Единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
1 марта 2026 г. вступит в силу Федеральный закон № 177-ФЗ от 24.06.2025 г., на основании которого срок выставления платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги изменится с 1 на 5 число месяца, следующего за расчётным. Установленный срок оплаты квитанций за ЖКУ – до 15 числа.
Рубрики: ЖКХ
Новые сроки станут обязательными для всех. Мера призвана стандартизировать процесс начисления и платы за ЖКУ, а также снизить количество просрочек. Жителям нововведение даст дополнительные пять дней на оплату квитанций, что удобно, в частности, тем, кто получает заработную плату и другие выплаты 10-15 числа.
Для своевременного получения квитанций, их оплаты и системного контроля за состоянием лицевого счёта «ЕИРЦ ЛО» рекомендует пользоваться личным кабинетом клиента на сайте или в мобильном приложении. Также «ЕИРЦ ЛО» напоминает жителям Ленинградской области о важности своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учёта – до 25 числа каждого месяца.
