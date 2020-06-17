Об изменении порядка сбора подписей избирателей, участников референдума

Согласно новой редакции ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации может быть отложено законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если на территории данного субъекта Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте Российской Федерации введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного субъекта Российской Федерации, а также если принято решение об отложении голосования на выборах, референдумах.

Новой редакцией ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вводится понятие «дистанционное электронное голосование» - голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

В соответствии с новой редакцией ст. 37 названного Федерального закона законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При этом законом субъекта Российской Федерации должно быть установлено количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и которое не может превышать половину количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов.

Порядок проставления подписей с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», представления указанных подписей в избирательную комиссию, а также проверки подписей, представленных для регистрации кандидата, списка кандидатов в избирательную комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам, избирательным объединениям о поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений устанавливаются ЦИК России по согласованию с оператором ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Федеральный закон вступил в силу 23 мая 2020 года.