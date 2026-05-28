Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

29.05.2026 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (частично).

 

29.05.2026 с 10:00 до 17:00 на 2 часа

Пудостьское ТУ:

п. Терволово, промзона.    

   

29.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Пеньково,

д. Хиндикалово,

д. Корпиково,

д. Черново,

СНТ «Корпиковское»,

СНТ «ЛИЯФ».   

 

29.05.2026 с 09:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Мыза.    

 

29.05.2026 с 09:30 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

д. Пижма,

СНТ «Елицы»,

СНТ «Аэрофлот»,

СНТ «Родник».

 

29.05.2026 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

Электрозарядная станция; ул. К. Подрядчикова д.8 (Д/С № 10); ул. Хохлова д. 2, 4, 6; ул. К. Подрядчикова д.1, 1А, 3, 5; Петробалт-Альфа (база охотников и рыболовов); ул. Озерная д.35,37, 37А, 41, 42, 43; потребители ТП-5026 (Ленэнерго).