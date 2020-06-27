Избирательные участки работают с 8 до 20 часов

Избирательный участок №379 расположен на улице
Володарского в Гатчинской школе №1. Недельный марафон голосования стартовал в 8
часов утра. И на участок сразу потянулся народ. Самые ранние – представители
старшего поколения.
Дезинфицирующими средствами на участке пахнет с
порога, а вот привычных буфетов с пирожками по понятным причинам нет. При входе
- пост полиции, в зале - члены комиссии и наблюдатели. Всем входящим напоминают
о необходимости соблюдать санитарную дистанцию. Все, что может вызвать вопросы,
написано на плакатах и указателях, чтобы разговоров, контактов, а, стало быть,
и возможностей заразиться было как можно меньше.
От входа до выхода – стрелки-указатели. Маршрут
движения людей на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход с
одной стороны, выход - с другой. На входе выдают средства защиты и одноразовые
ручки. На выходе стоят урны для использованных масок, перчаток и прочего.
В этот раз почти все процедуры проходят бесконтактно.
Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член
избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин
ставит сам, но каждый своей ручкой.
Ящики для голосования обычные, а кабины расположены
по-другому. Привычные шторки с кабинок сняты, чтобы сократить количество
поверхностей, к которым прикасаются люди. Тайну голосования защищают перегородки
с трех сторон.
На вопрос «почему я голосую» ответы разные, но чаще
звучит твердое: «Поправки давно назрели, они необходимы и очевидны. Потому что
продиктованы жизнью».
Гатчинцы могут проголосовать не только на
избирательных участках, но и в своем дворе или дома. Главное – предъявить
паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку - выдадут на месте. Голосование будет продолжаться неделю
– по 1 июля включительно.
Татьяна Можаева