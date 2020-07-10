Новые условия выплаты компенсации за непредоставление места в детсаду

Изменениями
предусмотрено:
- уменьшение
срока нахождения ребёнка на учете на предоставление места в детском саду с 1,5
лет до 1 года;
- снижение
уровня предельного среднедушевого денежного дохода на члена семьи ребёнка,
которому не предоставлено место в детском саду, с 70% до 100% величины среднего
дохода, сложившегося в регионе.
Областной
закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.
Напомним,
подавать документы на получение ежемесячной выплаты можно в МФЦ по месту
жительства. Документ о том, что место в детском саду предоставлено не было,
подавать не требуется: учреждения соцзащиты будут самостоятельно его получать
от комитета общего и профессионального образования по межведомственным каналам
связи. Для получения выплаты родители должны постоянно проживать в
Ленинградской области совместно с ребенком и стоять в очереди на получение
места в детсад не менее 1 года.
При
назначении выплаты будет учитываться критерий нуждаемости, утвержденный
Законодательным собранием Ленинградской области – 100% среднедушевого дохода
(31900 рублей в 2020 году).
Решение
о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней.
Документы,
на основании которых предоставляется выплата:
1)
заявление о предоставлении государственной услуги;
2)
согласие на обработку персональных данных;
3)
паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
4)
свидетельство о рождении ребенка;
5)
документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с ребенком
в Ленинградской области;
6)
в случае обращения за выплатой представителя заявителя – документ в подтверждение
полномочий;
8)
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении)
брака, рождении – в случае изменения фамилии, имени, отчества лиц, указанных в
представляемых документах;
9)
справка кредитной организации или организации федеральной почтовой связи о
реквизитах счета в рублях для перечисления денежных средств, предоставляемых в
качестве ежемесячной выплаты на ребенка, – для заявителей, не являющихся
клиентами Северо-Западного банка публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
10)
документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть календарных месяцев,
предшествующих месяцу обращения (не 2НДФЛ, а справка с места работы).