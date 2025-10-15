Узаконить подключение — без штрафов

ГУП «Леноблводоканал» усиливает борьбу с самовольными подключениями к системам холодного водоснабжения и водоотведения — незаконными врезками. В 16 районах Ленинградской области, где работает предприятие, будут проводиться работы по прекращению/ограничению холодного водоснабжения и водоотведения. Под штрафные санкции попадут физические и юридические лица, осуществившие самовольное подключение к сетям ГУП «Леноблводоканал» при отсутствии договора на поставку коммунального ресурса или отсутствии открытого лицевого счета в АО «ЕИРЦ ЛО». Потенциальный штраф зависит от сечения трубы, а не от фактического потребления. Например, для водопровода диаметром 40 мм при тарифе 63,65 руб. за кубометр он может составить до 915 тысяч рублей.



Чтобы избежать отключений и штрафов, до 1 ноября можно обратиться в производственное управление ГУП «Леноблводоканал» в своем районе с заявлением о заключении договора на поставку коммунального ресурса. Все контакты размещены на официальном сайте предприятия по ссылке https://vodokanal-lo.ru/contacts/proizvodstvennye-upravleniya/.