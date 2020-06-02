Город детства в формате онлайн

Международный день защиты детей отмечали и в Гатчине, и во всех поселениях Гатчинского района. Для ребят организовывали различные конкурсы и творческие мастерские, проводили виртуальные концерты и театрализованные представления.

Творческая онлайн-мастерская по созданию пластилиновых героев для мультиков открылась в центре творчества «Доброслава».

Как рассказала руководитель центра Маргарита Кириллова, для «Доброславы» проведение такой онлайн-конференции — пока новый опыт. Заявку на онлайн мастер-классы 1 июня подали более десяти человек. Занятия на платформе Zoom проводила художник Юлия Прохорова. Она рассказывала ребятам о том, какие бывают мультфильмы, какие основные приемы используют в разных видах анимации.

Первым участником мастер-класса стал пятилетний Максим. Юлия Александровна показала ему несколько основных приемов изготовления подвижной пластилиновой куколки. Мальчик сразу же активно включился в работу и не только с удовольствием слепил своего персонажа, но и рассказал о нем целую историю. Своего героя Максим решил назвать своим же именем — Максик. Вместе с Юлией Александровной он сделал еще одну игрушку — таумотроп, история которой начинается в XIX веке.

- В результате нашего сегодняшнего мастер-класса ребенок получил сразу две игрушки, включая опыт крепления конечностей у пластилинового героя, - говорит Юлия Александровна. - Принципы их изготовления несложные, и мальчик теперь сможет сам придумывать другие похожие игрушки.

Детский центр «Диалог.kids» пригласил ребят на дистанционный мастер-класс по пластилинографии «Встречаем лето», который также прошел на платформе Zoom. Еще два мастер-класса - по рисованию гуашью и акварелью — были посвящены летним белым ночам и лесным обитателям. А еще в этот день педагоги центра показали детям мультистории, созданные в технике песочной анимации - про медвежонка и море. Вечером ребята приняли участие в викторине по мультфильмам «Музыкальное колесо «Мульти-пульти».

Веселая дистанционная викторина по мультфильмам прошла и в детском развивающем центре «Бэби-клуб Гатчина».

Школа скорочтения IQ007 №1 в сотрудничестве с Гатчинским Дворцом молодежи провела праздничную онлайн-игротеку, предложив ребятам давно полюбившиеся всем участникам дистанционного обучения игры и загадки от педагогов.

В прямом эфире детской студии рисования «Ступеньки» прошел мастер-класс по изготовлению причудливых насекомых.

Художественная школа «Живая кисть» пригласила ребят в онлайн-мастерскую, где они вместе с педагогами и родителями делали декоративное панно и рисовали веселого котика, разгуливающего на зеленой полянке.

Школа английского языка «TIME TO SPEAK» провела для детей творческий мастер-класс на английском языке. Вместе с педагогами школы ребята рисовали объемными красками аппетитные арбузные дольки и попутно знакомились с новыми английскими словами. Все, кто принимал участие в мастер-классе и опубликовал свои работы в интернете, получили приятные «арбузные» призы.

На онлайн-платформе Академии развития интеллекта «АМАКИДС Гатчина» прошли мастер-классы по ментальной арифметике и развитию памяти для детей.

Творческая команда студии спортивного танца «Олимпия» заставила ребят подвигаться под энергичную музыку. На платформе «Олимпии» прошли танцевальные онлайн-уроки, которые провели тренеры Людмила и Марина Карпунины.

Праздничные онлайн-мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли 1 июня практически во всех поселениях Гатчинского района.

Рождествено, Войсковицы и Большие Колпаны вспоминали лучшие выступления своих творческих коллективов. В Вырице подвели итоги конкурсного чтения стихов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в Тайцах – конкурса рисунков. Таицкий культурно-досуговый центр провел виртуальную выставку «С чего начинается детство», творческие мастер-классы, а также подготовил видео с выступлениями прошлых лет и домашними выступлениями своих юных воспитанников.

Пудомягский культурно-досуговый центр организовал для юных жителей онлайн-концерт, а центр культуры Кобринского поселения представил видеоверсию кукольных спектаклей и танцевальные мастер-классы. В Войсковицах онлайн-зарядку для детей провели сказочные герои, а Сяськелевский информационно-досуговый центр познакомил детей с книжными новинками детской литературы.