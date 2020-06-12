Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

В новом варианте Конституции появляется статья 67.1. В ней идет речь о том, что РФ является правопреемником СССР, в частности, в отношении членства в международных организациях, обязательств по международным договорам и активам за рубежом. В третьем пункте прописывается что Россия «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Четвертый пункт закрепляет детей как «важнейший приоритет государственной политики России».

В статье 68 появляется фраза о том, что государственным языком России является русский язык как язык государствообразующего народа. Кроме того, республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые будут употребляться наряду с русским. Всем народам гарантируется сохранение родного языка.

В статье 69 добавляется абзац о том, что государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, а также поддержку соотечественников, проживающим за рубежом.

Статья 70 оставляет столицей России город Москву, но допускает, что отдельные федеральные органы госвласти могут находиться в других городах.

В статью 72 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных властей и субъектов РФ. Добавлены:

- сельское хозяйство;

- общие вопросы молодежной политики;

- обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение;

- защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

В статью 75 внесены добавления о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Здесь же сказано, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Статья 77 вводит дополнительные требования к главам регионов и руководителям федеральных государственных органов: они не могут иметь иностранного гражданства либо вида на жительство в другой стране. Также запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных вне России. Аналогичные требования будут и к сенаторам, и к депутатам Госдумы, а также главе правительства России, вице-премьерам, федеральным министрам и другим руководителей федеральных органов, главам регионов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам.

Статья 79 описывает, что Конституция России выше любых международных договоров и они не могут противоречить ей. В таком случае признается верховенство Конституции.

В статье 81 описываются требования к Президенту России — он должен быть старше 35 лет и минимум 25 лет жить в стране. Кроме того, он не может иметь иностранного гражданства либо вида на жительство в другой стране, счета и ценностей в иностранных банках, расположенных вне России.

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков. Это важный момент, так как в действующем варианте прописано про два срока подряд. Кроме того, Конституционный суд признал, что новое положение не применимо к тем лицам, которые уже занимали пост Президента РФ — таким образом, их сроки обнуляются.

Также по новой Конституции Председателя Правительства можно будет отправить в отставку без роспуска самого Правительства. Часть министров будут назначаться Президентом без участия Премьер-министра, лишь после консультаций с Советом Федерации — в частности, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

В новом варианте Конституции появляется функция формирования Государственного Совета РФ, целью которого является обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Новая статья 92.1 гарантирует любому экс-президенту полную неприкосновенность. Иные гарантии устанавливаются федеральным законом. Неприкосновенность может быть снята только решением Совета Федерации (две трети голосов) в случае, если Госдума обвинит его в госизмене или совершении тяжкого преступления (две трети голосов), подтвержденного заключением Верховного суда и Конституционного Суда.

Также в стране появятся новые сенаторы — часть из них будут пожизненными. Один из них — экс-президент страны. Но он вправе отказаться от полномочий сенатора. Также Президент России назначает сам 30 сенаторов, из которых семь могут получить пожизненный статус. Они должны иметь выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Остальные сенаторы будут работать шесть лет.

В статье 102 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении верхней палаты. Сюда включены:

- лишение неприкосновенности бывшего президента;

- назначение по представлению президента России и прекращение полномочий судей, главы и половины общего числа аудиторов Счетной палаты;

- проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «силового блока»;

- заслушивание ежегодных докладов генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране.

В статье 103 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении Госдумы:

- утверждение кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, за исключением тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет Федерации;

- заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка;

- назначение на должность по представлению президента и освобождение от должности заместителя главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов;

- выдвижение обвинения против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.

В новой статье 103.1 сказано о том, что Совет Федерации и Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.

В статье 109 дополняется и уточняется процедура роспуска Госдумы в случае трехкратного отклонения депутатами представленной президентом кандидатуры премьер-министра или представленных главой правительства кандидатур вице-премьеров и министров.

В статье 111 говорится, что председатель правительства России назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой (ранее — с согласия Госдумы).

Сюда же добавлено положение о том, что в случае освобождения президентом от должности либо отставки главы кабинета министров президент вносит в Госдуму кандидатуру на этот пост в недельный срок.

Изменена формулировка о роспуске Госдумы в случае, если она трижды отклонит представленную президентом кандидатуру на пост премьер-министра. В этой ситуации глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые выборы (ранее было — «распускает Государственную думу и назначает новые выборы»).

Как указано в статье 131, местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом (ранее — «в городских, сельских поселениях и других образованиях»). Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ, установленными федеральным законом.

Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

В статье 132 добавлено, что органы местного самоуправления <…> в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи (исключено «осуществляют охрану общественного порядка»).

Здесь же сказано, что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями не только федеральным законом, но и законом субъекта РФ. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

Еще одна новая формулировка — органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Местному самоуправлению гарантировано право на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций.