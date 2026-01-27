Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.01.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Монделево (частично).
