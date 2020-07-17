Кто в лес? Кто по дрова?

За полгода на территории лесного фонда Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» – выявлено 16 случаев незаконной рубки сырорастущих деревьев, повреждения (выкапывания) деревьев, а также незаконной рубки сухостойных деревьев. В семи из этих случаев ущерб, причиненный лесным насаждениям, не превысил пяти тысяч рублей, поэтому нарушения повлекли за собой административную ответственность по статье 8.28 КоАП РФ: незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.

Нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные с применением механизмов и техники либо в лесопарковом зеленом поясе, влекут более серьезное наказание. На граждан накладывается штраф до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч, на юридических – от 300 до 500 тысяч рублей, а срубленные деревья конфискуются. Конфисковать могут и орудия совершения правонарушения – например, бензопилы.

Приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины также наказываются административным штрафом (в случае небольшого ущерба). На граждан штраф накладывается в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч, на юридических – от 400 до 700 тысяч рублей. В случае отказа от добровольной оплаты ущерба, материалы дел направляются в суд для взыскания причиненного ущерба в принудительном порядке.

Все вышеперечисленные санкции касаются действий, не содержащих признаков уголовно-наказуемых. В случае если ущерб, причиненный «черными лесорубами», превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. За минувшие полгода в числе выявленных фактов незаконной рубки деревьев было девять случаев, подлежащих уголовной ответственности по статье 260 УК РФ.

Уголовные дела, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 260 УК РФ – там, где ущерб не превышает 50 тысяч рублей, рассматриваются органами дознания МВД.

- Эти преступления совершаются жителями близлежащих деревень и поселков, – комментирует заместитель начальника отдела дознания УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Лариса Соловьева. – Люди не покупают дров, не получают разрешительных документов, а ходят в ближайший лес и рубят. В полной уверенности, что лес – бесхозный. Когда им разъясняют, что это незаконно, что нельзя в лесу рубить ничего – даже кустарник, люди понимают и больше этого не делают. Одним из обстоятельств, способствующих совершению данных преступлений, является недостаточный уровень правовой культуры и законопослушания жителей.

Сейчас у нас в производстве находится два таких дела – по части 1 статьи 260 УК РФ. В феврале гражданин Б. умышленно, не имея разрешительных документов, самовольно спилил лесные насаждения в квартале 63 Вырицкого участкового лесничества. Спилил три березы и три осины общим объемом кубометр. Гатчинскому лесничеству причинен ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Это является значительным размером и влечет за собой наступление уголовной ответственности.

Житель Карташевской гражданин Л. спилил лесных насаждений, без малого, на 30 тысяч рублей. В 13 квартале Карташевского участкового лесничества, в 50 метрах от шоссе Кобрино – Карташевская он спилил две березы. Объем превысил полтора кубометра. Размер значительный. Кроме того, лес в Карташевском лесничестве стоит дороже, поскольку это территория особо защитных участков защитных лесов.

- Есть места в Гатчинском районе, где рубить можно?

- Рубить нельзя нигде. Это наказуемо. Чтобы что-то вырубить в лесу, надо в лесничестве получить разрешение (заключить договор купли-продажи лесных насаждений) и только после этого идти заготавливать древесину в установленном месте. Это выгоднее, чем платить штраф. Есть, например, такие участки, где был повал деревьев – древесина утратила технические качества и товарную ценность, образовался валежник, который в установленных местах можно заготавливать бесплатно, с соблюдением норм и правил.

- Какая порода деревьев обходится дороже?

- Одни из наиболее дорогостоящих – ель и сосна. Осина и ольха серая – самые дешевые. Ольху часто рубят на дрова, сосну – для строительных работ. Но надо еще учитывать коэффициент – в какой зоне росли срубленные деревья. В Гатчинском районе много особо защитных участков лесов – ОЗУ. К особо защитным относятся участки леса вокруг населенных пунктов. Такие леса есть рядом с Вырицей, вокруг Карташевской. Там одна незаконно срубленная береза может стоит 29 тысяч рублей. …А местные жители за дровами далеко не ходят – рубят рядом с домом, в ближайшем лесу.

- Как наказывают за такие преступления?

- Если ущерб превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. Часть 1 статьи 260 УК РФ предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Либо – лишение свободы на срок до двух лет.

Часть 2 и 3 статьи 260 УК РФ относятся к более тяжким деяниям в сфере незаконной рубки лесов и предусматривают более строгое наказание – от штрафа в полмиллиона рублей и вплоть до лишения свободы на семь лет.

- Какое наказание встречается чаще?

- Чаще происходит примирение сторон, поскольку фигуранты уголовных дел компенсируют ущерб, причиненный преступлением. Но судимость в биографии остается. Были случаи, когда за незаконную рубку нарушители получали условные наказания и даже реальный срок. Лесничие, патрулируя территорию, обнаруживают незаконные рубки и привлекают нарушителей к административной ответственности. Информация о более значительных нарушениях лесного законодательства направляется в УМВД России по Гатчинскому району в целях выявления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Недавно в отношении троих нарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ. А 30-го июня при патрулировании Минского участкового лесничества в районе Больших Колпан лесничие обнаружили незаконную рубку лесных насаждений на сумму более 70 тысяч рублей. Неизвестный злоумышленник спилил четыре сосны, 42 березы и 41 осину. Общий объем – 3,5 кубометра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ: незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей – до четырех лет лишения свободы. Дело расследует следственное управление УМВД России по Гатчинскому району.