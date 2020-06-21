Татьяна Бездетко: «Поправки в Конституцию касаются всех сфер жизни»

Татьяна Бездетко: «Поправки в Конституцию касаются всех сфер жизни»

Страна готовится к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Голосовать можно будет как 1 июля с 8 до 20 часов, так и в любой день с 25 июня с 16 до 20 часов на избирательных участках. Все необходимые меры безопасности будут обеспечены.

Рубрики : Общество     21 Jun 2020

Татьяна Бездетко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района, считает, что в голосовании нужно принять участие всем:

- 1 июля состоится всероссийское голосование по внесению поправок в главный документ нашей страны – Конституцию России. Поправки много месяцев обсуждались различными общественными организациями, экспертами, представителями профессиональных сообществ, гражданами России. Самое главное – предлагаемые изменения и уточнения касаются всех сторон нашей жизни: это вопросы сохранения семьи и сбережения детства, развития всех сфер экономики, поддержка волонтерского движения, вопросы сохранности территории нашей большой страны.

И поэтому, я уверена, мы все должны проявить гражданскую активность и 1 июля прийти на участки для голосования.

Теги : конституция Автор :

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