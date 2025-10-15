"Родина героев"
Липецкая область приглашает принять участие в фестивале патриотического творчества «Родина Героев».
На конкурс принимают фото, видео, статьи, блоги, фотопроекты о:
• ветеранах Великой Отечественной войны;
• участниках СВО;
• военной истории;
• патриотических событиях.
Участвовать могут СМИ, любители, молодежь от 14 лет.
Работы принимаются до 12 ноября 2025 года. Подать заявку и узнать подробнее о номинациях на сайте фестиваля: https://rodinageroev48.ru/
Лучших авторов ждут призы и поездка на фестиваль в Елец 8-10 декабря.
