Дистанционные успехи будущих инженеров

В апреле 2020 года в ИМЦ
дистанционное обучение было организовано с использованием сразу нескольких
платформ, среди которых Дневник.ру, Я Класс, ДО Blackboard, «Совместные
документы», а также социальные сети. Онлайн общение педагоги организовывали на
платформах Skype, Zoom, VideoMost.
По словам Ольги
Мажарцевой, педагоги и воспитанники центра столкнулись как с недостатками, так
и с преимуществами дистанционного обучения. Среди основных проблем – отсутствие
возможности установить на компьютеры школьников программы со специфическими
требованиями, отсутствие в семье специального оборудования, необходимого для
практической части обучения (3D принтеры, дорогостоящая робототехника, 3D
ручки, мультстудия), большая школьная нагрузка по основным предметам, неполадки
в работе интернета и компьютера. Среди положительных моментов перехода на
онлайн обучение Ольга Мажарцева назвала увеличившееся время для изучения нового
теоретического материала.
Несмотря на переход в
режим онлайн, воспитанники ИМЦ продолжили свое участие в конкурсном движении и
успешно заявили о себе во время самоизоляции сразу на двух конкурсах под
руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9, педагога дополнительного
образования ИМЦ Светланы Кучер.
В начале дистанционного
обучения она создала группу в социальной сети ВКонтакте, где размещала задания
по 3D-моделированию для тех, у кого есть компьютеры с установленной программой
Autodesk, а также задания на тренировку мышления, ссылки на видеоуроки. Учебная
информация постоянно обновляется, налажена обратная связь с детьми по
электронной почте и в виде загруженных выполненных заданий. Самое главное,
педагог умело мотивировала ребят, что дало свои результаты.
Так, сразу несколько
призовых мест школьникам принесло участие в конкурсе «Инженерное
3D-моделирование» в рамках Открытого фестиваля технического творчества «U-18
Цифровой мир». Конкурс в дистанционном формате проходил с 18 по 21 апреля и
включал в себя 14 разных направлений для определения уровня достижений учащихся
разных возрастов в области технического творчества. Организатором фестиваля
выступила Академия цифровых технологий.
Темой задания стал советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. Наряду с ППС-43 он являлся основным пистолетом-пулеметом советских Вооруженных Сил в период Великой Отечественной войны.
Первый этап конкурса
включал создание 3D-моделей деталей: ствольной коробки (моделирование по
чертежу) и пусковой скобы (реверсивный инжиниринг). На втором этапе ребятам
предстояло также создать 3D-модели деталей (спусковой крючок, спусковой рычаг,
поршень курка, штифты, пружины) и сделать анимацию сборочной модели
возвратно-спускового механизма ППШ, а также реверсивный инжиниринг (приклад).
Первое место в конкурсе заняли ученик 8-ого класса Гатчинской школы № 9 Данила Морозов и ученица 7-ого класса Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер. Второе место занял ученик 11-го класса Гатчинской школы № 9 Антон Зыков.
Также ребята из
Информационно-методического центра выступили на Всероссийском сертификационном
чемпионате ЮниорМастер в рамках проекта «Новые воротнички: в профессию будущего
– со школьной скамьи». Он проходил в дистанционном формате 25 и 26 апреля по стандартам
ЮниорМастер, разработанным с учетом стандартов JuniorSkills, по шести
направлениям: журналистика, робототехника, 2D – 3D моделирование, анимация,
проектирование финансовой траектории, организация досуга.
Ребята под руководством
Светланы Кучер выступали в направлении 2D – 3D моделирование. Участники в
первый соревновательный день в течение пяти часов моделировали прототип
мотор-колеса для робота по чертежам и иллюстрациям, а во второй день проходили
онлайн собеседование с главным экспертом по компетенции.
Ученик 11-го класса
Гатчинской школы № 9 Антон Зыков занял первое место в возрастной категории 14+
и получил сертификат продвинутого уровня.
Ученица 7-го класса
Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер заняла второе место в категории 10+
(сертификат базового уровня).
Ученик 8-го класса
Гатчинской школы № 9 Данила Морозов получил сертификат базового уровня в
категории 14+.
Ученик 7-го класса
Гатчинской школы № 9 Василий Бойцов получил сертификат начального уровня в
категории 10+.
Уважаемые школьники и их родители! Для того чтобы в новом 2020-2021 учебном году начать обучение по различным дополнительным развивающим программам в Информационно-методическом центре Гатчинского района, необходимо сделать соответствующую запись на портале «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» https://p47.навигатор.дети/