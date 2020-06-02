Город детства в формате онлайн

Международный
день защиты детей отмечали и в Гатчине, и во всех поселениях Гатчинского
района. Для ребят организовывали различные конкурсы и творческие мастерские,
проводили виртуальные концерты и театрализованные представления.
Творческая
онлайн-мастерская по созданию пластилиновых героев для мультиков открылась в
центре творчества «Доброслава».
Как
рассказала руководитель центра Маргарита Кириллова, для «Доброславы» проведение
такой онлайн-конференции — пока новый опыт. Заявку на онлайн мастер-классы 1
июня подали более десяти человек. Занятия на платформе Zoom проводила художник
Юлия Прохорова. Она рассказывала ребятам о том, какие бывают мультфильмы, какие
основные приемы используют в разных видах анимации.
Первым
участником мастер-класса стал пятилетний Максим. Юлия Александровна показала
ему несколько основных приемов изготовления подвижной пластилиновой куколки.
Мальчик сразу же активно включился в работу и не только с удовольствием слепил
своего персонажа, но и рассказал о нем целую историю. Своего героя Максим решил
назвать своим же именем — Максик. Вместе с Юлией Александровной он сделал еще
одну игрушку — таумотроп, история которой начинается в XIX веке.
-
В результате нашего сегодняшнего мастер-класса ребенок получил сразу две
игрушки, включая опыт крепления конечностей у пластилинового героя, - говорит
Юлия Александровна. - Принципы их изготовления несложные, и мальчик теперь
сможет сам придумывать другие похожие игрушки.
Детский
центр «Диалог.kids» пригласил ребят
на дистанционный мастер-класс по пластилинографии «Встречаем лето», который
также прошел на платформе Zoom. Еще два мастер-класса - по рисованию гуашью и
акварелью — были посвящены летним белым ночам и лесным обитателям. А еще в этот
день педагоги центра показали детям мультистории, созданные в технике песочной
анимации - про медвежонка и море. Вечером ребята приняли участие в викторине по
мультфильмам «Музыкальное колесо «Мульти-пульти».
Веселая
дистанционная викторина по мультфильмам прошла и в детском развивающем центре «Бэби-клуб
Гатчина».
Школа
скорочтения IQ007 №1 в сотрудничестве
с Гатчинским Дворцом молодежи провела праздничную онлайн-игротеку, предложив
ребятам давно полюбившиеся всем участникам дистанционного обучения игры и
загадки от педагогов.
В
прямом эфире детской студии рисования «Ступеньки» прошел мастер-класс по
изготовлению причудливых насекомых.
Художественная
школа «Живая кисть» пригласила ребят
в онлайн-мастерскую, где они вместе с педагогами и родителями делали
декоративное панно и рисовали веселого котика, разгуливающего на зеленой
полянке.
Школа
английского языка «TIME TO SPEAK» провела
для детей творческий мастер-класс на английском языке. Вместе с педагогами
школы ребята рисовали объемными красками аппетитные арбузные дольки и попутно
знакомились с новыми английскими словами. Все, кто принимал участие в
мастер-классе и опубликовал свои работы в интернете, получили приятные
«арбузные» призы.
На
онлайн-платформе Академии развития интеллекта «АМАКИДС Гатчина» прошли
мастер-классы по ментальной арифметике и развитию памяти для детей.
Творческая
команда студии спортивного танца «Олимпия» заставила ребят подвигаться
под энергичную музыку. На платформе «Олимпии» прошли танцевальные онлайн-уроки,
которые провели тренеры Людмила и Марина Карпунины.
Праздничные
онлайн-мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли 1 июня
практически во всех поселениях Гатчинского района.
Рождествено,
Войсковицы и Большие Колпаны вспоминали лучшие выступления своих творческих
коллективов. В Вырице подвели итоги конкурсного чтения стихов к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а в Тайцах – конкурса рисунков. Таицкий
культурно-досуговый центр провел виртуальную выставку «С чего начинается
детство», творческие мастер-классы, а также подготовил видео с выступлениями
прошлых лет и домашними выступлениями своих юных воспитанников.
Пудомягский культурно-досуговый центр организовал для юных жителей онлайн-концерт, а центр культуры Кобринского поселения представил видеоверсию кукольных спектаклей и танцевальные мастер-классы. В Войсковицах онлайн-зарядку для детей провели сказочные герои, а Сяськелевский информационно-досуговый центр познакомил детей с книжными новинками детской литературы.