«Перебирая краски будней»: выставка Вячеслава Данилова

Использование новых компьютерных
технологий в художественном оформлении книг способствовало тому, что многие
графики-иллюстраторы оказались как бы «не у дел». С другой стороны, это
подтолкнуло их к выходу в свободное пространство творчества. Так случилось и с
Вячеславом Даниловым — он стал свободным художником, работающим в разных
техниках и постоянно совершенствующим свое мастерство.
Как считает сам Вячеслав Николаевич,
художник — это тот, кто творит, опираясь на увиденное, пропуская это через себя
— и через голову, и через сердце. Жизнь художника — это всегда созерцание, за
которым следует запечатление увиденных образов на холсте или бумаге. Художник
способен увидеть скрытые смыслы в самых простых вещах.
На вопрос, что нужно художнику, чтобы
быть художником, Вячеслав Николаевич отвечает просто: «Да, почти ничего: главное
— зрение, глаза. Блокнот и карандаш
всегда со мной. Главное - лицезреть, а потом то, что осядет, уже можно
переносить на холст. Из простых набросков рождаются этюды. Полежав немножко,
они трансформируются в какую-то работу с определенной темой. Таким образом
рождается какая-то картина...»
Большую часть работ, представленных на
выставке, составляют так называемые тематические картины. Вячеслав
Данилов — мастер из простых и привычных, казалось бы, пейзажей делать настоящие,
исполненные глубокого смысла истории. Да и самих «чистых» пейзажей у него
практически нет. Всегда в них присутствует архитектура, которая, по мнению
мастера, дополняет пейзаж, говоря и о времени, и вообще о нашей жизни.
Так, например, в работе «Письмо» (2020)
обычный деревенский пейзаж передает одну из самых пронзительных историй времен
Великой Отечественной войны. Старую деревеньку засыпает медленно падающий снег.
На фоне этого снежного усыпляющего тумана — небольшие фигурки людей, почтальона
и двух женщин. Одна из них сегодня получила письмо с фронта. Другая все еще
ждет. Дождется ли..?
А вот — одна над другой — две Гатчины. Одна — старая,
передающая степенный дух дореволюционного времени, с гуляющими парами и
несущейся по улице пролеткой. Другая — та Гатчина, к которой мы привыкли: тот
же Павловский собор, те же, казалось бы, гуляющие люди. Но время не стоит на
месте, и, тонко чувствуя его стремительный бег, художник вносит движение в обе
эти картины разными способами. Городской пейзаж старой Гатчины оживляет
стремительная пролетка. Мирную картину Гатчины современной почему-то нарушает
желтое пятно под ногами прохожих — брошенный кем-то букетик мимозы...
Помимо пейзажей, «привезенных» из самых
разных точек России и не только, на выставке представлена небольшая серия
портретов.
Среди них — изображение любимого писателя Вячеслава Данилова — Александра
Куприна. Создавая этот портрет, художник опирался на один из самых
правдоподобных, по его мнению, фотоизображений писателя.
Очень интересен портрет художника-реставратора Гатчинского дворца Александра Перепечина.
В первую очередь, обращают на себя внимания глаза уже немолодого художника —
живые, немного озорные, но очень зоркие.
-
У него профессия такая — восстанавливать, возвращать из небытия предметы, -
говорит Вячеслав Николаевич.
На
вопрос, а какая же тогда профессия у него самого, отвечает со свойственной ему
лаконичностью: «Моя профессия — отображать, преобразуя...»
Выставка
Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней» продлится в музее истории Гатчины
до 6 сентября. Спешите увидеть!