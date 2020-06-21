Татьяна Бездетко: «Поправки в Конституцию касаются всех сфер жизни»

Татьяна
Бездетко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области от
Гатчинского района, считает, что в голосовании нужно принять участие всем:
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1 июля состоится всероссийское голосование по внесению поправок в главный
документ нашей страны – Конституцию России. Поправки много месяцев обсуждались
различными общественными организациями, экспертами, представителями
профессиональных сообществ, гражданами России. Самое главное – предлагаемые
изменения и уточнения касаются всех сторон нашей жизни: это вопросы сохранения
семьи и сбережения детства, развития всех сфер экономики, поддержка
волонтерского движения, вопросы сохранности территории нашей большой страны.
И
поэтому, я уверена, мы все должны проявить гражданскую активность и 1 июля
прийти на участки для голосования.