Сквер Победы в Сиверском — на радость жителям Военного городка

Цветущие каштаны,
маленькие туи, плакучие березки, сирень, цветы разных сортов... Через всё это
весенне-летнее великолепие в виде расходящихся лучей проходят пешеходные
дорожки. В центре сквера — необычная клумба в виде ордена Отечественной войны.
Напротив — удобные скамейки, уже облюбованные местными жителями. Обустройство
нового сквера еще не завершено, но здесь уже с удовольствием гуляют местные
жители с детьми.
Новый сквер родился
буквально на глазах, за последние два месяца весны, на месте огромного
котлована, заваленного строительным и прочим мусором. Историю преображения
этого места рассказал нам глава администрации Сиверского поселения Дмитрий
Румянцев.
Дмитрий Румянцев вступил
в новую должность в конце ноября 2019 года. Практически сразу после этого он
начал объезжать всю территорию поселения, выявляя наиболее проблемные места и
вопросы.
- Очень много обращений,
связанных с темой благоустройства, было от жителей Военного городка, - говорит
Дмитрий Сергеевич. - Аварийные дома в Военном городке были снесены, но на их
месте остались котлованы с невывезенным мусором. Центр микрорайона находился в
удручающем состоянии.
Глава администрации
поселения показывает на забор, который отделяет новый сквер от одного из таких
котлованов. На его месте готовится новое строительство, и застройщика попросили
скрыть от людских глаз это безобразие.
Как рассказал Дмитрий
Румянцев, еще в декабре депутаты 24 округа обратились к нему с коллективным
письмом, в котором была изложена просьба жителей Военного городка обустроить на
месте котлована сквер. Будущий сквер решили назвать в честь 75-летия Великой
Победы.
Дальше события
развивались очень быстро. Эскизный проект нового сквера разработала дизайнер
Лилия Эглит, которая неоднократно оказывала содействие муниципалитету в
проектах, связанных с благоустройством. Котлован засыпали, выровняли
поверхность, привезли хорошей земли и начали высадку растений.
- Этот сквер поднят с
минимальными затратами из бюджета и максимальными усилиями неравнодушных
жителей и спонсоров, - говорит Дмитрий Румянцев. - В частности, практически все
зеленые насаждения здесь — это подарок предпринимателя Елены Лучниковой.
Ландшафтный дизайнер по профессии, она спроектировала высадку растений. С
землей помог директор совхоза «Воскресенский» Федор Иванович Михович.
Обустраивать сквер активно помогал совет депутатов поселения. Неоднократно
выходили на субботники и сами жители Военного городка, и сотрудники
администрации поселения.
В сквере растут две
именные березки — две Людмилы, как их называют теперь местные жители. 8 мая их
высадили здесь глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.
Работы в сквере 75-летия
Победы продолжились разбивкой клумбы в виде ордена Отечественной войны I
степени. Форму в виде звезды изготовил на своем личном производстве ветеран
вооруженных сил Александр Сенотрусов. Клумба уже частично засажена цветами в
гамме оригинала ордена.
Красная плитка под
ногами, памятная орденская звезда — неслучайно местные ребятишки уже прозвали
новый сквер «Красной площадью».
- Хочу выразить огромную
благодарность всем, кто принял участие в создании этого сквера, - говорит
Дмитрий Румянцев. - У нас сложилась настоящая команда единомышленников. Все
очень прониклись этой идеей, потому что война затронула каждую семью. И каждому
захотелось оставить такую красивую память о юбилейном праздновании дня Великой
Победы.
Благоустройство сквера
продолжается. Совет депутатов принял решение потратить выделенные районом
депутатские деньги на приобретение для сквера «фирменных» сиверских скамеек —
массивных, тяжелых, таких, чтобы вандалы не могли испортить. На площадке у
клумбы установлены современные уличные фонари с рассеянным светом, который по
вечерам дополняет общую композицию.
В дальнейших планах —
благоустройство спортивной зоны с волейбольной площадкой и турниками для
воркаута. Расположенная рядом со сквером хоккейная коробка также будет
модернизирована. Глава администрации поселения надеется, что коммунальные
системы когда-нибудь закопают идущие поверху трубы, которые портят
архитектурный вид. У сквера планируется асфальтирование новой трассы, создание
круговой беговой дорожки.
Как уверен Дмитрий
Румянцев, сквер 75-летия Великой Победы, в комплексе со спортивной и детской
площадками, со временем станет центром обновленного микрорайона, а сам Военный
городок получит новый стимул к развитию.