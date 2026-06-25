Ставки по рыночной ипотеке снижаются

Как сообщает пресс-служба Сбера, ставка будет снижена на 0,3-0,5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса: на 0,5 п.п при первоначальном взносе от 20,1% до 30,0% и на 0,3 п.п при первоначальном взносе 50,1% и более.

Дополнительно Сбер снижает ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования Сбера на 0,5%.

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).