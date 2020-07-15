Отличные успехи и большие планы Новосветского поселения

Расселение аварийного жилья

Новосветское поселение принимает участие уже во второй региональной программе по расселению аварийного жилья. В рамках первой программы, рассчитанной на 2013 – 2017 годы, удалось переселить девять семей (23 человека). Тогда жителям сразу трех аварийных домов Новосветского поселения, признанных таковыми до 2012 года, приобрели жилье в строящихся домах города Коммунара.

В рамках второй региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», рассчитанной на 2019 – 2025 годы, администрация Новосветского поселения приобрела 14 квартир для 34 человек (673 квадратных метров жилья). Жители сразу трех аварийных домов поселка Торфяное переехали в благоустроенные квартиры в поселке Новый Свет. Владельцы десяти квартир уже получили ключи в 2019 году, четыре квартиры сегодня находятся в стадии оформления и передачи ключей.

- Следующий этап – снос расселенных аварийных домов, который мы планируем завершить до конца 2020 года, - сказала Елена Огнева.

На официальной странице в социальной сети администрации Новосветского поселения Елена Огнева в течение предыдущего и текущего годов публиковала множество фотографий счастливых новоселов.

Елена Огнева рассказала, что администрация не будет останавливаться на достигнутом и планирует расселить следующие дома в поселке Торфяном - № 10 и № 35, в которых расположены около 20 квартир. Администрация готовит необходимый пакет документов для включения этих домов в региональную программу.

- Пока эти дома не признаны аварийными, но, думаю, что делать капитальный ремонт в деревянных домах нецелесообразно. Будет лучше предоставить жителям благоустроенное жилье, - отметила Елена Огнева.

Комфортная городская среда

Третий год подряд Новосветское поселение принимает участие в государственной программе «Формирование комфортной городской среды».

Благоустроенная общественная территория, появившаяся в 2019 году между домами № 43 и № 43А в поселке Торфяное, была признана одной из лучших практик среди сельских территорий региона. В связи с этим правительство Ленинградской области выдвинуло проект новой общественной территории в поселке Торфяном на конкурс Министерства строительства РФ среди других сельских поселений Российской Федерации.

Новая общественная территория расположена в центре населенного пункта и является центром притяжения жителей всех возрастов. Одной из главных задач в рамках строительства стало создание визуально привлекательной зоны отдыха. Для этого была проведена масштабная реконструкция - выполнены устройство опоры освещения, детской и спортивной площадок, резинового покрытия и обустройство площадки по периметру из малых архитектурных форм и при входе из арки, посадка кустарников и деревьев, обустройство газонов, установка скамеек и урн. Большой детский городок состоит из разнообразных элементов для лазания, домиков, песочниц, лестниц, сеток-паутинок и многих других. Общая стоимость работ составила более 2,5 млн рублей.

В 2020 году в поселке Новый Свет началось благоустройство общественной территории между домами № 42 и № 27А.

- Мы выбрали очень интересную зону, совместив парковую часть с красивыми многолетними соснами и зону активного отдыха. Тропинка между двумя зонами, вдоль которой установят скамейки, будет выложена брусчаткой. Одна игровая зона предназначена для отдыха и игр детей младшего возраста, вторая – для детей постарше. Там же будут установлены специальные качели для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект оценили в 5 млн рублей, за счет экономии средств по итогам конкурсных процедур мы смогли его расширить и включили установку малых архитектурных форм и спортивных тренажеров для воркаута, - рассказала Елена Огнева.

За работами на строительной площадке жители Новосветского поселения могут наблюдать в режиме онлайн, открыть площадку планируется в сентябре 2020 года.

Поселение будет принимать участие в программе по формированию комфортной городской среды и в дальнейшем.

Ремонт КДЦ «Лидер»

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» Новосветское поселение получило почти 10 млн рублей на капитальный ремонт зрительного зала в культурно-досуговом центре «Лидер». В перечень работ вошли ремонт кровли над зрительным залом (которая обособлена от основной кровли), замена системы отопления, ремонт стен, полов, а также замена кресел.

- Учитывая, что зрительный зал оставался неизменным с момента открытия КДЦ «Лидер» более 30 лет назад, этот ремонт по-настоящему долгожданный для нас, - сказала Елена Огнева.

Борьба с борщевиком

На протяжении пяти лет Новосветское сельское поселение ведет борьбу с борщевиком Сосновского, принимая участие в региональной программе по химической обработке сорняка. Если в первый год борьбы с борщевиком в поселении обработали только десять гектаров, то в 2020 году обработке будет подвержено уже 53 гектара.

- Помимо химической обработки мы применяем еще и механическую, подключая сотрудников НМКУ «Службы по благоустройству и бытовому обслуживанию», которые окашивают заросли борщевика, - рассказала Елена Огнева.

Кроме того, места, обработанные от борщевика, в поселении стараются использовать под строительство. Так, на одной территории появился новый игровой комплекс, на другой построили торговый центр.

Дороги

В 2020 году администрация Новосветского поселения получила две субсидии из Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области с софинансированием из местного бюджета. Первая - на ремонт автомобильной дороги в п. Новый Свет от остановки до дома №72, вторая - на ремонт автомобильной дороги в п. Торфяное.

Планы на будущее

По словам Елены Огневой, стоит задача газифицировать деревню Пустошка, так как недалеко от нее проходит распределительный газопровод.

В планах - отремонтировать культурно-досуговый центр «Лидер» полностью.

На следующий год есть интересная задумка для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

- Надо участвовать в программах, работать и идти к цели – тогда все получится, - уверена Елена Огнева.