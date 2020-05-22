Навигация открыта

Решение принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой в регионе и смягчением ограничительных мер в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».

Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования.

Навигация была закрыта распоряжением губернатора Ленинградской области от 30 октября 2019 года.