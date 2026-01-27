Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.01.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ: 

д. Монделево (частично).