Избирательные участки работают с 8 до 20 часов

Избирательный участок №379 расположен на улице Володарского в Гатчинской школе №1. Недельный марафон голосования стартовал в 8 часов утра. И на участок сразу потянулся народ. Самые ранние – представители старшего поколения.

Дезинфицирующими средствами на участке пахнет с порога, а вот привычных буфетов с пирожками по понятным причинам нет. При входе - пост полиции, в зале - члены комиссии и наблюдатели. Всем входящим напоминают о необходимости соблюдать санитарную дистанцию. Все, что может вызвать вопросы, написано на плакатах и указателях, чтобы разговоров, контактов, а, стало быть, и возможностей заразиться было как можно меньше.

От входа до выхода – стрелки-указатели. Маршрут движения людей на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход с одной стороны, выход - с другой. На входе выдают средства защиты и одноразовые ручки. На выходе стоят урны для использованных масок, перчаток и прочего.

В этот раз почти все процедуры проходят бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой.

Ящики для голосования обычные, а кабины расположены по-другому. Привычные шторки с кабинок сняты, чтобы сократить количество поверхностей, к которым прикасаются люди. Тайну голосования защищают перегородки с трех сторон.

На вопрос «почему я голосую» ответы разные, но чаще звучит твердое: «Поправки давно назрели, они необходимы и очевидны. Потому что продиктованы жизнью».

Гатчинцы могут проголосовать не только на избирательных участках, но и в своем дворе или дома. Главное – предъявить паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку - выдадут на месте. Голосование будет продолжаться неделю – по 1 июля включительно.

Татьяна Можаева