Подвиг лётчиков: новые загадки

19 мая коллекция музея обогатилась двигателем бомбардировщика Пе-2 - сердцем самолета, погибшего во время Великой Отечественной войны. Есть мнение экспертов, что именно на этом самолете совершили подвиг Герои Советского Союза гвардии майор Василий Гречишкин и гвардии капитан Алексей Перегудов. И теперь, возможно, двигатель именно с этого самолета стал экспонатом Гатчинского музея военной авиации.

В момент встречи ценного груза в Гатчине присутствовал внук Перегудова - майор авиации в отставке, наш земляк Алексей Валерьевич Перегудов, а также эксперты и представители поисковой команды.

Как рассказал генеральный директор ООО «Гатчинский музей истории военной авиации», инициатор создания музея Геннадий Панев, объединенная команда поисковиков в течение двух лет работала на территории Ломоносовского района. Двигатель (это самая крупная находка за время поисков) и несколько мелких частей самолета обнаружили в населенном пункте Лесопитомник у деревни Горбунки.

Поисковики приняли решение передать двигатель в Гатчинский музей истории военной авиации. И это не удивительно. Музей уже приобрел определенную известность. Этому поспособствовала и серия публикаций в «Гатчинской правде», и сюжет на Первом канале телевидения. Завязались контакты с людьми, которые связаны с историей авиации.

- На нас вышел командир гатчинского поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. Он подсказал, что есть поисковики, которые утверждают, что нашли двигатель самолета Перегудова, и предлагают его купить для музея, - рассказывает Геннадий Панев. - Я сразу согласился, потому что это не только история военной авиации, но и история Гатчины и района. Мы провели переговоры, уточнили порядок цен, условия доставки. И вот – экспонат у нас. Если окажется, что это часть самолета, совершившего тот самый огненный таран, внук героя Алексей Перегудов обещает передать музею часть семейных архивов, связанных с его дедом. Получится прекрасная экспозиция, которой мы все будем в дальнейшем гордиться.

О самом подвиге экипажа написано много, но и загадки, конечно, остались. На любое событие, тем более такое значимое – «сколько людей, столько мнений». Тем более, когда прошло почти 80 лет.

30 сентября 1943 года экипаж самолета в составе командира Василия Гречишкина, штурмана Алексея Перегудова и стрелка-радиста Ивана Марченко вылетел на бомбардировку дальнобойной батареи врага в районе Красногвардейска (Гатчины), по другой информации – в районе Павкуля (рядом с д. Горбунки Ломоносовского района). При подходе к цели самолет попал в завесу зенитного огня и был подбит. Гречишкин дал экипажу команду выпрыгнуть, направил горящий самолет на позицию артиллерийской батареи и погиб – от него ничего не осталось. Марков выпрыгнул и попал в плен. А с Перегудовым - только версии. По одной - из-за маленькой высоты парашют не полностью раскрылся. Вторая – он отказался прыгать и вместе с Гречишкиным пошел на огненный таран на скопление немцев. Но, возможно, он уже был отстегнут, поэтому во время взрыва его выбросило из кабины, тело было захоронено. Есть версия, что он еще два дня жил, а потом умер. По другой информации, штурман Перегудов, покинувший машину чуть раньше, приземлился на парашюте в глубоком тылу противника. Он отстреливался от немцев одним пистолетом. Последний патрон оставил для себя… Есть и другие мнения.

Указом Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года командиру экипажа и штурману посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

- При присвоении звания Героя Советского Союза Гречишкину и Перегудову, как положено, проводилось специальное расследование, а так ли это было, - рассказывает Геннадий Панев. - После войны Иван Марков, который чудом остался жив и прошел фашистские концлагеря, тоже подтвердил, что видел, как до самого последнего момента горящий самолет не падал, а пикировал на цель. Это означает, что подвиг был осознанным, летчик и штурман действительно вели машину на таран, «предпочитая героическую смерть позорному плену», как это отмечено в наградном листе. Немцы предали его земле в Гатчине, в микрорайоне Хохлово поле во время оккупации проводились захоронения. Потом его перезахоронили на площади у Гатчинского дворца, а затем останки перенесли на воинский мемориал на ул. Солодухина.

Возникает вопрос: штурман Перегудов похоронен в Гатчине, а части самолета нашли так далеко. Как это получилось?

- Я много занимался изучением истории, связанной с моим дедом, - рассказывает Алексей Перегудов. - Пока мне так и не удалось доподлинно узнать, что происходило с ним в интервале времени от падения до захоронения. Прошло 2-3 дня. Единственно, что точно: его хоронили немцы. А от Гречишкина ничего не осталось. По воспоминаниям бабушки и на моей памяти, Марков приезжал к нам несколько раз и рассказывал, что Гречишкин с Перегудовым были очень дружны. Когда Гречишкин пошел на огненный таран и приказал всем покинуть самолет, Перегудов мог отказаться и погиб вместе с другом.

Почему же все-таки поисковики решили, что это самолет Гречишкина-Перегудова?

- На двигателе есть номер, - пояснил представитель поискового отряда «Р.К.К.А.» Денис Митин. – Мы обратились к коллегам-поисковикам. Они поработали с базой данных и сообщили, что это за самолет. Под Горбунками стояли 210-милимметровые орудия, которые били по Ленинграду. Перед экипажем стояла боевая задача уничтожить их. А Гатчина (Красногвардейск) была важнейшим населенным пунктом, к которому привязывались все карты.

- Может ли такое быть? - мы поинтересовались у Алексея Перегудова.

- Верю ли я, что это самолет деда? Хотелось бы верить, - твердо сказал Алексей. - Попытаемся найти ответ на этот вопрос в архивах. В любом случае, это отличная находка. Даже если окажется, что это не тот самолет, а нам удастся узнать его историю, имена членов экипажа – это уже будет замечательно.

Получив новый экспонат, Геннадий Панев сразу нацелил актив музея на исследовательскую работу.

- Кроме основной части поисковики нашли много разбросанных рядом деталей и осколков. По состоянию двигателя видно, что самолет очень сильно ударился о землю. Вся сила удара пришлась на винтовую группу, поэтому передняя часть двигателя очень сильно разворочена. Сейчас у нас есть предварительная информация поисковиков, но информация косвенная. У нас нет на руках документов, подтверждающих, что это двигатель с самолета Гречишкина-Перегудова. С Центральным архивом Министерства обороны РФ в Подольске работает руководитель военно-исторического клуба, реконструктор Владимир Долгов. Он входит в инициативную группу совета музея, это его направление работы. По номеру двигателя и различным клеймам, которые мы смогли сфотографировать, он организует запрос в архив. Для нас важно документально убедиться в том, что стало достоянием музея военной авиации, достоянием Гатчины и Гатчинского района, - подчеркнул Геннадий Панев.



