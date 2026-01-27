Единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги

Новые сроки станут обязательными для всех. Мера призвана стандартизировать процесс начисления и платы за ЖКУ, а также снизить количество просрочек. Жителям нововведение даст дополнительные пять дней на оплату квитанций, что удобно, в частности, тем, кто получает заработную плату и другие выплаты 10-15 числа.

Для своевременного получения квитанций, их оплаты и системного контроля за состоянием лицевого счёта «ЕИРЦ ЛО» рекомендует пользоваться личным кабинетом клиента на сайте или в мобильном приложении. Также «ЕИРЦ ЛО» напоминает жителям Ленинградской области о важности своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учёта – до 25 числа каждого месяца.

Фото freepik.com