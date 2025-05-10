«Гусли Победы» прозвучали в Гатчине

Яркую концертную программу в рамках проекта «Гусли Победы» представили Марийская государственная филармония

им. Я. Эшпая, республиканский колледж культуры и искусств им. И. Палантая и Национальный музей Республики Марий Эл

им. Т. Алексеева. Как рассказала заместитель постоянного представителя Республики Марий Эл при президенте Российской Федерации Елена Таникова, проект «Гусли Победы» стал результатом большой двухлетней работы целой команды единомышленников при поддержке правительства Республики Марий Эл. Его организаторы решили воссоздать историю марийских фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны.

- Для нас было важно показать, что все народы, вне зависимости от национальности или места проживания, принимали участие в том, чтобы состоялась наша Великая Победа, – подчеркнула Елена Таникова.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов уверен, что такой красивый и масштабный проект способен сплотить молодежь, представителей национальных организаций наших регионов на основе взаимопонимания и уважения к нашим духовным ценностям.

Концерт в Гатчине стал завершающим в гастрольном туре артистов проекта «Гусли Победы» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гатчинцы очень тепло приняли артистов из Республики Марий Эл. Перед концертом в фойе Дома культуры открылась интерактивная музейная выставка, рассказывающая о деятельности марийской фронтовой концертной бригады времен Великой Отечественной войны.

Участие в Великой Отечественной войне приняло более 142 тысяч марийцев, из них более 50 воинов стали Героями Советского Союза. Но великая Победа ковалась в том числе и благодаря военным артистам, которые, не жалея сил, поддерживали своими выступлениями советских бойцов.

В годы войны перед бойцами Советской армии в составе фронтовых концертных бригад выступали многие артисты – более 4 тысяч творческих коллективов и 43 тысяч человек. Среди них была и эстрадная фронтовая бригада Марийской филармонии под управлением марийского гусляра, просветителя и музыканта Павла Степановича Тойдемара. С 1941 по 1942 годы артисты выступали перед воинами формирующихся частей, а в 1943 году марийская концертная бригада отправилась на фронт, чтобы поднимать боевой дух солдат.

Всего за годы войны марийские артисты провели 1165 концертов, в том числе на Ленинградском и Волховском фронтах. В бригаде было десять человек, и каждый из них тоже сражался с противником, но не с помощью оружия, а силой искусства. В репертуаре марийских артистов кроме патриотических композиций были национальные песни народов Поволжья, народные танцы, выступления артистов разговорного жанра. Такие концерты пользовались особым успехом у защитников нашей Родины. В 1944 году П.С. Тойдемар получил звание «Заслуженный артист Марийской АССР», а в июне 1945 года ему, наряду с другими легендарными ленинградскими артистами, был вручен орден Красной Звезды.

«Визитной карточкой» марийских артистов, поднимавших боевой дух на передовой, были традиционные гусли, на которых играл Павел Тойдемар. Именно благодаря этому старинному музыкальному инструменту появилось и звучное название проекта – «Гусли Победы».

- Наш проект начался с предметов, которые хранятся в фондах Национального музея Республики Марий Эл, – рассказала директор Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. Палантая Светлана Зверева. - Это архивные фотографии времен Великой Отечественной войны и музыкальные инструменты – те самые гусли, на которых играл Павел Тойдемар. Идея проекта состояла в том, чтобы восстановить эти гусли, чтобы они не просто хранились в музее, а звучали сейчас, в наши дни. Благодаря мастеру-реконструктору Александру Теплову эта идея воплотилась в жизнь, и сегодня вы слышите звучание тех самых гуслей и можете их увидеть.

По блокнотным записям П. Тойдемара были восстановлены марши и гусельные наигрыши. Репертуар из напевных и зажигательных песен, инструментальных композиций и танцев тоже воссоздан по архивным материалам.

В военные годы фронтовая бригада под управлением Павла Тойдемара исполняла народные татарские, чувашские, марийские песни на основе местного фольклора, а также советские композиции. Многие из них были представлены на концерте в Гатчине. Также впервые прозвучали песни военного времени из фондов Марийского национального музея, архивов Республиканской национальной библиотеки, Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева при правительстве Республики Марий Эл.

Юлия Лысанюк