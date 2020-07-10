Новый дом для будущих педагогов

- Мы много лет ждали общежития, так как
педагогический колледж востребован не только среди выпускников школ Гатчины и
Гатчинского района. У нас хотят учиться и иногородние студенты, которые должны
жить в комфортных условиях, - сказала Марина Воронцова.
Сейчас продолжается нулевой цикл
строительства объекта, когда строители бурят землю и устанавливают трубчатые
сваи, в которые потом будут заливать бетон. Компания ООО «Стройальфа-Гипс»
планирует закончить строительство в декабре 2022 года. К этому времени на
площадке рядом с педколледжем появится новое современное общежитие коридорного
типа, разделенное на блоки. Каждый блок будет состоять из двух комнат и
отдельной ванной комнаты и туалета. Каждая комната, площадью примерно 15 кв.
метров, рассчитана на двух жильцов.
Первый этаж здания будет приспособлен под
проживание студентов с ограниченными возможностями здоровья. Там же будет
размещен медицинский кабинет, два тренажерных зала, комната для проведения
мероприятий, аудитория для подготовки к занятиям и прачечная. Здание общежития
будет оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом посредством наземной
галереи. Общая стоимость проекта – 303 млн рублей.
Вопрос о необходимости строительства
общежития для будущих педагогов действительно назрел давно. Государственная
экспертиза по проекту нового общежития была проведена и получила положительное
заключение еще в 2016 году. В 2018 году комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области включил строительство общежития в заявку для
формирования адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета
на 2019 – 2021 годы в рамках государственной программы «Современное образование
Ленинградской области». Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области, представляющие Гатчинский район в областном парламенте, обращались к
главе региона Александру Дрозденко с просьбой рассмотреть возможность
строительства нового общежития в 2019 году.
- Выражаю благодарность нашим депутатам областного парламента шестого созыва Ларисе Пункиной, Татьяне Бездетко, Сергею Коняеву, Александру Русских и Людмиле Тептиной, которые настояли на строительстве общежития для студентов педколледжа. Кроме того, большой вклад в решение этого вопроса внесли депутаты прошлого созыва Николай Витовщик, Иван Григорьев, Николай Пустотин, Евгений Петелин. Новое общежитие на 300 мест закроет наши потребности, так как сегодня мы вынуждены арендовать комнаты в других общежитиях для 250 студентов. Кроме того, мы сможем обеспечить жильем иногородних студентов заочной формы обучения, которые приезжают к нам на сессию в течение всего учебного года, - отметила Марина Воронцова.