Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая

Вы ждете первенца и не уверены в своих познаниях, как обращаться с младенцем? Чем кормить, как лечить, надо ли прививать? В детской поликлинике города Гатчины открылась Школа молодых родителей, где опытные врачи – педиатр, невролог, ортопед, психолог – всё расскажут и покажут, очно и онлайн.