Заявление в вуз - онлайн

На федеральном портале госуслуг запущен сервис «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты могут выбрать вузы для поступления и направить заявление о зачислении с приложением копий необходимых документов. В личном кабинете удобно узнавать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление.

Заявление можно корректировать даже после отправки. Например, можно изменить выбранные университеты, добавить индивидуальные достижения. При зачислении от вуза придет уведомление.

Без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений можно подать документы в 54 российских государственных вуза. В их числе петербургские: архитектурно-строительный университет, университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и политехнический университет Петра Великого.

В этом году заявления на поступление можно направить, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Итоги экзаменов будут переданы в вузы автоматически.

Сервис доступен при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.