«Перебирая краски будней»: выставка Вячеслава Данилова

Использование новых компьютерных технологий в художественном оформлении книг способствовало тому, что многие графики-иллюстраторы оказались как бы «не у дел». С другой стороны, это подтолкнуло их к выходу в свободное пространство творчества. Так случилось и с Вячеславом Даниловым — он стал свободным художником, работающим в разных техниках и постоянно совершенствующим свое мастерство.

Как считает сам Вячеслав Николаевич, художник — это тот, кто творит, опираясь на увиденное, пропуская это через себя — и через голову, и через сердце. Жизнь художника — это всегда созерцание, за которым следует запечатление увиденных образов на холсте или бумаге. Художник способен увидеть скрытые смыслы в самых простых вещах.

На вопрос, что нужно художнику, чтобы быть художником, Вячеслав Николаевич отвечает просто: «Да, почти ничего: главное — зрение, глаза. Блокнот и карандаш всегда со мной. Главное - лицезреть, а потом то, что осядет, уже можно переносить на холст. Из простых набросков рождаются этюды. Полежав немножко, они трансформируются в какую-то работу с определенной темой. Таким образом рождается какая-то картина...»

Большую часть работ, представленных на выставке, составляют так называемые тематические картины. Вячеслав Данилов — мастер из простых и привычных, казалось бы, пейзажей делать настоящие, исполненные глубокого смысла истории. Да и самих «чистых» пейзажей у него практически нет. Всегда в них присутствует архитектура, которая, по мнению мастера, дополняет пейзаж, говоря и о времени, и вообще о нашей жизни.

Так, например, в работе «Письмо» (2020) обычный деревенский пейзаж передает одну из самых пронзительных историй времен Великой Отечественной войны. Старую деревеньку засыпает медленно падающий снег. На фоне этого снежного усыпляющего тумана — небольшие фигурки людей, почтальона и двух женщин. Одна из них сегодня получила письмо с фронта. Другая все еще ждет. Дождется ли..?

А вот — одна над другой — две Гатчины. Одна — старая, передающая степенный дух дореволюционного времени, с гуляющими парами и несущейся по улице пролеткой. Другая — та Гатчина, к которой мы привыкли: тот же Павловский собор, те же, казалось бы, гуляющие люди. Но время не стоит на месте, и, тонко чувствуя его стремительный бег, художник вносит движение в обе эти картины разными способами. Городской пейзаж старой Гатчины оживляет стремительная пролетка. Мирную картину Гатчины современной почему-то нарушает желтое пятно под ногами прохожих — брошенный кем-то букетик мимозы...

Помимо пейзажей, «привезенных» из самых разных точек России и не только, на выставке представлена небольшая серия портретов. Среди них — изображение любимого писателя Вячеслава Данилова — Александра Куприна. Создавая этот портрет, художник опирался на один из самых правдоподобных, по его мнению, фотоизображений писателя.

Очень интересен портрет художника-реставратора Гатчинского дворца Александра Перепечина. В первую очередь, обращают на себя внимания глаза уже немолодого художника — живые, немного озорные, но очень зоркие.

- У него профессия такая — восстанавливать, возвращать из небытия предметы, - говорит Вячеслав Николаевич.

На вопрос, а какая же тогда профессия у него самого, отвечает со свойственной ему лаконичностью: «Моя профессия — отображать, преобразуя...»

Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней» продлится в музее истории Гатчины до 6 сентября. Спешите увидеть!