"Родина героев"

Липецкая область приглашает принять участие в фестивале патриотического творчества «Родина Героев».

Рубрики:  Общество

На конкурс принимают фото, видео, статьи, блоги, фотопроекты о: 

• ветеранах Великой Отечественной войны;

• участниках СВО;

• военной истории;

• патриотических событиях. 

Участвовать могут СМИ, любители, молодежь от 14 лет.

Работы принимаются до 12 ноября 2025 года. Подать заявку и узнать подробнее о номинациях на сайте фестиваля: https://rodinageroev48.ru/ 

Лучших авторов ждут призы и поездка на фестиваль в Елец 8-10 декабря.