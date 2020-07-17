В Гатчине заработала городская баня

В Гатчине заработала городская баня

В Гатчинском районе постепенно снимаются ограничительные меры. С 16 июля разрешена работа бани. Заработала городская баня и в Гатчине на улице Леонова.

Рубрики : Общество     17 Jul 2020

Сейчас объявление на входных дверях бани гласит: «С 16 по 29 июля общее мыльное отделение с парной не работает». А что работает?

Руководство бани пояснило, что работают индивидуальные душевые, при этом соблюдаются общие рекомендации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Они сейчас общеизвестны: тщательная уборка, маски, социальная дистанция и прочее.

Чтобы помыться, потребуется записаться по телефону 8(81371)9-34-36 на выбранное время. Это нужно, чтобы не было очереди и скопления людей в помещении бани. К назначенному времени человек приходит в кассу бани, покупает билет и проходит в душевую. Талоны для льготников действительны.

На помывку выделяется час времени, после этого полчаса проводится полная уборка душевой.

А вот в микрорайоне Мариенбург баня пока закрыта.

Татьяна Можаева

 

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