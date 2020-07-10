Новый дом для будущих педагогов

- Мы много лет ждали общежития, так как педагогический колледж востребован не только среди выпускников школ Гатчины и Гатчинского района. У нас хотят учиться и иногородние студенты, которые должны жить в комфортных условиях, - сказала Марина Воронцова.

Сейчас продолжается нулевой цикл строительства объекта, когда строители бурят землю и устанавливают трубчатые сваи, в которые потом будут заливать бетон. Компания ООО «Стройальфа-Гипс» планирует закончить строительство в декабре 2022 года. К этому времени на площадке рядом с педколледжем появится новое современное общежитие коридорного типа, разделенное на блоки. Каждый блок будет состоять из двух комнат и отдельной ванной комнаты и туалета. Каждая комната, площадью примерно 15 кв. метров, рассчитана на двух жильцов.

Первый этаж здания будет приспособлен под проживание студентов с ограниченными возможностями здоровья. Там же будет размещен медицинский кабинет, два тренажерных зала, комната для проведения мероприятий, аудитория для подготовки к занятиям и прачечная. Здание общежития будет оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом посредством наземной галереи. Общая стоимость проекта – 303 млн рублей.

Вопрос о необходимости строительства общежития для будущих педагогов действительно назрел давно. Государственная экспертиза по проекту нового общежития была проведена и получила положительное заключение еще в 2016 году. В 2018 году комитет общего и профессионального образования Ленинградской области включил строительство общежития в заявку для формирования адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета на 2019 – 2021 годы в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области». Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представляющие Гатчинский район в областном парламенте, обращались к главе региона Александру Дрозденко с просьбой рассмотреть возможность строительства нового общежития в 2019 году.

- Выражаю благодарность нашим депутатам областного парламента шестого созыва Ларисе Пункиной, Татьяне Бездетко, Сергею Коняеву, Александру Русских и Людмиле Тептиной, которые настояли на строительстве общежития для студентов педколледжа. Кроме того, большой вклад в решение этого вопроса внесли депутаты прошлого созыва Николай Витовщик, Иван Григорьев, Николай Пустотин, Евгений Петелин. Новое общежитие на 300 мест закроет наши потребности, так как сегодня мы вынуждены арендовать комнаты в других общежитиях для 250 студентов. Кроме того, мы сможем обеспечить жильем иногородних студентов заочной формы обучения, которые приезжают к нам на сессию в течение всего учебного года, - отметила Марина Воронцова.