Жил в Сиверской фотограф…

Это именно он снимал на память и для отчетной работы многочисленных отдыхающих, сцены массового отдыха и досуга тружеников страны Советов. Благодаря встрече с его потомками, в летние месяцы отдыхающими в поселке Сиверский, удалось собрать краткие сведения об этом интересном человеке.

Ф.Г. Косоруков (1888-1976 гг.) был уроженцем Рязанской губернии. После окончания ремесленного училища 15-летним подростком он приехал в Петербург в поисках работы и перепробовал себя в самых разных специальностях. Начиная с 1928 года, стал увлекаться искусством фотографии. Тогда же, проживая в поселке Толмачево под Лугой, он сделал свои первые любительские работы. Они понравились местным дачникам и администрации Толмачевского дома отдыха.

Довольно скоро о Федоре Косорукове узнали и в окрестностях Сиверской, куда он приезжал летом подработать на «фотосессиях». В 1932 году он был приглашен на работу фотографом в дом отдыха «Песчанка» Красногвардейского (ныне Гатчинского) района и вместе с семьей поселился в соседней деревне Выра. С радостью окунулся он в живописную палитру природной красоты оредежского края, делая натурные снимки и много работая с постановочной и иллюстративной фотографией.

В 1938 году Ф.Г. Косоруков переехал на станцию Сиверскую и стал главным фотографом центрального профсоюзного дома отдыха ВЦСПС, имевшего два филиала: один – у Сиверской ГЭС, другой – в дачном районе поселка Кезево. В довоенный период он снимал важные официальные события из жизни знаменитой здравницы. Много работал на заказ. Благодаря круглогодичной работе дома отдыха были сделаны сотни снимков. В 1939 году мастер изготовил малым тиражом несколько любительских открыток с видами бывшей дачной столицы.

На сиверской земле Ф.Г. Косорукова застали война и оккупация. На фронт его не взяли в связи с инвалидностью. Уехать с семьей в тыл он не успел. В конце августа 1941 года немцы внезапно появились в поселке, вызвав переполох у многих оставшихся здесь дачников. Вскоре местный староста донес фашистам, какой профессионал находится у них под носом. Немцы оценили работы мастера и пригласили его заниматься частной фотографией, снимать фотохронику и некоторые важные события штабной жизни. Фотография стала его единственным заработком.

Для того чтобы снимки были еще более качественными, фашисты подарили ему трофейный фотоаппарат. Однажды ночью, в июле 1942 года, они подняли его прямо с постели и повезли в штаб армии, который размещался в бывшей усадьбе «Дружноселье». Надо было срочно снимать пленного генерал-лейтенанта А.А. Власова, доставленного в Сиверскую. Сам командующий 18-й немецкой армией генерал-полковник Линдеман решил лично встретиться с теперь уже бывшим противником.

После освобождения Сиверской от фашистских захватчиков в январе 1944 года Ф.Г. Косоруков имел большие неприятности от советских органов НКВД, которые обвинили его в пособничестве фашистам и грозили лагерным сроком. А на фронте пропал без вести его старший сын Борис, добровольцем ушедший на войну 19-летним юношей. Несколько раз Федора Георгиевича вызывали на допросы в Гатчину и Ленинград. Некоторое время после войны фотограф не мог найти себе работу и перебивался случайными заработками, однако за Косорукова заступились местные жители.

В конечном итоге, ему снова разрешили работать в доме отдыха ВЦСПС. Началась новая послевоенная эпоха его деятельности на оредежских берегах. В Сиверской вместе с семьей он проживал по адресу: 1-й Паркетный переулок, дом №3.

Потомки Ф.Г. Косорукова бережно сохраняют немногие уцелевшие фотографии довоенных и послевоенных лет. Его военный архив в 1944 году был целиком изъят, что-то он успел уничтожить сам, а вот фотоаппарат, подаренный ему фашистами, сохранился до настоящего времени. Публикуемые фотографии относятся к 1937-1939 годам. На многих довоенных снимках запечатлен его старший сын Борис. Фотокопии некоторых работ мастера находятся сегодня в экспозиции открытого в 2009 году сиверского историко-бытового музея «Дачная столица».



