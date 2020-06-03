Детский сад выходит в онлайн

Дошкольное учреждение функционирует в режиме работы дежурных групп, сегодня их работает три – одна группа раннего развития для детей от года до трех лет и две группы среднего возраста для детей от трех до семи лет.

Как говорит Ирина Михайловна, дежурную группу в детском саду могли открыть сразу же после объявления президента о нерабочих днях, но желающих не было. Постепенно потребность в дежурных группах все же появилась.

Каждая такая группа рассчитана максимум на 12 человек. Как только количество детей увеличивается, открывается еще одна дежурная группа и так далее. Группу раннего развития в детскому саду № 51 посещают пять малышей, еще 22 ребенка ходят в средние группы.

- Чтобы привести ребенка в дежурную группу, достаточно предварительно сообщить об этом по телефону, заявления писать не нужно. Берем всех, кому это нужно, и не требуем никаких подтверждений, - рассказывает Ирина Михайловна.

Каждое утро при входе в детский сад родителей с малышами встречает медработник. Вход – строго по одной паре «родитель – ребенок», остальные ждут на улице. Медработник измеряет ребенку температуру, проводит первичный осмотр и отводит в группу. Уже в группах дети моют руки, обрабатывают их антисептиком. Повторное измерение температуры проводится после прогулки и после дневного сна.

- Мы пользуемся электронными термометрами, так как инфракрасные порой выдают существенную погрешность. Если сомневаемся в данных, которые показывает электронный термометр, вновь измеряем температуру с помощью ртутного градусника. Все градусники мы обрабатываем дезинфицирующими растворами, - говорит Ирина Михайловна.

Дети проводят все свое время в группах, так как все учебные классы закрыты. На прогулку выходят из отдельных выходов, которыми оснащена каждая группа, чтобы минимизировать пересечение детей из разных групп. На прогулке с ними периодически занимается инструктор по физической культуре.

Сотрудники детского сада каждое утро также измеряют температуру на входе. Каждые два часа контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами, полы моют каждые шесть часов с применением дезинфицирующих средств, помимо простого мытья с моющими средствами.

В апреле сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Гатчинского района провели полную санитарную обработку помещений и территории детского сада.

Дошколята из семей льготных категорий, которые предпочли остаться дома, смогли получить пайки в апреле и мае. В паёк, рассчитанный на пять дней, вошли макароны, рис, гречка, тушенка, сахар и молоко.

- Также мы выдавали пайки для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по заявлению, - добавила Ирина Михайловна.

Когда стало понятно, что режим самоизоляции продлится достаточно долго, в детском саду было принято решение организовать дистанционную методическую поддержку родителей, чтобы разнообразить досуг детей, который зачастую включал лишь редкие прогулки и просмотр мультфильмов.

У каждой группы детского сада № 51 уже было свое закрытое сообщество ВКонтакте. Воспитатели часто публиковали в них ссылки на интересные интернет сайты для детей, обучающие материалы. При этом родители продолжали испытывать трудности с грамотной организацией режима дня и времяпрепровождения детей дома.

- Каждый родитель задается вопросом, как успеть порисовать, погулять с ребенком, заняться лепкой и подвижными играми, стоит ли устраивать все это в один день, в каком объеме и последовательности, когда лучше обсудить какие-то жизненные ситуации и вопросы. Так возникла идея организации детского сада в режиме онлайн, - рассказала Ирина Михайловна.

На официальном сайте детского сада № 51 появился специальный раздел, где родители воспитанников каждой группы могут найти планирование каждого дня в форме рекомендаций: режим дня, тема недели, игры, занятия, чтение художественной литературы, музыкальное развитие, физические занятия. Там же опубликованы ссылки на обучающие видеоролики, конспекты, логопед предлагает развивающие речевые упражнения. Планирование, размещенное во вкладке «Детский сад онлайн», полностью повторяет учебную программу детского сада. Конечно, это не заменит полноценного живого общения, но помогает родителям систематизировать каждый день.

Данными методическими материалами сегодня пользуются не только родители воспитанников детского сада № 51, но и других дошкольных учреждений. От родителей уже поступают положительные отзывы.

Воспитатели и специалисты пошли дальше и начали записывать ролики со своим участием, чтобы дети охотнее включались в образовательный процесс. Некоторые даже записывают чтение сказок, чтобы детям было приятнее засыпать, а у родителей появилось больше свободного времени.

- Мы рады, что нашим воспитанникам нравится посещение детского сада в режиме онлайн. Уверены, что наши наработки будут востребованы и после окончания режима самоизоляции для помощи родителям, чьи дети не посещают детский сад или пропускают его по каким-то причинам, - сказала Ирина Михайловна.



