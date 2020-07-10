Не хватает детских садов, школ и педагогов

Но началось заседание с приятной церемонии
награждения. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса
Пункина вручила Почетные дипломы и благодарности областного парламента за
многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения директору Таицкой
школы Алине Григорьевой, директору гимназии им. К.Д. Ушинского Александру
Сергееву, методисту комитета образования Наталье Ерофеевой и главному специалисту комитета Жанне Нелепко.
Система общего и дополнительного
образования Гатчинского муниципального района представлена 91 образовательной
организацией, в числе которых 7 частных организаций и 84 муниципальных
учреждения: 37 детских садов, 38 школ, 8 учреждений дополнительного образования
и загородный лагерь «Лесная сказка».
Дошкольное
образование
В настоящее время в детских садах района –
10786 детей, 85 % из них – в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Как отметила
председатель комитета образования Елена Глыбина, год от года происходит
увеличение количества детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования.
Причина - сохранение высокой рождаемости и процесса внутренней миграции
населения, связанного со строительством новых домов и целых микрорайонов. Самая
острая ситуация с местами в детские сады сложилась в центре Гатчины и на въезде
в него, в д. Малые Колпаны, в Коммунаре (включая Антропшино), а также в
Веревском, Сусанинском и Таицком поселениях.
Вместе с тем, все дети старше 3-х лет,
желающие пойти в детский сад с 1 сентября 2020 года, местами в детских садах
обеспечены, но группы переполнены.
С начала 2020 года семьи Ленинградской
области, чьи дети не получили направление в детский сад, могут рассчитывать на
ежемесячную компенсацию в размере 9,5 тысяч рублей. Получают такую денежную
выплату 70 семей.
Для того, чтобы улучшить ситуацию,
запланировано строительство нескольких детских садов: в д. Малое Верево, д.
Жабино, д. Антропшино (около Коммунара). Планируется стройка ясельного корпуса
на 90 мест в рамках реконструкции детского сада № 13 в Гатчине, а также
пристройка к Таицкой школе (или новое строительство сада). Также
рассматривается возможность строительства пристроек к лицею № 3 и школе № 8 в
Гатчине в формате начальная школа-детский сад.
Уже осенью этого года после капитального
ремонта откроется детский сад на ул. Достоевского в Гатчине (на 70 мест).
Детские сады посещают 2463 детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - почти 25 % от числа дошколят. Из
них 2361 воспитанник не имеет инвалидности, но имеет нарушения в развитии, и
102 воспитанника получили статус ребенка-инвалида. В детских садах Гатчины и
района организованы группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического
развития, с нарушением зрения и другими дефектами развития. При посещении
ребенком с ОВЗ общеразвивающей группы организуется инклюзивное образование и
ребенку создаются в учреждении необходимые условия для обучения и воспитания с
учетом его нарушений в развитии.
Для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
создаются специальные условия. Доступная среда для данной категории детей в
полном объеме организована в детском саду № 54 пос. Сиверский (как
инновационный проект), в остальных учреждениях вводится поэтапно.
Общее
образование
Председатель комитета образования Елена
Глыбина отметила, что с каждым годом растет число обучающихся в школах Гатчины
и района. За прошлый год эта цифра выросла на 715 человек. В завершившемся
учебном году в школах Гатчины и района обучались 19832 человека. В четырех
школах Гатчины - № 1, 4, 7 и 9 – дети учатся в две смены. Очень остро стоит
вопрос на Аэродроме – здесь максимальная наполняемость классов: в начальной
школе № 5 – 29,7 человек, в средней школе № 2 – 28, в школе № 1 – 27,7.
Очевидно, что без строительства новых школ
решить вопрос со второй сменой и переполненностью классов не получится. Именно
поэтому сейчас одновременно ведется работа по проектированию трех школ – двух
на Аэродроме и одной на Хохловом поле. Кроме того, должна быть построена школа
в микрорайоне IQ-Гатчина (по плану – в 2023 году). Ведется проработка
возможностей строительства пристроек к лицею № 3, школам №7 и 8.
Для 339 обучающихся по адаптированным
программам в Гатчинском районе организовано обучение в специальных
коррекционных классах. Они организованы в Гатчинских школе №1 и начальной школе
№ 5, Вырицкой школе №1, Войсковицкой школе №1 и Сиверской основной школе.
Остается острой потребность в ставках
логопедов, психологов, дефектологов и тьюторов для организации коррекционных
занятий. Эту проблему предполагается решить путем открытия на базе трех
образовательных учреждений – Коммунарской школы №1, Сиверской основной школы и
Гатчинской школы
№ 11- центров по оказанию
специализированной логопедической, психологической и дефектологической помощи
учащимся других школ.
В минувшем учебном году 121 ребенок
находился на семейном воспитании – то есть ответственность за их образование
взяли на себя родители.
- И тут таится опасность, потому что мы не
вправе вмешиваться в этот процесс, - поделилась Елена Глыбина. – И если
некоторые родители действительно уделяют серьезное внимание образованию детей
дома и выбрали эту форму обучения, имея серьезные основания (чаще всего,
связанные со здоровьем детей), то есть и такие, кто выбрал эту форму обучения,
«потому что детям тяжело рано вставать и делать много уроков».
В состав Общественного совета входят два
депутата Законодательного собрания Ленинградской области – Людмила Тептина и
Лариса Пункина, и в их адрес поступило предложение выступить инициаторами
внесения изменений в законодательство, закрепив наличие уважительной причины
при выборе «семейной формы обучения».
Говорили о качестве образования. Самый
высокий уровень показывают лицей № 3, школы № 7, 8 и 9, гимназия им. Ушинского.
Низкий процент качества освоения образовательных программ – в Сиверской и
Кобринской основных школах, Елизаветинской, Дружногорской, Пламенской и
Пригородной средних школах. Академическую задолженность по итогам учебного года
имеют 184 ученика. Все они – под особым вниманием.
В этом году 83 выпускника окончили школу с
медалью (это второй результат по области, во Всеволожске – 84 медалиста).
Больше всего медалистов – в гимназии им. Ушинского, школах № 9 и № 4, лицее №
3. Из 1842 выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 82 человека.
Среди проблем, которые требуют решения,
были названы не только трудности в получении места в детские сады с учетом
пожеланий родителей, наличие второй смены в ряде школ и высокая наполняемость
классов, но и дефицит высококвалифицированных специалистов, а также старение
педагогических кадров. Самые «дефицитные» – учителя иностранных языков,
математики и физики. Для решения кадрового вопроса, прозвучали предложения к
депутатам (и областным, и муниципальным) рассмотреть возможность предоставления
жилья учителям, увеличивать число целевых направлений наших выпускников на
бюджетные места в вузы и усилить программу социальной поддержки педагогов.