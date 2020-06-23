«Они вошли в бессмертие...»

В торжественно-траурном митинге приняли участие жители Кобринского поселения, бойцы поисковых отрядов «Искра» и «Северное сияние», руководители Гатчинского района, Кобринского и Новосветского поселений.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил собравшимся, что именно в этом месте, на линии обороны Красногвардейского укрепрайона, в июле-августе 1941 года сражался полк ополченцев-добровольцев Балтийского судостроительного завода.

- Мы находимся сейчас на священном месте, - подчеркнул Виталий Андреевич. — Простые люди, не военные, а добровольцы-ополченцы в течение двух недель сдерживали натиск передовых частей вермахта. Только деревня Пижма и доты от нее до Гатчины восемь раз переходили из рук в руки... Но солдаты не дрогнули и до конца выполнили свой долг. Я благодарен поисковым отрядам, которые до сих пор не прекращают свою работу и продолжают искать тех, кто ушел из жизни - для того, чтобы они были не забыты.

Как рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, тела 37 бойцов были найдены и подняты в лесном массиве, в полутора километрах северо-западнее деревни Пижма. Среди останков поисковики обнаружили несколько смертных медальонов. Содержимое трех из них удалось прочесть и узнать имена павших.

Один из медальонов принадлежал красноармейцу Алексею Николаевичу Снежину, 1916 года рождения. Из вложенной в медальон записки удалось узнать адрес его жены Аграфены Ивановны Снежиной, которая проживала в Ленинграде, на Васильевском острове. По сохранившимся данным поисковики смогли отыскать родственников павшего бойца.

- Сегодня — хороший день, - признался Андрей Клементьев. - Мы наконец-то хороним тех, кто ушел на войну летом 1941 года. И я думаю, что именно это захоронение будет одним из самых запоминающихся, потому что на нем присутствуют родственники одного из павших воинов.

В траурном перезахоронении в День памяти и скорби приняли участие потомки Алексея Снежина — его внучка Ирина и правнучка со своими детьми. Женщины с трудом сдерживали слезы, слушая каждое слово, звучавшее в этот памятный для них день. Поисковики торжественно вручили внучке Алексея Снежина последнюю весточку с фронта — медальон и расшифрованную записку.

- Это то, что мы ищем постоянно, это то, на что мы надеемся, чтобы была эта капсула - смертный медальон, и чтобы в ней была записка, - говорит Андрей Клементьев.

С благоговением приняв этот бесценный дар памяти, Ирина рассказала о многолетних поисках погибшего деда.

- О нем было известно, что он ушел добровольцем на войну 22 июня 1941 года, - говорит женщина. - И когда нам позвонили в полдвенадцатого ночи и сказали, что нашли моего деда, вы не представляете, какие чувства мы все испытали... Огромное вам спасибо!

Удалось найти родственников и второго опознанного бойца - красноармейца Жагипара Кайларова, 1920 года рождения. Останки этого бойца отправят его потомкам в Казахстан (Семипалатинская область, Аягузский район, Жана-Нур).

Еще один прочитанный смертный медальон принадлежал красноармейцу Владимиру Георгиевичу Михайлову, 1923 года рождения. Известно, что он жил в Ленинграде, на улице Льва Толстого, д 1/3, кв. 44. К сожалению, его родственников пока не нашли.

После минуты молчания по православному обычаю над останками бойцов была совершена лития, которую провел настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенское протоиерей Сергий Оржаховский.

- Эти солдаты своим подвигом вошли в бессмертие и этим бессмертием дали жизнь нам и всем нашим потомкам, - уверен отец Сергий. - Мы находимся здесь, чтобы совершить погребальную молитву с благодарностью к Богу и с благодарностью к тем, кто совершил самый главный подвиг в жизни. Ибо сказано, что нет больше той любви, кто положит душу, то есть жизнь, за други своя...

Бойцы Красной армии были захоронены с воинскими почестями: в честь тех, кто не вернулся с войны, был произведен воинский салют. В небо над Пижмой взлетели 37 белых шаров — в память о погибших. Церемонию захоронения павших воинов провели бойцы поисковых отрядов Гатчинского района. Могилу укрыли еловыми лапами, цветами и венками.

Память о павших в годы Великой Отечественной войны живет в наших сердцах. Многих из них до сих пор ждут родные, о них всё еще плачут, им отдают воинскую честь, в их память звучит воинский салют. А это значит, что жизнь, за которую была заплачена такая высокая цена, продолжается. Это значит, что она не имеет конца...



