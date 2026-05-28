Ленобласть направит на Всероссийский конкурс 8 проектов благоустройства

«Выбрали 8 проектов, чтобы направить их на Всероссийский конкурс благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Над каждым профессиональные команды архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, вместе с жителями работали около полугода. Проекты подготовлены под кураторством комитета по ЖКХ Ленобласти и Центра компетенций. Главный акцент делаем на пользу для людей, историческую составляющую, использование долговечных материалов и современные цифровые решения», — подытожил итоги обсуждения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект «Городская палитра Волосово» — событийная площадь с инфопанелями, транзитный бульвар с зонами отдыха, мемориальное пространство, фарфоровые фрагменты на малых архитектурных формах с достопримечательностями Волосовского района, которые изготовит Императорский фарфоровый завод.

«Зелёный променад» в центре Подпорожья отобразил местные речные пороги. Планируется создать свадебную зону с ротондой и локациями для фото, событийную площадку со скульптурой медведей, библиотечное и природное пространство, установить городские качели.

Проект Выборга — Морской фасад в исторической части города, рядом с Выборгским замком. Здесь запланированы зоны отдыха, смотровые площадки со стереоскопами, восстановление старинной ограды и исторического мощения с информационными вставками, световая инсталляция «Тень трамвая» на фасаде нежилого здания. Особый акцент сделали на археологию, чтобы работы проводились максимально бережно.

Парк Романовка в центре Кингисеппа свяжет уже благоустроенные в городе территории. Здесь планируется построить мост через реку Луга, который повысит доступность парка, создать спортивные пространства, сцены и экотропы, инфраструктуру для комфортного отдыха.

Набережная реки Вуокса в Приозерске обретёт спортивное и игровое ядро с деревянной ладьёй, смотровую башню и площадки, дождевые сады, ярмарочную зону, станет удобным пешеходным пространством. Малые архитектурные формы планируется стилизовать по мотивам крепости Корела. По территории запланировано организовать движение ретропоезда.

Правый берег реки Коваши в Сосновом Бору покажет морскую тематику, в том числе в малых архитектурных формах, и историю рыбного промысла, обретёт новые экотропы и детские пространства. Дорожки ботанического сада зимой планируется превращать в лесной каток, а на побережье обустроят пляж с видовыми местами.

«Берега без границ» в городе Тельмана, на границе с Петербургом, станут важной часть межрегиональной агломерации. Пешеходный променад соединит два региона. Здесь планируется создать открытый световой театр со смотровой башней и инсталляциями, установить понтоны для сапов, организовать цветущее озеленение, обустроить пологие спуски к песку у воды.

Набережная реки Тосна станет новым центром притяжения за счёт обустройства пешеходных транзитов. Здесь появится прогулочный маршрут, смотровая площадка, мини-площадь, посвященная Ямской слободе, серия пешеходных мостов с инфостендами о железной дороге, световая инсталляция, детская площадка. Интересно, что на эту территорию открывается хороший вид из поездов ОЖД, где ежегодный пассажиропоток составляет около 21 миллиона путешественников.

Как подчеркнули в комитете по ЖКХ Ленинградской области, Всероссийский конкурс создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также по нацпроекту сейчас идёт голосование за дизайн-проекты благоустройства по всей России. В Ленобласти это 34 проекта во всех районах и округах. Проголосовать за них можно до 12 июня:

- на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

- через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

- с помощью чат-бота в максе

- при поддержке волонтеров благоустройства в общественных местах.

