«Главное – быть добрым и уважать тех, кто рядом»

Конкурс явился продолжением конкурсного проекта Общественной палаты, первый этап которого – «Первый раз в первый класс» – был успешно реализован в 2025 году для учеников начальной школы.

Тема весеннего этапа конкурса была посвящена Году единства народов России. Весь наш исторический опыт подтверждает, что сохранение русской самобытности и традиций всех народов, проживающих на просторах нашей великой Родины, только обеспечивают их жизнестойкость и способствует саморазвитию.

«Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее», – считает президент России Владимир Путин.

Прекрасным дополнением для реализации этих задач явилось объявление губернатором Александром Дрозденко 2026 года Годом команды созидания в Ленинградской области.

Нашлось шестеро смелых из четырех образовательных учреждений округа, которым удалось ярко и убедительно не только раскрыть тему конкурса во всех трех номинациях, но и представить обоснованные, порой смелые, отлично иллюстрированные суждения.

Давайте познакомимся с конкурсантами.

Иван Солошин, пятиклассник Войсковицкой школы № 2, выбрал номинацию «Из разных ветвей единый ствол растет». Свой рассказ он украсил «картинами» многолетних путешествий с родителями по России. Всё это представил в красочном видеоролике.

Члены конкурсной комиссии оценили в создание конкурсной работы вклад мамы – Нины Викторовны Солошиной – и поддержку куратора – Ларисы Борисовны Меньшиковой.

Александр Свердлов, ученик 5-го класса Гатчинской школы № 12, выбрал номинацию «Сила России в объединение разных народов». Он уверен, что «единство и уважение между народами – это как фундамент у большого дома. Если кирпичи в этом фундаменте будут «ссориться» и раскалываться, то весь дом может рухнуть. Так и в мире: если люди начнут враждовать только из-за того, что они из разных стран, случится беда». «Неважно, на каком языке ты благодаришь: спасибо, thank you, аригато, мерси или рахмат. Главное – быть добрым и уважать тех, кто рядом», – считают Александр и его друг Давид.

Александр конкретными примерами аргументировал свою точку зрения, которую одобрили мама – Анастасия Валерьевна, куратор – Светлана Анатольевна Гуськова.

Степан Кирпичников, пятиклассник Гатчинской школы № 2, решил найти ответ на вопрос, почему так важно единство и взаимное уважение между народами России. Степан признает: «У народов России много общего. Мы все любим праздники, ценим семью, уважаем старших. Многие традиции похожи: например, у всех народов есть свои сказки о смелости, доброте и справедливости. Мы вместе радуемся Новому году, 9 Мая, а в школе учим одни и те же стихи Пушкина и читаем о подвигах наших предков. То, как мы дружим в школе, потом отражается на всей нашей жизни. Если ты с детства привык уважать других, не смеяться над их акцентом или обычаями, то и во взрослом возрасте будешь относиться к людям по-доброму. Такие ребята вырастают и становятся учителями, врачами, инженерами, которые умеют работать в команде с самыми разными людьми».

Степан отлично справился с задачей при поддержке друзей и мамы – Нины Викторовны.

София Мурадагаева, семиклассница Вырицкой школы, выбрала номинацию «Сила России в объединение разных народов воедино» и призналась в рассказе: «Я расту в многонациональной семье». София так представила свое виденье смысла выбранной номинации: «В познании культур и обычаев других народов нам помогают наши учителя. Например, на уроках истории мы много узнаем, чем занимались представители этих народов, какой у них был быт, где проживали и чем отличались друг от друга. Или на уроках литературы мы знакомимся с обычаями других народов через прочтение

и анализ рассказов, повестей, сказок и поэм. Побывав на множестве экскурсий, пообщавшись со своими друзьями, знакомыми и родственниками, я сделала вывод, что сила страны – в единстве ее народа!»

Мама Валентина Викторовна Кокк и куратор Евгения Михайловна Тимошенко поддержали Софию в этом!

Конкурсантов-старшеклассников оказалось всего двое, но каких!

Михаил Филиппов, десятиклассник Войсковицкой школы № 2, выбрал номинацию «Почему так важно единство и взаимное уважение между народами». Это позволило ему высказаться серьезно и открыто по теме, которая, похоже, его давно волновала. В рассказе, который он назвал «Мы разные – мы вместе: секрет сильного общества», семь самодостаточных глав, которые закончил он фразой: «Хотел бы посоветовать всем, кто будет читать рассказ, задуматься над тем, почему у людей возникают негативные мысли по отношению к человеку только из-за его принадлежности к национальности, отличной от вашей. Любите и уважайте друг друга»!

В этой серьезной работе его поддерживали мама – Татьяна Викторовна, куратор – Лариса Борисовна Меньшикова.

Иван Грицкевич, девятиклассник Войсковицкой школы № 2, похоже, не раздумывал, выбирая номинацию «Сила России в объединение разных народов». Иван сообщил: «Мне посчастливилось встретиться с разными народами, это татары, ханты, якуты, марийцы, белорусы, карелы. Мой дедушка живет с представительницей марийского народа. У нее есть национальный костюм ее бабушки! Она много рассказывала о себе и своих предках... А мой лучший друг живет в Сургуте. Мы каждый день созваниваемся, рассказываем друг другу, как прошел день, что нового узнали, поем в дуэте, он мне играет на гитаре, а я – объясняю ему сложные темы по математике или помогаю с английским. Каждый из нас придает друг другу стремление развиваться. Мои родители говорят, что Россия – это сила, а я считаю, что сила ее в том, что все мы разные, но мы вместе».

Мама – Наталья Викторовна – и члены конкурсной комиссии разделили точку зрения Ивана.

От всей души поздравляем дипломантов творческого конкурса!

Жанна Гриненко