Новые условия выплаты компенсации за непредоставление места в детсаду

Изменениями предусмотрено:

- уменьшение срока нахождения ребёнка на учете на предоставление места в детском саду с 1,5 лет до 1 года;

- снижение уровня предельного среднедушевого денежного дохода на члена семьи ребёнка, которому не предоставлено место в детском саду, с 70% до 100% величины среднего дохода, сложившегося в регионе.

Областной закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

Напомним, подавать документы на получение ежемесячной выплаты можно в МФЦ по месту жительства. Документ о том, что место в детском саду предоставлено не было, подавать не требуется: учреждения соцзащиты будут самостоятельно его получать от комитета общего и профессионального образования по межведомственным каналам связи. Для получения выплаты родители должны постоянно проживать в Ленинградской области совместно с ребенком и стоять в очереди на получение места в детсад не менее 1 года.

При назначении выплаты будет учитываться критерий нуждаемости, утвержденный Законодательным собранием Ленинградской области – 100% среднедушевого дохода (31900 рублей в 2020 году).

Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней.

Документы, на основании которых предоставляется выплата:

1) заявление о предоставлении государственной услуги;

2) согласие на обработку персональных данных;

3) паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;

4) свидетельство о рождении ребенка;

5) документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с ребенком в Ленинградской области;

6) в случае обращения за выплатой представителя заявителя – документ в подтверждение полномочий;

8) свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении) брака, рождении – в случае изменения фамилии, имени, отчества лиц, указанных в представляемых документах;

9) справка кредитной организации или организации федеральной почтовой связи о реквизитах счета в рублях для перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве ежемесячной выплаты на ребенка, – для заявителей, не являющихся клиентами Северо-Западного банка публичного акционерного общества «Сбербанк России»;

10) документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (не 2НДФЛ, а справка с места работы).