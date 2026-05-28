Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
29.05.2026 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
29.05.2026 с 10:00 до 17:00 на 2 часа
Пудостьское ТУ:
п. Терволово, промзона.
29.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Пеньково,
д. Хиндикалово,
д. Корпиково,
д. Черново,
СНТ «Корпиковское»,
СНТ «ЛИЯФ».
29.05.2026 с 09:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Мыза.
29.05.2026 с 09:30 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
д. Пижма,
СНТ «Елицы»,
СНТ «Аэрофлот»,
СНТ «Родник».
29.05.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
Электрозарядная станция; ул. К. Подрядчикова д.8 (Д/С № 10); ул. Хохлова д. 2, 4, 6; ул. К. Подрядчикова д.1, 1А, 3, 5; Петробалт-Альфа (база охотников и рыболовов); ул. Озерная д.35,37, 37А, 41, 42, 43; потребители ТП-5026 (Ленэнерго).
