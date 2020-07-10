Не хватает детских садов, школ и педагогов

Но началось заседание с приятной церемонии награждения. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина вручила Почетные дипломы и благодарности областного парламента за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения директору Таицкой школы Алине Григорьевой, директору гимназии им. К.Д. Ушинского Александру Сергееву, методисту комитета образования Наталье Ерофеевой и главному специалисту комитета Жанне Нелепко.

Система общего и дополнительного образования Гатчинского муниципального района представлена 91 образовательной организацией, в числе которых 7 частных организаций и 84 муниципальных учреждения: 37 детских садов, 38 школ, 8 учреждений дополнительного образования и загородный лагерь «Лесная сказка».

Дошкольное образование

В настоящее время в детских садах района – 10786 детей, 85 % из них – в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Как отметила председатель комитета образования Елена Глыбина, год от года происходит увеличение количества детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования. Причина - сохранение высокой рождаемости и процесса внутренней миграции населения, связанного со строительством новых домов и целых микрорайонов. Самая острая ситуация с местами в детские сады сложилась в центре Гатчины и на въезде в него, в д. Малые Колпаны, в Коммунаре (включая Антропшино), а также в Веревском, Сусанинском и Таицком поселениях.

Вместе с тем, все дети старше 3-х лет, желающие пойти в детский сад с 1 сентября 2020 года, местами в детских садах обеспечены, но группы переполнены.

С начала 2020 года семьи Ленинградской области, чьи дети не получили направление в детский сад, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию в размере 9,5 тысяч рублей. Получают такую денежную выплату 70 семей.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, запланировано строительство нескольких детских садов: в д. Малое Верево, д. Жабино, д. Антропшино (около Коммунара). Планируется стройка ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции детского сада № 13 в Гатчине, а также пристройка к Таицкой школе (или новое строительство сада). Также рассматривается возможность строительства пристроек к лицею № 3 и школе № 8 в Гатчине в формате начальная школа-детский сад.

Уже осенью этого года после капитального ремонта откроется детский сад на ул. Достоевского в Гатчине (на 70 мест).

Детские сады посещают 2463 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - почти 25 % от числа дошколят. Из них 2361 воспитанник не имеет инвалидности, но имеет нарушения в развитии, и 102 воспитанника получили статус ребенка-инвалида. В детских садах Гатчины и района организованы группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушением зрения и другими дефектами развития. При посещении ребенком с ОВЗ общеразвивающей группы организуется инклюзивное образование и ребенку создаются в учреждении необходимые условия для обучения и воспитания с учетом его нарушений в развитии.

Для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов создаются специальные условия. Доступная среда для данной категории детей в полном объеме организована в детском саду № 54 пос. Сиверский (как инновационный проект), в остальных учреждениях вводится поэтапно.

Общее образование

Председатель комитета образования Елена Глыбина отметила, что с каждым годом растет число обучающихся в школах Гатчины и района. За прошлый год эта цифра выросла на 715 человек. В завершившемся учебном году в школах Гатчины и района обучались 19832 человека. В четырех школах Гатчины - № 1, 4, 7 и 9 – дети учатся в две смены. Очень остро стоит вопрос на Аэродроме – здесь максимальная наполняемость классов: в начальной школе № 5 – 29,7 человек, в средней школе № 2 – 28, в школе № 1 – 27,7.

Очевидно, что без строительства новых школ решить вопрос со второй сменой и переполненностью классов не получится. Именно поэтому сейчас одновременно ведется работа по проектированию трех школ – двух на Аэродроме и одной на Хохловом поле. Кроме того, должна быть построена школа в микрорайоне IQ-Гатчина (по плану – в 2023 году). Ведется проработка возможностей строительства пристроек к лицею № 3, школам №7 и 8.

Для 339 обучающихся по адаптированным программам в Гатчинском районе организовано обучение в специальных коррекционных классах. Они организованы в Гатчинских школе №1 и начальной школе № 5, Вырицкой школе №1, Войсковицкой школе №1 и Сиверской основной школе.

Остается острой потребность в ставках логопедов, психологов, дефектологов и тьюторов для организации коррекционных занятий. Эту проблему предполагается решить путем открытия на базе трех образовательных учреждений – Коммунарской школы №1, Сиверской основной школы и Гатчинской школы

№ 11- центров по оказанию специализированной логопедической, психологической и дефектологической помощи учащимся других школ.

В минувшем учебном году 121 ребенок находился на семейном воспитании – то есть ответственность за их образование взяли на себя родители.

- И тут таится опасность, потому что мы не вправе вмешиваться в этот процесс, - поделилась Елена Глыбина. – И если некоторые родители действительно уделяют серьезное внимание образованию детей дома и выбрали эту форму обучения, имея серьезные основания (чаще всего, связанные со здоровьем детей), то есть и такие, кто выбрал эту форму обучения, «потому что детям тяжело рано вставать и делать много уроков».

В состав Общественного совета входят два депутата Законодательного собрания Ленинградской области – Людмила Тептина и Лариса Пункина, и в их адрес поступило предложение выступить инициаторами внесения изменений в законодательство, закрепив наличие уважительной причины при выборе «семейной формы обучения».

Говорили о качестве образования. Самый высокий уровень показывают лицей № 3, школы № 7, 8 и 9, гимназия им. Ушинского. Низкий процент качества освоения образовательных программ – в Сиверской и Кобринской основных школах, Елизаветинской, Дружногорской, Пламенской и Пригородной средних школах. Академическую задолженность по итогам учебного года имеют 184 ученика. Все они – под особым вниманием.

В этом году 83 выпускника окончили школу с медалью (это второй результат по области, во Всеволожске – 84 медалиста). Больше всего медалистов – в гимназии им. Ушинского, школах № 9 и № 4, лицее № 3. Из 1842 выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 82 человека.

Среди проблем, которые требуют решения, были названы не только трудности в получении места в детские сады с учетом пожеланий родителей, наличие второй смены в ряде школ и высокая наполняемость классов, но и дефицит высококвалифицированных специалистов, а также старение педагогических кадров. Самые «дефицитные» – учителя иностранных языков, математики и физики. Для решения кадрового вопроса, прозвучали предложения к депутатам (и областным, и муниципальным) рассмотреть возможность предоставления жилья учителям, увеличивать число целевых направлений наших выпускников на бюджетные места в вузы и усилить программу социальной поддержки педагогов.



