Многодетным семьям Гатчинского района помогут в освоении участков

Глава
администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим приехала в Лайдузи по приглашению
семьи Скворцовых, которые выступили представителями местного многодетного
сообщества. Как рассказали Скворцовы, все семьи, которые получили участки в
данном массиве – активные, молодые и готовы приступить к строительству своих
домов, но пока не могут.
На территории массива установлены опоры
линий электропередач, которые будут подключены в течение двух – трех недель,
вот только подъездной дороги в массиве нет, а временный проезд в непогоду
моментально становится непригодным для автомобилей и прочей техники. Кроме
того, проезд проходит по территории некоторых участков, хозяева которых также
готовы приступить к строительству.
За счет средств бюджета Пудостьского
поселения была сделана проектно-сметная документация на выполнение работ по
отсыпке дороги в щебеночном исполнении протяженностью 880 метров. Общая
стоимость работ оценена в сумму чуть больше 6 млн рублей. К сожалению, в 2020
году средств на реализацию проекта в местном бюджете не смогли изыскать. Однако
к этому вопросу Людмила Нещадим предложила вернуться осенью, после
корректировки бюджета.
- Отрадно, что жители готовы приступить к
строительству своих домов, освоение массива продолжается, но отсутствие подъездной
дороги тормозит процесс, - отметила она.
Ситуация осложняется еще и тем, что для
массива не был выполнен проект планировки территории, что является первоосновой
для его дальнейшего развития и участия в областной программе по строительству
дорожной и инженерной инфраструктуры.
В ходе общения жители пожаловались на
борщевик, с которым они борются собственными силами, окашивая его, обрабатывая
химикатами и нанимая трактор для окоса высоких растений. Людмила Нещадим дала
поручение представителям местной администрации оказать многодетным семьям
содействие в решении данного вопроса, тем более что массив для многодетных
входит в границы населенного пункта, а значит и программа по борьбе с
борщевиком должна распространяться на его территорию.
По итогам встречи Людмила Нещадим
поблагодарила многодетные семьи за активную гражданскую позицию и сказала, что
районные власти берут на себя обязательство в течение месяца проанализировать
все 58 массивов для многодетных семей в Гатчинском районе, провести
инвентаризацию и разработать дорожную карту по их освоению и развитию.
- Гатчинский район – в числе лидеров в
регионе по выделению участков многодетным, но это накладывает на нас
дополнительные финансовые обязательства. Имея дорожную карту, мы и сами жители
будем понимать, какие работы и в каком массиве будут проводиться конкретно в
этом году, а какие – в следующем и так далее. Проект планировки территории
должен быть разработан по каждому массиву для участия в областной программе по
строительству сетей и дорог в рамках субсидий, выделенных губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко, - сказала Людмила Нещадим. Она
добавила, что массив для многодетных в деревне Лайдузи будет включен в дорожную
карту в первоочередном порядке.
Всего на территории Пудостьского поселения
сформировано шесть массивов для многодетных семей: Малое Рейзино (11 участков),
Мыза-Ивановка (12 участков), Пеушалово (12 участков), Лайдузи (22 участка) и
два массива в деревне Покизен-Пурская (всего 25 участков). От многодетных
семей, проживающих в Пудостьском поселении, поступило 79 заявлений на
предоставление бесплатных земельных участков в рамках областного закона №
105-оз, уже предоставлено 47 участков, из них 30 – на территории Пудостьского
поселения и 17 – на территории других поселений. В очереди на получение
земельных участков стоят 32 многодетных семьи.