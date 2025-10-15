В Гатчине вручили награды героям СВО

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции, указом президента Российской Федерации были награждены Федор Федорович Петров – медалью Суворова; Евгений Владимирович Костенко – медалью «За отвагу»; Евгений Александрович Шипицын – медалью «За храбрость» II степени. В церемонии лично участвовал только Евгений Александрович, остальные награды были торжественно вручены родным героев.

Также были переданы государственные награды членам семей погибших участников СВО. Посмертно наград удостоены: Игорь Викторович Наумов – медаль Жукова; Александр Анатольевич Дергач – медаль «За участие в СВО»; Владимир Евгеньевич Екименко – орден Мужества.

В церемонии вручения наград приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области Ольга Историк, и.о. военного комиссара города Гатчины и Гатчинского района Андрей Михайловский.

Участникам церемонии был зачитаны слова искренней благодарности от администрации и всех жителей Гатчинского округа:

«Ваши героизм, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, вызывают всеобщее восхищение. Вы защищаете суверенитет и безопасность нашей страны, стоите на защите мирной жизни ее граждан. Мы гордимся вашей стойкостью и силой духа. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти и в истории

Отечества!»

После церемонии участники смогли задать вопросы о мерах государственной поддержки и планах фонда. Ольга Историк и сотрудники фонда «Защитники Отечества» напомнили, что в Ленинградской области действует более 90 мер поддержки и филиал всегда готов оказать необходимую помощь. Также прозвучала информация о формах поддержки, которые существуют в Гатчинском округе.

Татьяна Можаева