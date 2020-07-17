В Гатчине заработала городская баня

Сейчас объявление на входных дверях бани гласит:
«С 16 по 29 июля общее мыльное отделение с парной не работает». А что работает?
Руководство бани пояснило, что работают
индивидуальные душевые, при этом соблюдаются общие рекомендации по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Они сейчас
общеизвестны: тщательная уборка, маски, социальная дистанция и прочее.
Чтобы помыться, потребуется записаться по
телефону 8(81371)9-34-36 на выбранное время. Это нужно, чтобы не было очереди и
скопления людей в помещении бани. К назначенному времени человек приходит в
кассу бани, покупает билет и проходит в душевую. Талоны для льготников
действительны.
На помывку выделяется час времени, после этого
полчаса проводится полная уборка душевой.
А вот в микрорайоне Мариенбург баня пока закрыта.
Татьяна Можаева