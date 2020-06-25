Помощь на трудном пути

После медикаментозного
лечения и курса психотерапии в стационаре больной отправляется домой, в
привычную для себя среду, и очень часто возвращается к прежнему образу жизни,
не находя поддержки и понимания. Окружающие, а часто и близкие люди, относятся
к такому человеку, как к изгою. Немногим под силу выдержать это давление и не
сломаться. Чтобы труд медиков – наркологов и психологов – не оказался
бесполезным, необходимо проведение самого длительного этапа лечения –
реабилитации.
Реабилитация людей,
которые долгое время употребляли психоактивные вещества (ПАВ), должна
проводиться в безусловном отрыве от социума, подтолкнувшего их к наркотизации,
и с использованием особых методик, позволяющих закрепить новые психологические
установки. Одну из таких методик разработали и успешно используют в
реабилитационном центре «Новая жизнь» в Кингисеппском районе Ленинградской
области.
Шаги
к новой жизни
Программа реабилитации в
«Новой жизни» имеет три уровня воздействия.
Биологический – не медикаментозное
лечение, а перестройка процессов в организме зависимого, которые формируют
влечение к ПАВ. Это обучение навыкам здорового образа жизни, занятия спортом,
соблюдение режима дня.
Психологический –
пожалуй, самый сложный. Это глубокая работа по снятию патологического влечения
больного к наркотическим веществам. Эффект проявляется через тесное общение с
зависимым в повседневной жизни, в быту. Шаг за шагом личность больного меняется
– развивается творческий потенциал, прививается потребность ежедневно анализировать
свои желания и эмоции, воспитывается ответственность за свои поступки и выбор
определённых действий.
Социальный – не менее
важный, ведь именно на этом уровне у реабилитанта вновь закладываются простые
правила существования в коллективе, начинает появляться опыт разрешения
конфликтных ситуаций мирным путём, прививаются трудовые навыки и навыки
самообслуживания, необходимые для восстановления в социуме.
Также понимая, что
наркомания – это духовная проблема, центр обращается к священнослужителям различных
конфессий с просьбой о проведении встреч, семинаров, чтобы донести до сознания
реабилитантов общечеловеческие фундаментальные истины присущие всем религиям.
За помощью может
обратиться любой – независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских
взглядов и мировоззрения. Полный курс реабилитации в центре «Новая жизнь» –
бесплатный и рассчитан на 1 год и 10 месяцев. Это немало. Но даже и после
окончания курса специалисты РЦ «Новая жизнь» обязательно поддерживают контакт с
выпускником, чтобы помочь советом, да и просто добрым словом. Подробная
информация о методике РЦ «Новая жизнь» на сайте – newliferus.ru
Стремиться
к цели
«Основная цель
реабилитации – радикальное изменение образа жизни обратившегося за помощью», -
рассказывает Евгения Ходенкова, руководитель городского департамента РЦ «Новая
Жизнь», - «Для возрождения личности в нашем центре мы вот уже 25 лет используем
биопсихосоциодуховную модель восстановления».
«Каждый аспект модели
очень важен и не может заменить собой другой», - говорит руководитель РЦ «Новая
Жизнь» Сергей Матевосян, - «Восстановление человеком физических кондиций,
приятие моральных и нравственных общечеловеческих ценностей, возрождение
социальных и родственных связей, и, безусловно, духовное, не побоюсь этого
слова, просветление – только при совместном обретении дадут реабилитанту
возможность и силы победить страшную зависимость. Да и на дальнейшем жизненном
пути не позволят оступиться и будут удерживать его от соблазнов».
«Нас часто спрашивают: «В
чём секрет успешной реабилитации наркозавизимых?» А секрета нет. Нужны просто
доверие и кропотливая работа с реабилитантом по всем четырём направлениям,
равномерно без перекосов. И, конечно, в дальнейшем необходима помощь не только
родных и близких, но и окружающих. Будьте терпимее к выпускникам
реабилитационных центров», - подытоживает Сергей Матевосян.
Мы призываем вас понять и
принять эту проблему. Будьте чуткими к тем, кто твёрдо встал на путь избавления
от пагубной зависимости, к их родителям и близким. Помогите прошедшим реабилитацию
поверить, что, не смотря на страшную неуверенность в будущем, поддержка не
исчезнет.
В Ленобласти помощь
зависимым людям предлагают многие реабилитационные центры – это и РЦ «Выбор» в
Сосновом Бору, и православный центр «Обитель исцеления» в Сапёрном, и РЦ
«Благодать» в п.Ульяновка Тосненского района. Каждый центр имеет свою методику
реабилитации. Проконсультироваться и получить направление на реабилитацию
всегда можно в ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер: «Горячая
линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или на сайте –
лонд.рф