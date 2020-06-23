«Кармашки слив» на черёмухе

Вот и в этом июне в нашу редакцию пришли обеспокоенные читатели, принеся веточку изуродованного дерева, в которой узнать черемуху было очень непросто. На месте завязей, появляющихся после цветения, образовались безобразные «стручки».

Мы попросили прокомментировать странное явление гатчинского биолога Людмилу Чиринскайте.

Как объяснила Людмила Ионасовна, это не мутация, не результат опыления, не гибрид черемухи с акацией. Так проявляет себя болезнь, известная под названием «кармашки слив» и вызванная развитием гриба-паразита тафрины. Увидеть странные стручки можно не только на черемухе, но и на сливах, вишнях и других садовых и лесных косточковых растениях. Поражаются в основном плоды, реже – цветки.

Больные плоды имеют уродливую форму в виде стручка. Длина пораженных плодов достигает иногда 3 см, они неправильной формы, иногда изогнутые, мясистые, но не сочные. Косточки нет, из-за чего мякоть внутри плода сморщенная, зеленоватого цвета.

Большое количество «кармашков» развивается преимущественно в прохладную и сырую погоду, а цветение черемухи, как правило, совпадает с похолоданием. На пораженном дереве «кармашки» долго не держатся. Ко времени созревания они буреют и осыпаются. Споры рассеиваются, попадают в складки коры, на почки, где и зимуют. Весной перезимовавшие сумкоспоры образуют вторичные споры, которые заражают цветки. В течение года развивается только одно поколение гриба тафрины, а значит, летом эта болезнь не распространяется.

Иногда болезнь может поражать пятую часть плодов, а бывает, что и больше половины. Спасти их уже невозможно, но предотвратить распространение заболевания можно. Для этого нужно тщательно удалять и сжигать больные «плоды-кармашки» (как осыпавшиеся на землю, так и оставшиеся на ветвях), пока они не начали «пылить». Особенно сложно это сделать на больших деревьях. Поэтому легче обрезать и сжечь ветки, на которых появились кармашки. А ранней весной, до распускания почек, нужно опрыскать черёмуху или другие косточковые деревья 1-% раствором медного купороса.