В Гатчине заработала городская баня

Сейчас объявление на входных дверях бани гласит: «С 16 по 29 июля общее мыльное отделение с парной не работает». А что работает?

Руководство бани пояснило, что работают индивидуальные душевые, при этом соблюдаются общие рекомендации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Они сейчас общеизвестны: тщательная уборка, маски, социальная дистанция и прочее.

Чтобы помыться, потребуется записаться по телефону 8(81371)9-34-36 на выбранное время. Это нужно, чтобы не было очереди и скопления людей в помещении бани. К назначенному времени человек приходит в кассу бани, покупает билет и проходит в душевую. Талоны для льготников действительны.

На помывку выделяется час времени, после этого полчаса проводится полная уборка душевой.

А вот в микрорайоне Мариенбург баня пока закрыта.

Татьяна Можаева