе было в США, но 90% дела оказалось в Советском Союзе. Мы все должны об этом помнить и гордиться достижениями отечественной космонавтики».

Яркая игровая программа на тему космоса была организована в молодежном пространстве «Поток».

Почему на МКС нельзя брать цитрусовые? Знатоки знают: эфирные масла цитрусовых очень агрессивны и могут вывести из строя датчики. На такие интересные вопросы искали ответы студенты Гатчинского государственного университета и ученики Центра образования «Высший пилотаж».

Молодежь участвовала в космической викторине, создавала арт-объекты, а затем увидела на большом экране фильм «Гагарин. Первый в космосе».