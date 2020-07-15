Отличные успехи и большие планы Новосветского поселения

Расселение
аварийного жилья
Новосветское поселение
принимает участие уже во второй региональной программе по расселению аварийного
жилья. В рамках первой программы, рассчитанной на 2013 – 2017 годы, удалось
переселить девять семей (23 человека). Тогда жителям сразу трех аварийных домов
Новосветского поселения, признанных таковыми до 2012 года, приобрели жилье в
строящихся домах города Коммунара.
В рамках второй
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области», рассчитанной на 2019 – 2025 годы,
администрация Новосветского поселения приобрела 14 квартир для 34 человек (673
квадратных метров жилья). Жители сразу трех аварийных домов поселка Торфяное
переехали в благоустроенные квартиры в поселке Новый Свет. Владельцы десяти
квартир уже получили ключи в 2019 году, четыре квартиры сегодня находятся в
стадии оформления и передачи ключей.
- Следующий этап – снос
расселенных аварийных домов, который мы планируем завершить до конца 2020 года,
- сказала Елена Огнева.
На официальной странице в
социальной сети администрации Новосветского поселения Елена Огнева в течение
предыдущего и текущего годов публиковала множество фотографий счастливых
новоселов.
Елена Огнева рассказала,
что администрация не будет останавливаться на достигнутом и планирует расселить
следующие дома в поселке Торфяном - № 10 и № 35, в которых расположены около 20
квартир. Администрация готовит необходимый пакет документов для включения этих
домов в региональную программу.
- Пока эти дома не
признаны аварийными, но, думаю, что делать капитальный ремонт в деревянных
домах нецелесообразно. Будет лучше предоставить жителям благоустроенное жилье,
- отметила Елена Огнева.
Комфортная
городская среда
Третий год подряд
Новосветское поселение принимает участие в государственной программе
«Формирование комфортной городской среды».
Благоустроенная
общественная территория, появившаяся в 2019 году между домами № 43 и № 43А в
поселке Торфяное, была признана одной из лучших практик среди сельских
территорий региона. В связи с этим правительство Ленинградской области
выдвинуло проект новой общественной территории в поселке Торфяном на конкурс
Министерства строительства РФ среди других сельских поселений Российской
Федерации.
Новая общественная
территория расположена в центре населенного пункта и является центром
притяжения жителей всех возрастов. Одной из главных задач в рамках
строительства стало создание визуально привлекательной зоны отдыха. Для этого
была проведена масштабная реконструкция - выполнены устройство опоры освещения,
детской и спортивной площадок, резинового покрытия и обустройство площадки по
периметру из малых архитектурных форм и при входе из арки, посадка кустарников
и деревьев, обустройство газонов, установка скамеек и урн. Большой детский
городок состоит из разнообразных элементов для лазания, домиков, песочниц,
лестниц, сеток-паутинок и многих других. Общая стоимость работ составила более
2,5 млн рублей.
В 2020 году в поселке
Новый Свет началось благоустройство общественной территории между домами № 42 и
№ 27А.
- Мы выбрали очень
интересную зону, совместив парковую часть с красивыми многолетними соснами и
зону активного отдыха. Тропинка между двумя зонами, вдоль которой установят
скамейки, будет выложена брусчаткой. Одна игровая зона предназначена для отдыха
и игр детей младшего возраста, вторая – для детей постарше. Там же будут
установлены специальные качели для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Проект оценили в 5 млн рублей, за счет экономии средств по итогам
конкурсных процедур мы смогли его расширить и включили установку малых
архитектурных форм и спортивных тренажеров для воркаута, - рассказала Елена
Огнева.
За работами на
строительной площадке жители Новосветского поселения могут наблюдать в режиме
онлайн, открыть площадку планируется в сентябре 2020 года.
Поселение будет принимать
участие в программе по формированию комфортной городской среды и в дальнейшем.
Ремонт
КДЦ «Лидер»
В рамках реализации
государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области» Новосветское поселение получило почти 10 млн
рублей на капитальный ремонт зрительного зала в культурно-досуговом центре
«Лидер». В перечень работ вошли ремонт кровли над зрительным залом (которая
обособлена от основной кровли), замена системы отопления, ремонт стен, полов, а
также замена кресел.
- Учитывая, что
зрительный зал оставался неизменным с момента открытия КДЦ «Лидер» более 30 лет
назад, этот ремонт по-настоящему долгожданный для нас, - сказала Елена Огнева.
Борьба
с борщевиком
На протяжении пяти лет
Новосветское сельское поселение ведет борьбу с борщевиком Сосновского, принимая
участие в региональной программе по химической обработке сорняка. Если в первый
год борьбы с борщевиком в поселении обработали только десять гектаров, то в
2020 году обработке будет подвержено уже 53 гектара.
- Помимо химической
обработки мы применяем еще и механическую, подключая сотрудников НМКУ «Службы
по благоустройству и бытовому обслуживанию», которые окашивают заросли
борщевика, - рассказала Елена Огнева.
Кроме того, места,
обработанные от борщевика, в поселении стараются использовать под
строительство. Так, на одной территории появился новый игровой комплекс, на
другой построили торговый центр.
Дороги
В 2020 году администрация
Новосветского поселения получила две субсидии из Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области с софинансированием из местного бюджета. Первая
- на ремонт автомобильной дороги в п. Новый Свет от остановки до дома №72,
вторая - на ремонт автомобильной дороги в п. Торфяное.
Планы на будущее
По словам Елены Огневой,
стоит задача газифицировать деревню Пустошка, так как недалеко от нее проходит
распределительный газопровод.
В планах -
отремонтировать культурно-досуговый центр «Лидер» полностью.
На следующий год есть
интересная задумка для участия в программе «Формирование комфортной городской
среды».
- Надо участвовать в
программах, работать и идти к цели – тогда все получится, - уверена Елена
Огнева.