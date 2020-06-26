«Всё не так, ребята!»

Дело в том, что до марта, когда мы жили без слов «самоизоляция», «режим повышенной готовности», «перчаточно-масочный» и каждый день ходили на работу, отправляя детей в садик или школу, окружающий нас мир постоянно требовал нашего внимания. Мы круглосуточно куда-то бежали, держа фоном работающие теле- и радиоприёмники, гаджеты и смартфоны, мы держали связь с друзьями, с незнакомыми и со всем миром, реагировали на СМС, на телефонные сообщения и ролики в чатах... Всё это вместе психологи называют сенсорными перегрузками. Известно также, что кто-то с ними справляется без особых проблем, а кто-то адаптируется, стараясь половину сигналов игнорировать или не слышать. – Всё зависит от строения нервной системы, унаследованной от родителей, – кому как повезло.

В апреле распоряжением правительства, половина этих перегрузок была отменена – мы остались дома. Классика: стабильная среда помогает при перезагрузках. Многие вздохнули с облегчением, вдруг осознав, как тяжело им давалось успевать везде и всегда. Но не все.

Дело в том, что люди по-разному переносят несвободу. Для одних пребывание взаперти физически непереносимо и ощущается ежеминутной пыткой. Другие это же положение воспринимают, как дети при игре, где можно спрятаться «в домике», укрывшись от реалий агрессивного мира. Это снова зависит от психической структуры личности, полученной при рождении – так называемых врожденных доминант, которые в течение жизни мало кому удаётся корректировать.

Так что одни карантин переносили плохо, а другие с этой же ситуацией справлялись легче. Не забудем и тех, кто продолжал ходить на работу, так как «оказался» на предприятии или в фирме, работающих в режиме непрекращающегося цикла.

А теперь из этого карантина выходить мы будем все вместе, и все, без исключения, как утверждают психологи, испытаем сильнейшую гиперстимуляцию. Авторы «Психологической газеты» убеждены, что выход из карантина сложнее, чем кажется: «В карантине мы не набирались никаких сил, это был не отпуск. Мы провели некоторое время в тревожной неопределенности, в самом лучшем случае, мы справлялись, но отдыхом там и не пахло. Мы выходим более истощенными, чем входили. И сейчас снова нужно будет адаптироваться, а сил уже вообще никаких нет, они только что были все до капли потрачены на другое…» А жизнь начинает требовать всего и сразу.

Мы обнаружим, что не все прелести «докарантинного мира» вернулись или вернулись, но не полностью. В путешествие по горящей (и не горящей) путевке не отправишься, в кофейне не посидишь и кайфа от хождения по торговому центру не получишь, так как ему будет мешать маска. Зато эти самые маски и нелепые перчатки на встречных и окружающих людях будут напоминать, что по возвращении «нужно обязательно мыть руки», а покупки, которые мы произвели, нужно «продезинфицировать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора».

Как себя вести в этой ситуации, чтобы справляться с колоссальной нервной нагрузкой? Психологи рекомендуют следующее.

Признать и принять, что нашей психике нужно время, чтобы адаптироваться снова к тем нагрузкам, которые были до карантина. Тогда мы будем понимать, почему мы устаём, «хотя ничего такого и не делали».

Не удивляться приступам паники. Даже если раньше никогда не испытывали панических атак. Это нормальная реакция на гиперстимуляцию и на ощущение мира как опасного и враждебного места.

Относиться к себе, как к ребёнку: обнимать, кутать, пораньше укладывать спать и, вообще, спать побольше; готовить себе детскую еду, читать детские книжки; потакать себе, баловать и относиться снисходительно к собственным капризам, страхам и желаниям.

Стараться как можно чаще расправлять плечи, выпрямляя спину. Так от контура тела к психике поступает сигнал: «Всё хорошо! Я сильная (сильный), я справляюсь, я контролирую ситуацию». Способ, на первый взгляд, простой, но действенный. Так же эффективно помогают занятия спортом, особенно упражнения, способствующие растягиванию мышц и позвоночника.

Если есть возможность, займитесь утешением кого-нибудь. Ведь известно, что лучший способ успокоиться самому – это успокоить другого, более неустойчивого и уязвимого перед тревогами.

Составляйте долгосрочные планы: на год вперед, на три, на пять лет. Понятно, что большинство из них так и останется на бумаге, поскольку реальность куда сложнее и многограннее. Но это планирование поможет приспособиться к новому «послекарантинному» миру и освоить враждебное – пока – будущее, хотя бы в фантазиях.



