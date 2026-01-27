К новому сотрудничеству!

В этот день был подписан важный документ - соглашение о сотрудничестве между комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа и Гатчинским государственным университетом (ГГУ). Свои подписи в соглашении поставили проректор по воспитательной работе ГГУ Илья Голубев и председатель комитета Сергей Пименов.

Гатчинские студенты всегда активно участвуют в спортивных, молодежных, патриотических мероприятиях города. На студенческом стадионе прошло немало региональных и муниципальных мероприятий.

Как отметили участники церемонии подписания документа, он станет основой для реализации новых совместных проектов, направленных на развитие студенческой инициативы, укрепит связь между образованием и молодежной политикой.

По традиции студенты ГГУ выступили с творческими приветствиями. А самые активные из них получили заслуженные грамоты комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике - в знак признания их вклада в общественную и творческую жизнь университета и Гатчинского округа.