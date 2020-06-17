Сквер Победы в Сиверском — на радость жителям Военного городка

Цветущие каштаны, маленькие туи, плакучие березки, сирень, цветы разных сортов... Через всё это весенне-летнее великолепие в виде расходящихся лучей проходят пешеходные дорожки. В центре сквера — необычная клумба в виде ордена Отечественной войны. Напротив — удобные скамейки, уже облюбованные местными жителями. Обустройство нового сквера еще не завершено, но здесь уже с удовольствием гуляют местные жители с детьми.

Новый сквер родился буквально на глазах, за последние два месяца весны, на месте огромного котлована, заваленного строительным и прочим мусором. Историю преображения этого места рассказал нам глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Дмитрий Румянцев вступил в новую должность в конце ноября 2019 года. Практически сразу после этого он начал объезжать всю территорию поселения, выявляя наиболее проблемные места и вопросы.

- Очень много обращений, связанных с темой благоустройства, было от жителей Военного городка, - говорит Дмитрий Сергеевич. - Аварийные дома в Военном городке были снесены, но на их месте остались котлованы с невывезенным мусором. Центр микрорайона находился в удручающем состоянии.

Глава администрации поселения показывает на забор, который отделяет новый сквер от одного из таких котлованов. На его месте готовится новое строительство, и застройщика попросили скрыть от людских глаз это безобразие.

Как рассказал Дмитрий Румянцев, еще в декабре депутаты 24 округа обратились к нему с коллективным письмом, в котором была изложена просьба жителей Военного городка обустроить на месте котлована сквер. Будущий сквер решили назвать в честь 75-летия Великой Победы.

Дальше события развивались очень быстро. Эскизный проект нового сквера разработала дизайнер Лилия Эглит, которая неоднократно оказывала содействие муниципалитету в проектах, связанных с благоустройством. Котлован засыпали, выровняли поверхность, привезли хорошей земли и начали высадку растений.

- Этот сквер поднят с минимальными затратами из бюджета и максимальными усилиями неравнодушных жителей и спонсоров, - говорит Дмитрий Румянцев. - В частности, практически все зеленые насаждения здесь — это подарок предпринимателя Елены Лучниковой. Ландшафтный дизайнер по профессии, она спроектировала высадку растений. С землей помог директор совхоза «Воскресенский» Федор Иванович Михович. Обустраивать сквер активно помогал совет депутатов поселения. Неоднократно выходили на субботники и сами жители Военного городка, и сотрудники администрации поселения.

В сквере растут две именные березки — две Людмилы, как их называют теперь местные жители. 8 мая их высадили здесь глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Работы в сквере 75-летия Победы продолжились разбивкой клумбы в виде ордена Отечественной войны I степени. Форму в виде звезды изготовил на своем личном производстве ветеран вооруженных сил Александр Сенотрусов. Клумба уже частично засажена цветами в гамме оригинала ордена.

Красная плитка под ногами, памятная орденская звезда — неслучайно местные ребятишки уже прозвали новый сквер «Красной площадью».

- Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в создании этого сквера, - говорит Дмитрий Румянцев. - У нас сложилась настоящая команда единомышленников. Все очень прониклись этой идеей, потому что война затронула каждую семью. И каждому захотелось оставить такую красивую память о юбилейном праздновании дня Великой Победы.

Благоустройство сквера продолжается. Совет депутатов принял решение потратить выделенные районом депутатские деньги на приобретение для сквера «фирменных» сиверских скамеек — массивных, тяжелых, таких, чтобы вандалы не могли испортить. На площадке у клумбы установлены современные уличные фонари с рассеянным светом, который по вечерам дополняет общую композицию.

В дальнейших планах — благоустройство спортивной зоны с волейбольной площадкой и турниками для воркаута. Расположенная рядом со сквером хоккейная коробка также будет модернизирована. Глава администрации поселения надеется, что коммунальные системы когда-нибудь закопают идущие поверху трубы, которые портят архитектурный вид. У сквера планируется асфальтирование новой трассы, создание круговой беговой дорожки.

Как уверен Дмитрий Румянцев, сквер 75-летия Великой Победы, в комплексе со спортивной и детской площадками, со временем станет центром обновленного микрорайона, а сам Военный городок получит новый стимул к развитию.



