Музей «Наследие» школы № 7 – официальный партнер Музея Победы

Музей Победы стал первым музеем, который собирает на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. С сентября 2019 года Музей Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом, в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, приступил к реализации долгосрочной программы развития деятельности школьных музеев «Школьный Музей Победы».

Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории развития в рамках своих образовательных организаций.

Музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 имеет полное право стать партнером Музея Победы в Москве, благодаря своей богатейшей истории и его участникам. Гордиться музею «Наследие» есть чем – сегодня музей наряду со школьной программой является полноценным и разносторонним учебным пособием.

- Мы уверены, что школьный музей – важнейшая составляющая развивающей образовательной среды нашей школы, которая способствует социализации личности не путем изучения теории, а в активной деятельности. Музейные материалы используются на уроках истории, литературы, русского языка, географии, музыки, технологии, на классных часах, - говорит Светлана Максимова.

Такой богатый музей

Музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 был основан 13 января 1960 года. Сначала это был краеведческий музей, затем появилась экспозиция, рассказывающая об истории «семерки», ее учениках и учителях, а с 2017 года профиль музея является историко-краеведческим и включает в себя восемь основных экспозиций.

В экспозиции «Летопись школы» представлена история средней школы № 7, начиная с момента ее основания в 1936 году и до наших дней. В витринах экспозиции представлены фотографии, письма, архивные документы, газетные статьи, классные альбомы, личные вещи педагогов, школьные принадлежности прошлых лет, пионерская и комсомольская атрибутика. Также экспозиция рассказывает о традициях образовательного учреждения.

Экспозиция «Подвиг двадцати пяти» посвящена подвигу 25-ти комсомольцев-подпольщиков и рассказывает об их деятельности в оккупированном фашистскими войсками Красногвардейске (Гатчине) и гибели членов подпольной группы 30 июня 1942 года.

В витринах экспозиции «Они сражались за Родину» представлены личные вещи, награды, документы, фотографии старшины 106-го пограничного полка войск НКВД Анатолия Яковлевича Борисова, письма и фотографии командира 120-ой стрелковой дивизии Алексея Васильевича Батлука. Одна из экспозиций посвящена выпускникам школы – героям Чеченской войны Аркадию Олеговичу Рассулову и Андрею Викторовичу Шамотину.

Экспозиция «Эхо Великой Отечественной войны» рассказывает о Красногвардейске в годы войны, о подвиге группы солдат под командованием политрука Андрея Григорина, прикрывавшей отход наших войск из окруженного врагом Красногвардейска. В ней представлены разные виды оружия, снаряды, личные вещи советских солдат.

В экспозиции «История забытых вещей» представлены предметы труда, быта и культуры жителей Гатчинского района. Самым ценным экспонатом в этой коллекции является ткацкий станок 1900 года.

За пределами основного помещения музея в рекреациях школы представлены еще три экспозиции. Одна из них – «Красногвардейский укрепрайон» рассказывает о том, как велись работы по строительству оборонительных сооружений, о кровопролитных боях, которые шли на его рубежах.

В экспозиции «Мир колокольчика: от А до Я» представлены колокольчики, которые привозят ученики и взрослые из тех городов и стран, где они бывали. В коллекции насчитывается уже более четырехсот колокольчиков из 28 стран. Экспозиция знакомит с историей создания колоколов и колокольчиков, о меднолитейном заводе в Гатчине и колоколах, которые отливали на нем.

В экспозиции «О, спорт! Ты – мир!» представлены спортивные достижения учащихся школы, а также предметы, подаренные прославленными спортсменами, которые бывали в гостях у школы № 7. Среди дарителей – трехкратная Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, пятикратный чемпион России по футболу, тренер Сергей Семак, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, вратарь, заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом Ильяс Хандаев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, обладатель Ордена Дружбы народов Денис Гулин.

Такой современный музей

Музей не стоит на месте и постоянно развивается, выходя за рамки привычных экспозиций под стеклом. На официальном сайте музея «Наследие» http://gtn7museum.com/ можно познакомиться со всеми экспозициями и отправиться на виртуальную экскурсию.

По программе «Музейная педагогика» в музее «Наследие» и с помощью его фондов проводятся квесты, встречи, уроки Мужества, лекции, семинары, конференции, круглые столы, выставки и передвижные выставки, выставки одного предмета, конкурсы, мастер-классы, социальные акции, образовательный проект «Музей в чемодане», интерактивные занятия для учеников 1 – 11 классов.

- Наша главная цель – чтобы музей был «живым», чтобы здесь было такое пространство и атмосфера, которая подвигала бы детей развивать навыки поисково-исследовательской работы, творческие способности, формировать интерес к истории школы и родного края, уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых поколений, - говорит Светлана Максимова.

В феврале 2020 года музей «Наследие» насчитывал 1993 единицы хранения – все предметы учтены в электронном каталоге, размещенном на сайте музея. По результатам учета экскурсионно-массовой работы, в музее в 2018-2019 учебном году на экскурсиях и мероприятиях побывало 1335 человек. В 2019-2020 – 1447 человек. С 2018 года экскурсии проводятся не только для учащихся школы, но и для ребят других образовательных учреждений Гатчины и Гатчинского района.

В 2018 году при музее начала работу Школа юного музееведа «Наследие». Также занятия в этой школе проводятся летом – на базе пришкольного оздоровительного лагеря «Звездный».

В состав актива школьного музея входит директор Гатчинской школы № 7 Марина Шутова, председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Царькова, ветеран педагогического труда, старейший учитель школы Лидия Владимирова, председатель Управляющего совета школы Ирина Бушуева, выпускники школы 2019 года Максим и Федор Мельниковы, выпускница школы 2018 года Екатерина Золотоверх, ученик 8-го класса Михаил Бушуев, ученица 7-го класса Наталья Егорова, ученицы 6-го класса Анна Магтагян, Анна Мателега и Ирина Шишкова.

Достижения музея

Музей «Наследие» в мае 2015 года стал лауреатом Всероссийского конкурса «Наказу героев верны» и был внесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В апреле 2016 года, в рамках Общероссийского проекта «Аллея Российской Славы», музею, как Победителю Всероссийского конкурса школьных музеев, был вручен бюст М.И. Кутузова. Также в этом году музей стал победителем областного смотра – конкурса музеев.

В апреле 2017 года интернет-сайт музея был представлен на 36-ой Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» и занял первое место. В мае 2019 года музей стал победителем Всероссийского конкурса школьных музеев «Мы помним, мы гордимся!».

Благодаря своему новому статусу партнера Музея Победы музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 был включен в единое информационное пространство Музея Победы и получил долгосрочное экспертное сопровождение и консультации лучших специалистов по экспозиционно-выставочной деятельности, хранителей фондов Музея Победы. Он сможет принимать участие во всех значимых событиях Музея Победы и представить экспозицию своего музея на площадке Музея Победы.

В процессе подготовки материала стало известно, что музей «Наследие» стал победителем очередного конкурса, заняв первое место в номинации «Патриотическое воспитание обучающихся» Всероссийского конкурса школьных музеев с конкурсной работой «Из опыта работы историко-краеведческого музея «Наследие» Гатчинской школы № 7 Ленинградской области по формированию патриотических и гражданских качеств личности обучающихся через поисково-исследовательскую деятельность».

Также в рамках проекта Российского движения школьников «Школьный музей» был проведен конкурсный отбор «Лучшие музейщики» на Всероссийскую смену «Большой школьный пикник» во Всероссийском детском центре «Смена». Среди 38 ребят, отобранных со всей России, трое – ученики Гатчинской школы № 7. Это экскурсоводы школьного музея «Наследие» Михаил Бушуев, Наталья Егорова, Ирина Шишкова. Они представили на конкурс работу «Школьный историко-краеведческий музей «Наследие»: традиции и инновации, или в ногу со временем».

- За каждым музеем стоят люди, которые наполняют его жизнью. Благодарю всех друзей нашего музея «Наследие», которые поддерживают нас. Отдельно спасибо учащимся школы

№ 7, которые работают в музее, школьникам Гатчины и Гатчинского района, которые посещают наш музей. Благодаря каждому из них наш музей не только привлекает внимание, становится более современным, с точки зрения подачи информации, но и продолжает хранить самое ценное – память, которую мы будем передавать и дальше – нашему подрастающему поколению, - сказала Светлана Максимова.





Фото из архивов музея «Наследие»