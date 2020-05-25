Троица: как соблюсти традиции без угрозы здоровью

Верующие всегда старались по возможности посетить кладбище заранее. Перед Троицей – в Троицкую родительскую субботу или в другой свободный день провести уборку на могилках, чтобы к празднику все необходимое было сделано и можно спокойно, не отвлекаясь на мирское, отдать дань памяти своим близким. В этом году в Гатчинском районе, который находится в первой, так называемой, «красной» зоне, посещение кладбищ и весенняя уборка оказались под запретом.

На сегодняшний день постановлением правительства региона №313 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» введены особые правила посещения кладбищ. С 20 мая во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах посещение территорий кладбищ запрещено. Документом разрешены только погребения с участием близких родственников и работы по содержанию с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как пояснил директор МУП «Тихая обитель» г. Гатчины Алексей Петров, он руководствуется постановлением, согласно которому посещение кладбищ жителями запрещено, соответствующая информация размещена на всех подъездах и подходах к территориям гатчинских кладбищ, «работы по содержанию» выполняют ритуальные организации.

Сегодня появилась информация со ссылкой на пресс-службу губернатора Ленобласти, что Александр Дрозденко рекомендовал главам администраций разрешить жителям посещение кладбищ, в том числе в «красной» зоне, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Исключением могут стать выходные и праздничные дни.

Возможно, скоро ситуация с посещением кладбищ изменится. Как сообщили в администрации Гатчинского района, идет проработка соответствующего постановления.

Татьяна Можаева