42 пожарная часть: 45 лет на линии огня

В июне 1981 года произошла реорганизация пожарной охраны, и в Гатчине возникла 42-я самостоятельная военизированная пожарная часть. С этого дня образовался настоящий противопожарный щит, оберегающий жителей Гатчины от огненной стихии. И вот уже 45 лет 42 ПСЧ несет свою службу и стоит на страже нашего округа.

На торжественном построении 19 июня пожарные принимали поздравления и заслуженные награды. От имени руководства Гатчинского округа выступил заместитель главы администрации по вопросам безопасности Михаил Хлусов.

- За четыре с половиной десятилетия 42 пожарно-спасательная часть прошла славный путь становления и развития, став надежным оплотом безопасности жителей Гатчинского округа. Ваш профессионализм, мужество и готовность в любую минуту прийти на помощь – это пример истинного служения делу защиты жизни и здоровья людей. Особую признательность выражаем ветеранам части: ваш богатый опыт, мудрость, преданность профессии стали прочной основой для воспитания нового поколения спасателей. Благодаря вам передаются традиции доблестного служения, – говорится в поздравительном адресе руководителей Гатчинского округа.

Михаил Хлусов вручил пожарной части подарочный сертификат на укрепление материально-технической базы и выразил надежду на дальнейшую успешную совместную работу.

Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности АО «Баррикада» Денис Сергеев поблагодарил пожарных за многолетнее плодотворное сотрудничество и оказание практической помощи предприятию и от лица генерального директора предприятия преподнес юбилярам ценный подарок.

От имени ветеранов пожарной охраны Гатчинского округа и от объектовой добровольной пожарной команды «ОДК Сервис» коллег поздравил председатель совета ветеранов Сергей Леонтьев. Он пришел на службу в 42 пожарную часть в 1986 году и был непосредственным участником ее становления.

- Сердечно поздравляю вас с образованием нашей замечательной части – и сухих вам рукавов! – пожелал Сергей Николаевич.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ленинградской области Владислав Быстров поздравил личный состав с юбилеем и вручил награды за высокие успехи в служебной деятельности.

Медалью МЧС России «За отличие в службе 2-й степени» награждены начальник караула 42 ПСЧ, капитан внутренней службы Наиль Дербишев и водитель 43 ПСЧ Анатолий Ерофеев. Больше десятка сотрудников части получили благодарности от ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области отмечены: водитель 42 ПСЧ Дмитрий Соколов, командиры отделений 42 ПСЧ Павел Чудинов, Александр Калинин и Леонид Колонистов, а также радиотелефонист Анастасия Иванова, старший инструктор по вождению пожарного автомобиля Сергей Козликин и помощник начальника караула 42 ПСЧ Николай Смородинов.

По-настоящему праздничную атмосферу на плацу пожарной части создала живая музыка. Перед огнеборцами выступил гатчинский «Робертино Лорети» – юный солист студии «Маленькая страна» Иван Разживин. Творческий подарок сослуживцам преподнес дважды награжденный в этот день начальник караула 42 ПСЧ Наиль Дербишев, блестяще исполнивший песню про рыцарей огня, – талантливый человек талантлив во всём.

Для гостей праздника были организованы тематические площадки по направлениям деятельности пожарной части: можно было ознакомиться с оснащением пожарной машины, примерить костюм пожарного-спасателя, а самым зрелищным номером программы стало показательное выступление огнеборцев: личный состав устроил небольшой «флешмоб» с тушением пожара в режиме реального времени.

В заключение всех пригласили на праздничный «банкет» от шеф-повара полевой кухни, и юбиляры продолжили несение своей ответственной службы.

Екатерина Дзюба