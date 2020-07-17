Кто в лес? Кто по дрова?

За полгода на территории
лесного фонда Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» – выявлено 16
случаев незаконной рубки сырорастущих деревьев, повреждения (выкапывания)
деревьев, а также незаконной рубки сухостойных деревьев. В семи из этих случаев
ущерб, причиненный лесным насаждениям, не превысил пяти тысяч рублей, поэтому
нарушения повлекли за собой административную ответственность по статье 8.28
КоАП РФ: незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.
Нарушение влечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, на юридических – от 200
до 400 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные с применением механизмов и
техники либо в лесопарковом зеленом поясе, влекут более серьезное наказание. На
граждан накладывается штраф до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до
50 тысяч, на юридических – от 300 до 500 тысяч рублей, а срубленные деревья
конфискуются. Конфисковать могут и орудия совершения правонарушения – например,
бензопилы.
Приобретение, хранение,
перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины также наказываются
административным штрафом (в случае небольшого ущерба). На граждан штраф
накладывается в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч, на
юридических – от 400 до 700 тысяч рублей. В случае отказа от добровольной оплаты
ущерба, материалы дел направляются в суд для взыскания причиненного ущерба в
принудительном порядке.
Все вышеперечисленные
санкции касаются действий, не содержащих признаков уголовно-наказуемых. В
случае если ущерб, причиненный «черными лесорубами», превышает пять тысяч
рублей, наступает уголовная ответственность. За минувшие полгода в числе
выявленных фактов незаконной рубки деревьев было девять случаев, подлежащих
уголовной ответственности по статье 260 УК РФ.
Уголовные дела,
ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 260 УК РФ – там, где
ущерб не превышает 50 тысяч рублей, рассматриваются органами дознания МВД.
- Эти преступления
совершаются жителями близлежащих деревень и поселков, – комментирует
заместитель начальника отдела дознания УМВД России по Гатчинскому району
подполковник полиции Лариса Соловьева. – Люди не покупают дров, не получают
разрешительных документов, а ходят в ближайший лес и рубят. В полной
уверенности, что лес – бесхозный. Когда им разъясняют, что это незаконно, что
нельзя в лесу рубить ничего – даже кустарник, люди понимают и больше этого не
делают. Одним из обстоятельств, способствующих совершению данных преступлений,
является недостаточный уровень правовой культуры и законопослушания жителей.
Сейчас у нас в
производстве находится два таких дела – по части 1 статьи 260 УК РФ. В феврале
гражданин Б. умышленно, не имея разрешительных документов, самовольно спилил
лесные насаждения в квартале 63 Вырицкого участкового лесничества. Спилил три
березы и три осины общим объемом кубометр. Гатчинскому лесничеству причинен
ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Это является значительным размером и
влечет за собой наступление уголовной ответственности.
Житель Карташевской
гражданин Л. спилил лесных насаждений, без малого, на 30 тысяч рублей. В 13
квартале Карташевского участкового лесничества, в 50 метрах от шоссе Кобрино –
Карташевская он спилил две березы. Объем превысил полтора кубометра. Размер
значительный. Кроме того, лес в Карташевском лесничестве стоит дороже,
поскольку это территория особо защитных участков защитных лесов.
-
Есть места в Гатчинском районе, где рубить можно?
- Рубить нельзя нигде.
Это наказуемо. Чтобы что-то вырубить в лесу, надо в лесничестве получить
разрешение (заключить договор купли-продажи лесных насаждений) и только после
этого идти заготавливать древесину в установленном месте. Это выгоднее, чем
платить штраф. Есть, например, такие участки, где был повал деревьев –
древесина утратила технические качества и товарную ценность, образовался
валежник, который в установленных местах можно заготавливать бесплатно, с
соблюдением норм и правил.
-
Какая порода деревьев обходится дороже?
- Одни из наиболее
дорогостоящих – ель и сосна. Осина и ольха серая – самые дешевые. Ольху часто
рубят на дрова, сосну – для строительных работ. Но надо еще учитывать
коэффициент – в какой зоне росли срубленные деревья. В Гатчинском районе много
особо защитных участков лесов – ОЗУ. К особо защитным относятся участки леса
вокруг населенных пунктов. Такие леса есть рядом с Вырицей, вокруг
Карташевской. Там одна незаконно срубленная береза может стоит 29 тысяч рублей.
…А местные жители за дровами далеко не ходят – рубят рядом с домом, в ближайшем
лесу.
-
Как наказывают за такие преступления?
- Если ущерб превышает
пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. Часть 1 статьи 260 УК
РФ предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательные,
исправительные или принудительные работы на срок до двух лет со штрафом до 200
тысяч рублей. Либо – лишение свободы на срок до двух лет.
Часть 2 и 3 статьи 260 УК
РФ относятся к более тяжким деяниям в сфере незаконной рубки лесов и
предусматривают более строгое наказание – от штрафа в полмиллиона рублей и
вплоть до лишения свободы на семь лет.
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Какое наказание встречается чаще?
- Чаще происходит
примирение сторон, поскольку фигуранты уголовных дел компенсируют ущерб,
причиненный преступлением. Но судимость в биографии остается. Были случаи,
когда за незаконную рубку нарушители получали условные наказания и даже
реальный срок. Лесничие, патрулируя территорию, обнаруживают незаконные рубки и
привлекают нарушителей к административной ответственности. Информация о более
значительных нарушениях лесного законодательства направляется в УМВД России по
Гатчинскому району в целях выявления и привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности.
Недавно в отношении троих
нарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 8.28
КоАП РФ. А 30-го июня при патрулировании Минского участкового лесничества в
районе Больших Колпан лесничие обнаружили незаконную рубку лесных насаждений на
сумму более 70 тысяч рублей. Неизвестный злоумышленник спилил четыре сосны, 42
березы и 41 осину. Общий объем – 3,5 кубометра. Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 260 УК РФ: незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей – до
четырех лет лишения свободы. Дело расследует следственное управление УМВД
России по Гатчинскому району.