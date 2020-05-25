Троица: как соблюсти традиции без угрозы здоровью

Верующие всегда старались по возможности посетить
кладбище заранее. Перед Троицей – в Троицкую родительскую субботу или в другой
свободный день провести уборку на могилках, чтобы к празднику все необходимое
было сделано и можно спокойно, не отвлекаясь на мирское, отдать дань памяти
своим близким. В этом году в Гатчинском районе, который находится в первой, так
называемой, «красной» зоне, посещение
кладбищ и весенняя уборка оказались под запретом.
На сегодняшний день постановлением правительства региона №313
«О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции» введены особые правила посещения кладбищ. С 20 мая во Всеволожском, Выборгском,
Гатчинском, Тосненском и Кировском районах посещение территорий кладбищ
запрещено. Документом разрешены только погребения с участием близких
родственников и работы по содержанию с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований.
Как
пояснил директор МУП «Тихая обитель» г. Гатчины Алексей Петров, он
руководствуется постановлением, согласно которому посещение кладбищ жителями запрещено,
соответствующая информация размещена на всех подъездах и подходах к территориям
гатчинских кладбищ, «работы по содержанию» выполняют ритуальные организации.
Сегодня
появилась информация со ссылкой на пресс-службу губернатора Ленобласти, что Александр
Дрозденко рекомендовал главам администраций разрешить жителям посещение
кладбищ, в том числе в «красной» зоне, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований. Исключением могут стать выходные и праздничные дни.
Возможно,
скоро ситуация с посещением кладбищ изменится. Как сообщили в администрации
Гатчинского района, идет проработка соответствующего постановления.
Татьяна
Можаева