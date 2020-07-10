Жил в Сиверской фотограф…

Это именно он снимал на память и для
отчетной работы многочисленных отдыхающих, сцены массового отдыха и досуга
тружеников страны Советов. Благодаря встрече с его потомками, в летние месяцы
отдыхающими в поселке Сиверский, удалось собрать краткие сведения об этом
интересном человеке.
Ф.Г. Косоруков (1888-1976 гг.) был
уроженцем Рязанской губернии. После окончания ремесленного училища 15-летним
подростком он приехал в Петербург в поисках работы и перепробовал себя в самых
разных специальностях. Начиная с 1928 года, стал увлекаться искусством
фотографии. Тогда же, проживая в поселке Толмачево под Лугой, он сделал свои
первые любительские работы. Они понравились местным дачникам и администрации
Толмачевского дома отдыха.
Довольно скоро о Федоре Косорукове узнали
и в окрестностях Сиверской, куда он приезжал летом подработать на «фотосессиях».
В 1932 году он был приглашен на работу фотографом в дом отдыха «Песчанка»
Красногвардейского (ныне Гатчинского) района и вместе с семьей поселился в
соседней деревне Выра. С радостью окунулся он в живописную палитру природной
красоты оредежского края, делая натурные снимки и много работая с постановочной
и иллюстративной фотографией.
В 1938 году Ф.Г. Косоруков переехал на
станцию Сиверскую и стал главным фотографом центрального профсоюзного дома
отдыха ВЦСПС, имевшего два филиала: один – у Сиверской ГЭС, другой – в дачном
районе поселка Кезево. В довоенный период он снимал важные официальные события
из жизни знаменитой здравницы. Много работал на заказ. Благодаря круглогодичной работе дома отдыха
были сделаны сотни снимков. В 1939 году мастер изготовил малым тиражом
несколько любительских открыток с видами бывшей дачной столицы.
На сиверской земле Ф.Г. Косорукова застали
война и оккупация. На фронт его не взяли в связи с инвалидностью. Уехать с
семьей в тыл он не успел. В конце августа 1941 года немцы внезапно появились в
поселке, вызвав переполох у многих оставшихся здесь дачников. Вскоре местный
староста донес фашистам, какой профессионал находится у них под носом. Немцы
оценили работы мастера и пригласили его заниматься частной фотографией, снимать
фотохронику и некоторые важные события штабной жизни. Фотография стала его
единственным заработком.
Для того чтобы снимки были еще более
качественными, фашисты подарили ему трофейный фотоаппарат. Однажды ночью, в
июле 1942 года, они подняли его прямо с постели и повезли в штаб армии, который
размещался в бывшей усадьбе «Дружноселье». Надо было срочно снимать пленного
генерал-лейтенанта А.А. Власова, доставленного в Сиверскую. Сам командующий
18-й немецкой армией генерал-полковник Линдеман решил лично встретиться с
теперь уже бывшим противником.
После освобождения Сиверской от фашистских
захватчиков в январе 1944 года Ф.Г. Косоруков имел большие неприятности от
советских органов НКВД, которые обвинили его в пособничестве фашистам и грозили
лагерным сроком. А на фронте пропал без вести его старший сын Борис,
добровольцем ушедший на войну 19-летним юношей. Несколько раз Федора
Георгиевича вызывали на допросы в Гатчину и Ленинград. Некоторое время после
войны фотограф не мог найти себе работу и перебивался случайными заработками,
однако за Косорукова заступились местные жители.
В конечном итоге, ему снова разрешили
работать в доме отдыха ВЦСПС. Началась новая послевоенная эпоха его
деятельности на оредежских берегах. В Сиверской вместе с семьей он проживал по
адресу: 1-й Паркетный переулок, дом №3.
Потомки Ф.Г. Косорукова бережно сохраняют
немногие уцелевшие фотографии довоенных и послевоенных лет. Его военный архив в
1944 году был целиком изъят, что-то он успел уничтожить сам, а вот фотоаппарат,
подаренный ему фашистами, сохранился до настоящего времени. Публикуемые
фотографии относятся к 1937-1939 годам. На многих довоенных снимках запечатлен
его старший сын Борис. Фотокопии некоторых работ мастера находятся сегодня в
экспозиции открытого в 2009 году сиверского историко-бытового музея «Дачная
столица».