Дистанционные успехи будущих инженеров

В апреле 2020 года в ИМЦ дистанционное обучение было организовано с использованием сразу нескольких платформ, среди которых Дневник.ру, Я Класс, ДО Blackboard, «Совместные документы», а также социальные сети. Онлайн общение педагоги организовывали на платформах Skype, Zoom, VideoMost.

По словам Ольги Мажарцевой, педагоги и воспитанники центра столкнулись как с недостатками, так и с преимуществами дистанционного обучения. Среди основных проблем – отсутствие возможности установить на компьютеры школьников программы со специфическими требованиями, отсутствие в семье специального оборудования, необходимого для практической части обучения (3D принтеры, дорогостоящая робототехника, 3D ручки, мультстудия), большая школьная нагрузка по основным предметам, неполадки в работе интернета и компьютера. Среди положительных моментов перехода на онлайн обучение Ольга Мажарцева назвала увеличившееся время для изучения нового теоретического материала.

Несмотря на переход в режим онлайн, воспитанники ИМЦ продолжили свое участие в конкурсном движении и успешно заявили о себе во время самоизоляции сразу на двух конкурсах под руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9, педагога дополнительного образования ИМЦ Светланы Кучер.

В начале дистанционного обучения она создала группу в социальной сети ВКонтакте, где размещала задания по 3D-моделированию для тех, у кого есть компьютеры с установленной программой Autodesk, а также задания на тренировку мышления, ссылки на видеоуроки. Учебная информация постоянно обновляется, налажена обратная связь с детьми по электронной почте и в виде загруженных выполненных заданий. Самое главное, педагог умело мотивировала ребят, что дало свои результаты.

Так, сразу несколько призовых мест школьникам принесло участие в конкурсе «Инженерное 3D-моделирование» в рамках Открытого фестиваля технического творчества «U-18 Цифровой мир». Конкурс в дистанционном формате проходил с 18 по 21 апреля и включал в себя 14 разных направлений для определения уровня достижений учащихся разных возрастов в области технического творчества. Организатором фестиваля выступила Академия цифровых технологий.

Темой задания стал советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. Наряду с ППС-43 он являлся основным пистолетом-пулеметом советских Вооруженных Сил в период Великой Отечественной войны.

Первый этап конкурса включал создание 3D-моделей деталей: ствольной коробки (моделирование по чертежу) и пусковой скобы (реверсивный инжиниринг). На втором этапе ребятам предстояло также создать 3D-модели деталей (спусковой крючок, спусковой рычаг, поршень курка, штифты, пружины) и сделать анимацию сборочной модели возвратно-спускового механизма ППШ, а также реверсивный инжиниринг (приклад).

Первое место в конкурсе заняли ученик 8-ого класса Гатчинской школы № 9 Данила Морозов и ученица 7-ого класса Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер. Второе место занял ученик 11-го класса Гатчинской школы № 9 Антон Зыков.

Также ребята из Информационно-методического центра выступили на Всероссийском сертификационном чемпионате ЮниорМастер в рамках проекта «Новые воротнички: в профессию будущего – со школьной скамьи». Он проходил в дистанционном формате 25 и 26 апреля по стандартам ЮниорМастер, разработанным с учетом стандартов JuniorSkills, по шести направлениям: журналистика, робототехника, 2D – 3D моделирование, анимация, проектирование финансовой траектории, организация досуга.

Ребята под руководством Светланы Кучер выступали в направлении 2D – 3D моделирование. Участники в первый соревновательный день в течение пяти часов моделировали прототип мотор-колеса для робота по чертежам и иллюстрациям, а во второй день проходили онлайн собеседование с главным экспертом по компетенции.

Ученик 11-го класса Гатчинской школы № 9 Антон Зыков занял первое место в возрастной категории 14+ и получил сертификат продвинутого уровня.

Ученица 7-го класса Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер заняла второе место в категории 10+ (сертификат базового уровня).

Ученик 8-го класса Гатчинской школы № 9 Данила Морозов получил сертификат базового уровня в категории 14+.

Ученик 7-го класса Гатчинской школы № 9 Василий Бойцов получил сертификат начального уровня в категории 10+.

Уважаемые школьники и их родители! Для того чтобы в новом 2020-2021 учебном году начать обучение по различным дополнительным развивающим программам в Информационно-методическом центре Гатчинского района, необходимо сделать соответствующую запись на портале «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» https://p47.навигатор.дети/