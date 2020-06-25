Помощь на трудном пути

После медикаментозного лечения и курса психотерапии в стационаре больной отправляется домой, в привычную для себя среду, и очень часто возвращается к прежнему образу жизни, не находя поддержки и понимания. Окружающие, а часто и близкие люди, относятся к такому человеку, как к изгою. Немногим под силу выдержать это давление и не сломаться. Чтобы труд медиков – наркологов и психологов – не оказался бесполезным, необходимо проведение самого длительного этапа лечения – реабилитации.

Реабилитация людей, которые долгое время употребляли психоактивные вещества (ПАВ), должна проводиться в безусловном отрыве от социума, подтолкнувшего их к наркотизации, и с использованием особых методик, позволяющих закрепить новые психологические установки. Одну из таких методик разработали и успешно используют в реабилитационном центре «Новая жизнь» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Шаги к новой жизни

Программа реабилитации в «Новой жизни» имеет три уровня воздействия.

Биологический – не медикаментозное лечение, а перестройка процессов в организме зависимого, которые формируют влечение к ПАВ. Это обучение навыкам здорового образа жизни, занятия спортом, соблюдение режима дня.

Психологический – пожалуй, самый сложный. Это глубокая работа по снятию патологического влечения больного к наркотическим веществам. Эффект проявляется через тесное общение с зависимым в повседневной жизни, в быту. Шаг за шагом личность больного меняется – развивается творческий потенциал, прививается потребность ежедневно анализировать свои желания и эмоции, воспитывается ответственность за свои поступки и выбор определённых действий.

Социальный – не менее важный, ведь именно на этом уровне у реабилитанта вновь закладываются простые правила существования в коллективе, начинает появляться опыт разрешения конфликтных ситуаций мирным путём, прививаются трудовые навыки и навыки самообслуживания, необходимые для восстановления в социуме.

Также понимая, что наркомания – это духовная проблема, центр обращается к священнослужителям различных конфессий с просьбой о проведении встреч, семинаров, чтобы донести до сознания реабилитантов общечеловеческие фундаментальные истины присущие всем религиям.

За помощью может обратиться любой – независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и мировоззрения. Полный курс реабилитации в центре «Новая жизнь» – бесплатный и рассчитан на 1 год и 10 месяцев. Это немало. Но даже и после окончания курса специалисты РЦ «Новая жизнь» обязательно поддерживают контакт с выпускником, чтобы помочь советом, да и просто добрым словом. Подробная информация о методике РЦ «Новая жизнь» на сайте – newliferus.ru

Стремиться к цели

«Основная цель реабилитации – радикальное изменение образа жизни обратившегося за помощью», - рассказывает Евгения Ходенкова, руководитель городского департамента РЦ «Новая Жизнь», - «Для возрождения личности в нашем центре мы вот уже 25 лет используем биопсихосоциодуховную модель восстановления».

«Каждый аспект модели очень важен и не может заменить собой другой», - говорит руководитель РЦ «Новая Жизнь» Сергей Матевосян, - «Восстановление человеком физических кондиций, приятие моральных и нравственных общечеловеческих ценностей, возрождение социальных и родственных связей, и, безусловно, духовное, не побоюсь этого слова, просветление – только при совместном обретении дадут реабилитанту возможность и силы победить страшную зависимость. Да и на дальнейшем жизненном пути не позволят оступиться и будут удерживать его от соблазнов».

«Нас часто спрашивают: «В чём секрет успешной реабилитации наркозавизимых?» А секрета нет. Нужны просто доверие и кропотливая работа с реабилитантом по всем четырём направлениям, равномерно без перекосов. И, конечно, в дальнейшем необходима помощь не только родных и близких, но и окружающих. Будьте терпимее к выпускникам реабилитационных центров», - подытоживает Сергей Матевосян.

Мы призываем вас понять и принять эту проблему. Будьте чуткими к тем, кто твёрдо встал на путь избавления от пагубной зависимости, к их родителям и близким. Помогите прошедшим реабилитацию поверить, что, не смотря на страшную неуверенность в будущем, поддержка не исчезнет.

В Ленобласти помощь зависимым людям предлагают многие реабилитационные центры – это и РЦ «Выбор» в Сосновом Бору, и православный центр «Обитель исцеления» в Сапёрном, и РЦ «Благодать» в п.Ульяновка Тосненского района. Каждый центр имеет свою методику реабилитации. Проконсультироваться и получить направление на реабилитацию всегда можно в ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер: «Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф



