Навигация открыта

Навигация открыта

С 22 мая 2020 года в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона Александр Дрозденко.

Рубрики : Общество     22 May 2020

Решение принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой в регионе и смягчением ограничительных мер в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».

Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования. 

Навигация была закрыта распоряжением губернатора Ленинградской области от 30 октября 2019 года.

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