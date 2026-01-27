«Мы не забыли и не позабудем, что пережил блокадный Ленинград...»

От местного конкурса до областного фестиваля

Как рассказала директор Большеколпанского культурно-досугового центра Ирина Фёдорова, конкурс «Подвигу твоему, Ленинград» ста доброй традицией.

- Пилотный конкурсный проект, посвященный военной тематике, был запущен семь лет назад, – напомнила Ирина Вениаминовна. - В нем участвовали только наши дети – ученики Никольской и Большеколпанской школ. Этот конкурс вызвал большой резонанс в обществе с запросом на участие и взрослых исполнителей. Заявок на участие в следующем году было очень много. Мы решили, что наш фестиваль будет посвящен именно теме блокадного Ленинграда, тем более что тогда таких конкурсов в Ленинградской области еще не было. География нашего конкурса постоянно расширяется. В этом году у нас собрались взрослые и юные исполнители не только из Гатчины и Гатчинского округа, но и из Лужского, Волосовского, Ломоносовского, Кировского районов и Санкт-Петербурга.

Участие в VI конкурсе патриотической песни «Подвигу твоему, Ленинград» приняли 27 вокалистов и 7 хоровых коллективов. Они подарили слушателям несколько часов глубокого погружения в музыку, которая вернула их в суровые дни блокады Ленинграда, позволяя заново осмыслить цену жизни и стойкости.

Четыре часа концертной программы пролетели на одном дыхании. Со сцены звучали самые разные произведения — как хорошо всем знакомые, так и композиции нового времени. Особое впечатление на слушателей произвели авторские работы. Так, например, хор педагогов детского сада №51 представил «Блокадную кантату», Ирина Бухонко исполнила авторскую песню Оксаны Бражниковой «Посвящение 7-й Ленинградской», а Павел Мыльников спел «Ленинградскую песню» Игоря Растеряева.

- Очень непросто выбирать для конкурса песни о блокадном Ленинграде, тем более что их довольно мало было написано в те годы, - говорит Павел Мыльников. - Чаще всего мы слышим, как правило, песни новых авторов, то есть песни моего поколения. «Ленинградскую песню» Игорь Растеряев написал довольно давно. Ее трудно назвать вокальной — она очень динамичная, скорее даже театральная. Но эта песня очень хорошо и талантливо передает тот самый «нерв», на котором держался Ленинград...

Искренно, эмоционально, артистично!

Участники VI Открытого конкурса «Подвигу твоему, Ленинград» выступали в двух номинациях (хоровое и сольное пение) и в четырех возрастных категориях. Искренность, с которой они обращались к трагическим страницам истории, никого не оставила равнодушным.

Очень внимательно вслушивалось в конкурсные композиции профессиональное жюри, в состав которого вошли лауреат международных конкурсов, художественный руководитель международного конкурса исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада» Борис Дёмин, преподаватель Сяськелевской детской школы искусств Валентина Софронова, автор-исполнитель, лауреат международных и всероссийских конкурсов Нина Стесина. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших.

- Все члены нашего жюри – профессионалы, – отметила Нина Стесина. - Конечно, общие критерии наших оценок сильно не отличались, но по некоторым исполнителям у нас были разные мнения. Уровень участников растет из года в год, к нему привлекается все больше подготовленных и талантливых исполнителей. Конкурс набирает силу, хотя исполнять песни этой тематики непросто. Здесь много эмоций и динамики, важно каждое слово – всё это учитывается, как и артистизм, и внешний вид. Все участники были на высоте, все оставили о себе очень хорошее впечатление!

Итоги конкурса

Гран-при конкурса был присужден образцовому самодеятельному коллективу, вокальному ансамблю «ЗаБаВа» (группа «Доминанта») из Кировского района. После вручения заслуженной награды девушки вновь вышли на сцену и повторили «на бис» свою композицию - знаменитую песню «Ленинградцы» из фильма «Зеленые цепочки», написанную на музыку Исаака Шварца.

Награды в номинации «Хоровое пение» распределились следующим образом.

Дипломы лауреата II степени – у Златы Наргизян и Елены Турчиной (шоу-группа «ОК Кидс», Центр образования «Кудрово») и у творческого коллектива «Краски радуги» (Рождественский ДК, рук. В. Сулоева, В. Иорданова).

Дипломы лауреатов III степени вручили хору педагогов «Поющий Приорат» (детский сад №51 г. Гатчины, рук. И. Арешкович), коллективу русской песни «Околица» (Большеколпанский КДЦ, рук. М. Веснина), а также Марине Андреевой и Ларисе Ивановой (Дом культуры Рабитицы Волосовского района).

Дипломантом I степени стал вокальный ансамбль «Домино» (Большеколпанский КДЦ, рук. Н. Егорова).

Призы в номинации «Сольное пение» были присуждены в разных возрастных категориях.

В самой младшей 1-й категории диплом лауреата I степени вручили Варваре Воронцовой (рук. Ю. Соловьева). Диплом лауреата II степени – у Златы Наргизян (Центр образования «Кудрово», рук. Е. Лопаткина). Дипломы лауреата III степени – у Дмитрия Угиагбе Кларксон (Санкт-Петербургский «Центр содействия семейному воспитанию» №15) и у Александры Овсянниковой (Центр образования «Кудрово»). Дипломантами I степени стали Мирослава Иорданова («Краски радуги») и Василина Ярош (Центр культуры и досуга д. Малое Карлино, рук. Т. Никитина). Диплом II степени – у Марии Селюковой (Сяськелевская ДШИ, рук. Д. Алгаева).

Победителем во 2-й возрастной категории (лауреат I степени) стала Елена Турчина (Международная школа вокала «Я – талант!», рук. Д. Ротань). Дипломы лауреата II степени – у Дарьи Беляевой и Дарьи Соловьевой (КДЦ «Синявино», рук. Ю. Соловьева). Дипломы лауреата III степени присуждены Таисии Некрут (Сяськелевская ДШИ, рук. Д. Алгаева), Софье Некрасовой (КДЦ «Синявино»), Анастасии Мазуровой (Остудия «Хорус», Пудостьский культурный комплекс, руководитель О. Ромаева).

В 3-й возрастной категории диплом лауреата I степени – у Любови Козловой (Таицкий КДЦ, рук. Е. Мазур). Звание лауреатов II степени получили Денис Алейников и Ирина Бухонко. Диплом лауреата III степени – у Виктории Иордановой («Краски радуги»). Дипломантом I степени стала Ирина Давыдова (вокальная студия «Созвучие», Веревский Дом культуры, рук. Т. Румянцева). Дипломант II степени – Лидия Гроо (вокальная студия «Созвучие»).

В самой старшей 4-й категории лауреатами II степени стали Любовь Соловьева и Лилия Буянова (Пудомягский КДЦ, рук. В. Полунина). Диплом лауреата III степени – у Павла Мыльникова. Дипломанты I степени - Виктория Сулоева («Краски радуги»), Светлана Борисова и Любовь Афанасьева.

Никто не забыт, ничто не забыто...

Талант, искренность и глубина проникновения в тему участников конкурса произвели огромное впечатление на всех, а у кого-то вызвали и воспоминания о военной судьбе собственной

семьи...

- Конечно, сердце сжималось от исполнения многих песен, - говорит председатель жюри Борис Дёмин. - Я уверен, что в этом зале сегодня присутствуют представители тех семей, в чьи дома когда-то постучалась блокада. Когда-то много лет назад я узнал, что живу благодаря своему деду. Он помог выехать из блокадного Ленинграда семье нашей бабушки. Они ехали на поезде, который увозил в Пермь Кировский театр и хореографическое училище. В теплушке ехали моя бабушка, которая была беременна моей мамой, и ее сестры с детьми. Мой прадед остался в блокадном Ленинграде и, к сожалению, не дожил до Победы. Конечно же, мы никогда об этом не забываем...

- Такие пронзительные песни прозвучали – плакать хотелось всё время! – признается заведующая отделом Большеколпанской сельской библиотеки Марина Москвина. - Хорошо, что есть такой конкурс, дети уже никогда не смогут равнодушно относиться к теме блокадного Ленинграда.

Как отмечают организаторы конкурса «Подвигу твоему, Ленинград!», он давно уже перерос рамки обычного фестиваля, став необходимой традицией и духовной нитью, связывающей поколения. И пока звучат эти песни – от глубоких, как раны, баллад до жизнеутверждающих гимнов – голоса блокадного Ленинграда, его защитников и жителей, продолжают жить и говорить с нами.

Юлия Лысанюк