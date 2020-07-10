Многодетным семьям Гатчинского района помогут в освоении участков

Глава администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим приехала в Лайдузи по приглашению семьи Скворцовых, которые выступили представителями местного многодетного сообщества. Как рассказали Скворцовы, все семьи, которые получили участки в данном массиве – активные, молодые и готовы приступить к строительству своих домов, но пока не могут.

На территории массива установлены опоры линий электропередач, которые будут подключены в течение двух – трех недель, вот только подъездной дороги в массиве нет, а временный проезд в непогоду моментально становится непригодным для автомобилей и прочей техники. Кроме того, проезд проходит по территории некоторых участков, хозяева которых также готовы приступить к строительству.

За счет средств бюджета Пудостьского поселения была сделана проектно-сметная документация на выполнение работ по отсыпке дороги в щебеночном исполнении протяженностью 880 метров. Общая стоимость работ оценена в сумму чуть больше 6 млн рублей. К сожалению, в 2020 году средств на реализацию проекта в местном бюджете не смогли изыскать. Однако к этому вопросу Людмила Нещадим предложила вернуться осенью, после корректировки бюджета.

- Отрадно, что жители готовы приступить к строительству своих домов, освоение массива продолжается, но отсутствие подъездной дороги тормозит процесс, - отметила она.

Ситуация осложняется еще и тем, что для массива не был выполнен проект планировки территории, что является первоосновой для его дальнейшего развития и участия в областной программе по строительству дорожной и инженерной инфраструктуры.

В ходе общения жители пожаловались на борщевик, с которым они борются собственными силами, окашивая его, обрабатывая химикатами и нанимая трактор для окоса высоких растений. Людмила Нещадим дала поручение представителям местной администрации оказать многодетным семьям содействие в решении данного вопроса, тем более что массив для многодетных входит в границы населенного пункта, а значит и программа по борьбе с борщевиком должна распространяться на его территорию.

По итогам встречи Людмила Нещадим поблагодарила многодетные семьи за активную гражданскую позицию и сказала, что районные власти берут на себя обязательство в течение месяца проанализировать все 58 массивов для многодетных семей в Гатчинском районе, провести инвентаризацию и разработать дорожную карту по их освоению и развитию.

- Гатчинский район – в числе лидеров в регионе по выделению участков многодетным, но это накладывает на нас дополнительные финансовые обязательства. Имея дорожную карту, мы и сами жители будем понимать, какие работы и в каком массиве будут проводиться конкретно в этом году, а какие – в следующем и так далее. Проект планировки территории должен быть разработан по каждому массиву для участия в областной программе по строительству сетей и дорог в рамках субсидий, выделенных губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, - сказала Людмила Нещадим. Она добавила, что массив для многодетных в деревне Лайдузи будет включен в дорожную карту в первоочередном порядке.

Всего на территории Пудостьского поселения сформировано шесть массивов для многодетных семей: Малое Рейзино (11 участков), Мыза-Ивановка (12 участков), Пеушалово (12 участков), Лайдузи (22 участка) и два массива в деревне Покизен-Пурская (всего 25 участков). От многодетных семей, проживающих в Пудостьском поселении, поступило 79 заявлений на предоставление бесплатных земельных участков в рамках областного закона № 105-оз, уже предоставлено 47 участков, из них 30 – на территории Пудостьского поселения и 17 – на территории других поселений. В очереди на получение земельных участков стоят 32 многодетных семьи.