В Рождествено вернулся портрет Владимира Набокова

Вырская мыза в селе Рождествено – родовое имение семьи Набоковых, разрушенное во время Великой Отечественной

войны. Здесь Набоковы проводили каждое лето. За усадьбой закрепилось семейное название «Наша Выра». Именно это место Владимир Набоков считал своей настоящей малой родиной. Здесь будущий всемирно известный писатель «пятнадцатилетним долговязым» сочинил свои первые стихи, здесь зарождались многие образы его произведений. Воспоминания об этих местах легли в основу знаменитого романа Набокова «Другие берега», ставшего мировым достоянием.

Во время Великой Отечественной войны усадебный дом сгорел. До наших дней сохранились лишь фундамент, погреб, ледник, руины бывших хозяйственных построек и оранжереи с деревянным фасадом в стиле модерн, фрагменты парка, парковая аллея, горка «Парнас».

Для того чтобы культурный ландшафт не остался, как писал Владимир Набоков, «идиллически гравюрным фоном в памяти», 30 мая Международный центр реставрации совместно с музеем-усадьбой «Рождествено» организовал на территории Вырской мызы масштабный субботник. Активное участие в нем приняли «Волонтеры наследия Ленинградской области». К сожалению, усадебный парк Набоковых давно утратил былые очертания, но силами добровольцев всего за один день удалось преобразить ландшафт.

На расчищенной площадке прошел День поэзии Владимира Набокова «Наша Выра». Это событие задумали и воплотили

в жизнь научные сотрудники Международного центра реставрации и музея-усадьбы «Рождествено», чтобы привлечь внимание к состоянию территории Вырской мызы и сформировать новые взгляды и подходы к ее развитию. Они буквально по крупицам собирают предметы, которые могут рассказать о жизни в Вырской мызе.

Памяти Александра Семочкина

День поэзии организаторы посвятили памяти выдающегося архитектора, писателя и краеведа Александра Семочкина.

- Мы обязаны Александру Александровичу тем, что в Ленинградской области сохранились места, связанные с именами Пушкина и Набокова: усадьба в Рождествено, храм Воскресения в Суйде, Дом станционного смотрителя, который буквально пересобран им, – подчеркнула директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикайнен. – Сейчас еще сложно осознать, но я думаю, что для нашего региона он был человеком уровня легендарного директора Пушкинского заповедника Семена Степановича Гейченко, возродившего Пушкиногорье. К сожалению, Вырскую мызу Александр Александрович не успел восстановить, оставив это важное дело нам.

В День поэзии на месте утраченной усадьбы состоялась театральная читка ранних произведений Набокова, прозвучали авторские песни на его стихи, открылась планшетная выставка, рассказывающая об укладе жизни в имении. Экспозиция основана на текстах Набокова и исторических документах. Как рассказали организаторы Дня поэзии, в дальнейшем она отправится в путешествие по музеям, библиотекам и культурным пространствам Ленинградской области.

В этот день набоковеды провели экскурсии по усадьбе и по выставке в Международном центре реставрации «Такие совершенные слова», на которой представлены иллюстрации легендарных ленинградских художников Г. А. В. Траугот к произведениям Владимира Набокова.

Ценный подарок

Важным событием Дня поэзии стала торжественная передача в фонд музея-усадьбы акварели с изображением юного Владимира Набокова, принадлежащей кисти его домашнего учителя Г. Дж. Камминга.

На акварели девятилетний Володя лежит на высоких подушках, залитых солнцем. Он смотрит на рисовальщика прямо и доверительно, лицо его бледно, но губы тронуты улыбкой. Мальчик, по всей видимости, был болен, и Генри Камминг писал портрет, стараясь развлечь своего подопечного.

Прежде этот рисунок, датированный 1908 годом, хранился в частной коллекции и до сих пор не был представлен широкой публике. Портрет выкупил и передал в дар музею-усадьбе «Рождествено» предприниматель и меценат Денис Сорокин.

- Мы благодарны Денису Сорокину за ценный для музея подарок, – отметил директор Музейного агентства Ленинградской области Юрий Юруть. – Портрет Набокова станет жемчужиной коллекции музея-усадьбы «Рождествено.

- Портрет ценен для нас тем, что он написан именно здесь, в столь обожаемой Набоковым Выре, – сказала Ирина Авикайнен. – Он был неизвестен и нигде не описан, так что это настоящее открытие. Да и сам художник, Генри Камминг, интересен. Его работы хранятся в Эрмитаже.

Генрих Джеймс Камминг – русский художник британского (по другим сведениям, датского) происхождения. Изучал скульптуру и живопись в Императорской Академии художеств в Петербурге. Преподавал рисование в гимназиях столицы, давал частные уроки. Его ученицей была Елена Рукавишникова, мать писателя, а в детстве – и сам юный Набоков. В летние месяцы художник жил в Вырской мызе Набоковых. Из текста автобиографии Владимира Набокова известно, что казавшийся ему в детстве «симпатичным старцем» Куммингс (как называл его писатель в автобиографии) после революции счастливо женился и жил вне России.

Дарственная надпись на обороте акварели адресована автором Татьяне Николаевне Глебовой. Татьяна, дочь соратника отца Набокова, сама тогда была еще девочкой. Впоследствии Татьяна Глебова стала художницей, ученицей Петра Филонова.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото: Международный Центр реставрации и музей-усадьба «Рождествено»