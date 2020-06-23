«Они вошли в бессмертие...»

В
торжественно-траурном митинге приняли участие жители Кобринского поселения,
бойцы поисковых отрядов «Искра» и «Северное сияние», руководители Гатчинского
района, Кобринского и Новосветского поселений.
Глава
Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил собравшимся, что именно в этом
месте, на линии обороны Красногвардейского укрепрайона, в июле-августе 1941
года сражался полк ополченцев-добровольцев Балтийского судостроительного
завода.
- Мы находимся сейчас на священном
месте, - подчеркнул Виталий Андреевич. — Простые люди, не военные, а
добровольцы-ополченцы в течение двух недель сдерживали натиск передовых частей
вермахта. Только деревня Пижма и доты от нее до Гатчины восемь раз переходили
из рук в руки... Но солдаты не дрогнули и до конца выполнили свой долг. Я
благодарен поисковым отрядам, которые до сих пор не прекращают свою работу и
продолжают искать тех, кто ушел из жизни - для того, чтобы они были не забыты.
Как рассказал командир поискового
отряда «Искра» Андрей Клементьев, тела 37 бойцов были найдены и подняты в
лесном массиве, в полутора километрах северо-западнее деревни Пижма. Среди
останков поисковики обнаружили несколько смертных медальонов. Содержимое трех
из них удалось прочесть и узнать имена павших.
Один из медальонов принадлежал
красноармейцу Алексею Николаевичу Снежину, 1916 года рождения. Из вложенной в медальон записки удалось узнать адрес
его жены Аграфены Ивановны Снежиной, которая проживала в Ленинграде, на
Васильевском острове. По сохранившимся данным поисковики смогли отыскать
родственников павшего бойца.
- Сегодня — хороший день, - признался
Андрей Клементьев. - Мы наконец-то хороним тех, кто ушел на войну летом 1941
года. И я думаю, что именно это захоронение будет одним из самых
запоминающихся, потому что на нем присутствуют родственники одного из павших
воинов.
В траурном перезахоронении в День
памяти и скорби приняли участие потомки Алексея Снежина — его внучка Ирина и
правнучка со своими детьми. Женщины с трудом сдерживали слезы, слушая каждое
слово, звучавшее в этот памятный для них день. Поисковики торжественно вручили
внучке Алексея Снежина последнюю весточку с фронта — медальон и расшифрованную
записку.
- Это то, что мы ищем постоянно, это
то, на что мы надеемся, чтобы была эта капсула - смертный медальон, и чтобы в
ней была записка, - говорит Андрей Клементьев.
С благоговением приняв этот
бесценный дар памяти, Ирина рассказала о многолетних поисках погибшего деда.
- О нем было известно, что он ушел
добровольцем на войну 22 июня 1941 года, - говорит женщина. - И когда нам
позвонили в полдвенадцатого ночи и сказали, что нашли моего деда, вы не
представляете, какие чувства мы все испытали... Огромное вам спасибо!
Удалось найти родственников и второго
опознанного бойца - красноармейца Жагипара Кайларова, 1920 года рождения.
Останки этого бойца отправят его потомкам в Казахстан (Семипалатинская область,
Аягузский район, Жана-Нур).
Еще один прочитанный смертный медальон
принадлежал красноармейцу Владимиру Георгиевичу Михайлову, 1923 года рождения.
Известно, что он жил в Ленинграде, на улице Льва Толстого, д 1/3, кв. 44. К
сожалению, его родственников пока не нашли.
После
минуты молчания по православному обычаю над останками бойцов была совершена
лития, которую провел настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенское
протоиерей Сергий Оржаховский.
-
Эти солдаты своим подвигом вошли в бессмертие и этим бессмертием дали жизнь нам
и всем нашим потомкам, - уверен отец Сергий. - Мы находимся здесь, чтобы
совершить погребальную молитву с благодарностью к Богу и с благодарностью к
тем, кто совершил самый главный подвиг в жизни. Ибо сказано, что нет больше той
любви, кто положит душу, то есть жизнь, за други своя...
Бойцы
Красной армии были захоронены с воинскими почестями: в честь тех, кто не
вернулся с войны, был произведен воинский салют. В небо над Пижмой взлетели 37 белых шаров — в память о
погибших. Церемонию захоронения павших воинов провели бойцы поисковых отрядов
Гатчинского района. Могилу укрыли еловыми лапами, цветами и венками.
Память
о павших в годы Великой Отечественной войны живет в наших сердцах. Многих из
них до сих пор ждут родные, о них всё еще плачут, им отдают воинскую честь, в
их память звучит воинский салют. А это значит, что жизнь, за которую была
заплачена такая высокая цена, продолжается. Это значит, что она не имеет
конца...