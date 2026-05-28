Санкт-Петербург — стабильный выбор туристов в 2026 году

По данным Сбера, в первом квартале 2026 года россияне совершили 4,8 млн поездок в регионы СЗФО и потратили во время поездок 50,5 млрд рублей.

Основная часть туристов выбирает Санкт-Петербург (47,3% всех поездок) и Ленинградскую область (29%). Вместе эти два региона аккумулируют более трёх четвертей туристического потока округа.

Но и другие субъекты СЗФО держат позиции: Вологодская (4,4%), Новгородская (3,9%) и Псковская (3,5%) области, Карелия (2,9%). Калининградская (2,5%), Мурманская (2,4%) и Архангельская (2,4%) области стабильно привлекают гостей. Меньше у Республики Коми (1,5%) и Ненецкого АО (0,1%).

Портрет туриста в СЗФО разнообразен. Средний возраст путешественника — 44 года. Больше четверти потока (26,3%) — молодёжь в возрасте 18–34 лет, ещё 23% — люди старше 55 лет.

Женщины заметно активнее: их доля среди туристов — 55,4%, что выше среднероссийского показателя на 4,5 процентных пункта. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Калининградской области (60,2%) и Санкт-Петербурге (59,4%).

Что касается доходов, то среди путешественников по СЗФО преобладают люди с заработком от 70 до 100 тысяч рублей (21%). Меньше 30 тысяч зарабатывают 10,4% туристов, от 30 до 50 тысяч — 14,1%, от 50 до 70 тысяч — 11,5%, 14,7% — зарабатывают 100–140 тысяч; 17,2% — 140–230 тысяч. Более 230 тысяч рублей составляет доход у 11,1% туристов.

В структуре расходов лидируют продуктовые магазины (22,4%), кафе и рестораны (18,4%). Непродовольственные товары составляют 14,3%. Доля расходов на кафе и рестораны у туристов в СЗФО на 4,5 процентных пункта выше, чем в среднем по России.

Безналичные платежи стали абсолютным стандартом: 75,5% от всех расходов, что на 7,5 процентных пункта выше среднероссийского уровня. Доля наличных — 13,6%, переводов — 10,9%. При этом объём снятия наличных вырос на 13,6% к первому кварталу 2025 года. Их доля в обороте увеличилась на 1,6 процентных пункта.

Средние дневные траты туриста без учёта билетов и жилья составили 2199 рублей. В лидерах по расходам — Калининградская область (3986 рублей/день), Карелия и Мурманская область (более 3000 рублей). Расходы в Санкт-Петербурге составили 2409 рублей. В Ленинградской области траты заметно скромнее (1407 рублей).

