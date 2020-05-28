Ушёл из жизни художник Олег Бирюков

Совсем
недавно, в конце апреля в нашей газете вышло интервью с Олегом Юрьевичем — мы
беседовали с ним о том, как живется художнику в условиях самоизоляции.
Разговаривали, конечно, по телефону, и диалог этот получился очень приятным и
живым.
Олег
Юрьевич говорил, что не страдает от самоизоляции, что именно сейчас он
чувствует прилив вдохновения и новые возможности для раскрытия творческой
фантазии. Он продолжал работать в своей мастерской, заканчивая старые работы,
делая новые по этюдам, мечтая о пленэрах с друзьями.
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Сейчас идет такой накал, такой выплеск творческой энергии, - признавался он.
Олег
Бирюков родился 25 марта 1966 года в городе Баку. Закончил художественное
училище. Отслужив в армии, переехал в Ленинградскую область, поселился в
деревне Белогорка Гатчинского района. Несколько лет работал
художником-оформителем на заводе «Буревестник» в Гатчине. Параллельно учился в
рисовальных классах при Санкт-Петербургской Академии художеств. Живописью начал
серьезно и регулярно заниматься с конца 1990-х годов.
Олег
Юрьевич писал в основном пейзажи и натюрморты. В его работах всегда было много
света, тепла и ярких красок — дань памяти о южном детстве. Художник работал в особой,
«живой» технике мастихиновой живописи. Его произведения хранятся в частных
коллекциях, в том числе, за рубежом.
Будучи
членом Гатчинского товарищества художников, Олег Бирюков мечтал о вступлении в
Союз художников Санкт-Петербурга и активно готовился к этому. А еще в его
планах была персональная юбилейная выставка, которую он хотел провести в
Гатчине в марте 2021 года...
Олег
Юрьевич умел дружить, никогда ни на что не жаловался и щедро делился со своими
друзьями хорошим настроением и вдохновением. Совсем недавно он рассказал, что
работает над картиной с подсолнухами, и спросил, как они получаются. Подсолнухи
были солнечными и радостными — такими же, как и сам художник, который их
изобразил...
Он
очень жалел людей, которые оказались в сложной ситуации карантина и
самоизоляции. Он хотел, чтобы они радовались, трудились, любили. Хотел, чтобы
жизнь продолжалась...
И
жизнь, несмотря ни на что, продолжается, в том числе и жизнь художника Олега
Бирюкова — в памяти его друзей и близких, и, конечно же, в его картинах, в
которых так много тепла, света и радости.
Юлия Лысанюк