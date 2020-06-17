Об изменении порядка сбора подписей избирателей, участников референдума

Согласно новой редакции
ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» голосование по
избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации может быть
отложено законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в случае, если на территории данного субъекта
Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований
в этом субъекте Российской Федерации введен режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью граждан
Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории
данного субъекта Российской Федерации, а также если принято решение об
отложении голосования на выборах, референдумах.
Новой редакцией ст. 2
Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» вводится понятие «дистанционное электронное голосование»
- голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе,
с использованием специального программного обеспечения.
В соответствии с новой
редакцией ст. 37 названного Федерального закона законом субъекта Российской
Федерации может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации сбор подписей избирателей может
осуществляться с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При
этом законом субъекта Российской Федерации должно быть установлено количество
подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной
системы и которое не может превышать половину количества подписей избирателей,
необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов.
Порядок проставления
подписей с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», представления указанных подписей в избирательную комиссию, а
также проверки подписей, представленных для регистрации кандидата, списка
кандидатов в избирательную комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам,
избирательным объединениям о поддержавших их избирателях, и порядок
предоставления этих сведений устанавливаются ЦИК России по согласованию с
оператором ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Федеральный закон вступил
в силу 23 мая 2020 года.