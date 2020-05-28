Ушёл из жизни художник Олег Бирюков

Совсем недавно, в конце апреля в нашей газете вышло интервью с Олегом Юрьевичем — мы беседовали с ним о том, как живется художнику в условиях самоизоляции. Разговаривали, конечно, по телефону, и диалог этот получился очень приятным и живым.

Олег Юрьевич говорил, что не страдает от самоизоляции, что именно сейчас он чувствует прилив вдохновения и новые возможности для раскрытия творческой фантазии. Он продолжал работать в своей мастерской, заканчивая старые работы, делая новые по этюдам, мечтая о пленэрах с друзьями.

- Сейчас идет такой накал, такой выплеск творческой энергии, - признавался он.

Олег Бирюков родился 25 марта 1966 года в городе Баку. Закончил художественное училище. Отслужив в армии, переехал в Ленинградскую область, поселился в деревне Белогорка Гатчинского района. Несколько лет работал художником-оформителем на заводе «Буревестник» в Гатчине. Параллельно учился в рисовальных классах при Санкт-Петербургской Академии художеств. Живописью начал серьезно и регулярно заниматься с конца 1990-х годов.

Олег Юрьевич писал в основном пейзажи и натюрморты. В его работах всегда было много света, тепла и ярких красок — дань памяти о южном детстве. Художник работал в особой, «живой» технике мастихиновой живописи. Его произведения хранятся в частных коллекциях, в том числе, за рубежом.

Будучи членом Гатчинского товарищества художников, Олег Бирюков мечтал о вступлении в Союз художников Санкт-Петербурга и активно готовился к этому. А еще в его планах была персональная юбилейная выставка, которую он хотел провести в Гатчине в марте 2021 года...

Олег Юрьевич умел дружить, никогда ни на что не жаловался и щедро делился со своими друзьями хорошим настроением и вдохновением. Совсем недавно он рассказал, что работает над картиной с подсолнухами, и спросил, как они получаются. Подсолнухи были солнечными и радостными — такими же, как и сам художник, который их изобразил...

Он очень жалел людей, которые оказались в сложной ситуации карантина и самоизоляции. Он хотел, чтобы они радовались, трудились, любили. Хотел, чтобы жизнь продолжалась...

И жизнь, несмотря ни на что, продолжается, в том числе и жизнь художника Олега Бирюкова — в памяти его друзей и близких, и, конечно же, в его картинах, в которых так много тепла, света и радости.

Юлия Лысанюк